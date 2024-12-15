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Alperen Şengün, double - double yapmasına rağmen yarı finalde mağlubiyeti engelleyemedi: Houston elendi
Alperen Şengün, double - double yapmasına rağmen yarı finalde mağlubiyeti engelleyemedi: Houston elendi
Sputnik Türkiye
Houston Rockets, Alperen Şengün'ün double-double'ına rağmen yarı finalde Thunder'ı yenemedi. 15.12.2024, Sputnik Türkiye
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası’nda oynanan yarı final karşılaşmaları sonucunda Oklahoma City Thunder ve Milwaukee Bucks finale yükseldi.Thunder, Houston Rockets’ı 111-96’lık skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı. Rockets’ta milli basketbolcu Alperen Şengün, 13 sayı, 11 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalma ile 'double-double' yaparak etkili bir performans sergilese de mağlubiyeti durduramadı. Thunder’da ise Shai Gilgeous-Alexander 32 sayı kaydederek takımının galibiyetinde başrol oynadı.Diğer yarı finalde Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks’ı 110-102 yenerek finale çıkan ikinci takım oldu. Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 32, Damian Lillard ise 25 sayıyla maçı tamamladı. Hawks’ta Trae Young’ın 35 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.NBA Kupası finali, 17 Aralık Salı gecesi Oklahoma City Thunder ve Milwaukee Bucks arasında oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/real-madride-arda-guler-dokunusu-2-asisti-ile-mac-kurtardi--1091550761.html
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milwaukee bucks, atlanta, alperen şengün, abd, houston rockets, nba, basketbol
milwaukee bucks, atlanta, alperen şengün, abd, houston rockets, nba, basketbol

Alperen Şengün, double - double yapmasına rağmen yarı finalde mağlubiyeti engelleyemedi: Houston elendi

10:32 15.12.2024 (güncellendi: 10:33 15.12.2024)
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNAAlperen Şengün
Alperen Şengün - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNA
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Houston Rockets, Alperen Şengün'ün double-double'ına rağmen yarı finalde Thunder'ı yenemedi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası’nda oynanan yarı final karşılaşmaları sonucunda Oklahoma City Thunder ve Milwaukee Bucks finale yükseldi.
Thunder, Houston Rockets’ı 111-96’lık skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı. Rockets’ta milli basketbolcu Alperen Şengün, 13 sayı, 11 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalma ile 'double-double' yaparak etkili bir performans sergilese de mağlubiyeti durduramadı. Thunder’da ise Shai Gilgeous-Alexander 32 sayı kaydederek takımının galibiyetinde başrol oynadı.
Diğer yarı finalde Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks’ı 110-102 yenerek finale çıkan ikinci takım oldu. Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 32, Damian Lillard ise 25 sayıyla maçı tamamladı. Hawks’ta Trae Young’ın 35 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
NBA Kupası finali, 17 Aralık Salı gecesi Oklahoma City Thunder ve Milwaukee Bucks arasında oynanacak.
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