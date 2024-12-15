https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/alperen-sengun-double---double-yapmasina-ragmen-yari-finalde-maglubiyeti-engelleyemedi--1091551456.html

Alperen Şengün, double - double yapmasına rağmen yarı finalde mağlubiyeti engelleyemedi: Houston elendi

Alperen Şengün, double - double yapmasına rağmen yarı finalde mağlubiyeti engelleyemedi: Houston elendi

Sputnik Türkiye

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün double-double'ına rağmen yarı finalde Thunder'ı yenemedi. 15.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-15T10:32+0300

2024-12-15T10:32+0300

2024-12-15T10:33+0300

spor

milwaukee bucks

atlanta

alperen şengün

abd

houston rockets

nba

basketbol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/02/1076990393_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_575b7a610b67854a6c0569b81a132f36.jpg

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası’nda oynanan yarı final karşılaşmaları sonucunda Oklahoma City Thunder ve Milwaukee Bucks finale yükseldi.Thunder, Houston Rockets’ı 111-96’lık skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı. Rockets’ta milli basketbolcu Alperen Şengün, 13 sayı, 11 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalma ile 'double-double' yaparak etkili bir performans sergilese de mağlubiyeti durduramadı. Thunder’da ise Shai Gilgeous-Alexander 32 sayı kaydederek takımının galibiyetinde başrol oynadı.Diğer yarı finalde Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks’ı 110-102 yenerek finale çıkan ikinci takım oldu. Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 32, Damian Lillard ise 25 sayıyla maçı tamamladı. Hawks’ta Trae Young’ın 35 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.NBA Kupası finali, 17 Aralık Salı gecesi Oklahoma City Thunder ve Milwaukee Bucks arasında oynanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/real-madride-arda-guler-dokunusu-2-asisti-ile-mac-kurtardi--1091550761.html

atlanta

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milwaukee bucks, atlanta, alperen şengün, abd, houston rockets, nba, basketbol