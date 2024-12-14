https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/rahat-nefes-rahat-uyku-bilim-insanlarindan-uyku-apnesine-karsi-cigir-acan-bulus-1091531257.html

Rahat nefes, rahat uyku: Bilim insanlarından uyku apnesine karşı çığır açan buluş

Rahat nefes, rahat uyku: Bilim insanlarından uyku apnesine karşı çığır açan buluş

Sputnik Türkiye

İngiltereli bilim insanları, milyonlarca kişinin yaşadığı uyku apnesi için yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi. Bir implant sayesinde obstrüktif uyku apnesi... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T12:24+0300

2024-12-14T12:24+0300

2024-12-14T12:24+0300

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sağlıklı uyku

uyku apnesi

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İngiltere'de uyku apnesi tedavisi için yeni bir yöntem hayata geçirildi. Nyxoah tarafından geliştirilen ve mobil uygulama ile kontrol edilen 'Genio' cihazı, obstrüktif uyku apnesi hastalarının geceleri daha rahat nefes almasını sağlıyor. Bu cihaz, uyku apnesi belirtileri yaşayan milyonlarca kişi için umut vadediyor.Uyku apnesi, uyku sırasında nefesin tekrar tekrar durmasına neden olan yaygın bir sağlık sorunudur. Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) verilerine göre dünyada yaklaşık 1 milyar insan uyku apnesinden mustaripken bu rakam İngiltere'de yaklaşık 8 milyon kişiyi etkiliyor. Genio cihazı, uyku apnesi cihazları arasında yenilikçi bir çözüm olarak öne çıkıyor. İngiltere'de ilk kez uygulanan bu tedavi, Londra Üniversitesi Hastaneleri NHS Vakfı’nda (UCLH) gerçekleştirildi. Çenenin alt kısmına yerleştirilen bu cihaz, dilin hareketinden sorumlu sinirleri uyararak solunum yolunun açık kalmasını sağlıyor.Gece yatmadan önce yapıştırılan bir implantla aktive edilen cihaz çıkarılarak şarj edilebiliyor. Ayrıca, cihazın şiddeti ve kullanıcıların uyku düzeni mobil uygulama üzerinden kolayca takip edilebiliyor.Cihazın takıldığı iki hastadan biri olan 63 yaşındaki Natalie Boller, birkaç gün içinde kendini daha enerjik hissettiğini belirtti. Cihaz üzerinde çalışan bilim insanları, cihazın uyku apnesi tedavi seçenekleri arasında çığır açan bir yenilik olduğunu belirtti. Uzmanlardan Ryan Chin Taw Cheong, “Bu teknolojinin, uyku apnesi tedavisinde dünya çapında bir standart haline gelmesini umuyorum” diyerek belirli kriterleri karşılayan hastalar için uygun olan bu cihazın kullanımının hastaların tedavi süreçlerinde etkili olduğunu savundu.

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