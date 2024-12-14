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Yunanistan silahlı kuvvetlerini yeniden yapılandırmaya gidiyor: 'Ege'de 'füze duvarı' oluşturmak mantıksız mı?'
Yunanistan silahlı kuvvetlerini yeniden yapılandırmaya gidiyor: 'Ege'de 'füze duvarı' oluşturmak mantıksız mı?'
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Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın AB ve NATO'ya katılımının her zaman garantide olmadığını ve Türkiye'nin 'artan hak iddiaları'... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T04:36+0300
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Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, jeopolitik değişiklikler çerçevesinde silahlı kuvvetlerin yeniden yapılandırılması ve dış politika konularına dair açıklamalarda bulundu. Dendias, askerlik hizmetinde değişiklikler yapılacağına, silahlanmaya yaratıcı bir yaklaşım gerektiğine ve 'Türkiye'nin artan iddiaları' karşısında Yunanistan'ın çok yönlü stratejik ittifaklara ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.'AB ve NATO’ya katılımımız her zaman garantide değil'Yunan basınına göre Dendias, Yunan siyasi partileri arasında bu konularda daha önce yaşanan anlaşmazlıkları hatırlatarak, “AB ve NATO’ya katılımımız her zaman garanti altına alınmadı” dedi. Ayrıca Dendias, çok yönlü stratejik ittifaklara olan ihtiyacın altını çizdi.'Ege'de 'füze duvarı' oluşturmak ekonomik bir çözüm olabilir, mantıksız mı?'Askerlik hizmeti ve silahlanma konusunda Dendias, “İHA karşıtı yetenekler geliştirmeli ve bir savunma kalkanı kurmalıyız” diyerek İHA’lara karşı savunma yeteneklerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.Dendias, Ege’de 'füze duvarı' oluşturmanın ekonomik bir çözüm olacağını ifade ettiği konuşmasında, “Füze duvarı inşa etmek mantıksız mı?” diye sorarak 'yaratıcı düşünce' olmadan ilerlemenin imkansız olacağını söyledi.Ayrıca, askerlik hizmetindeki reformlar için 2025 yılına kadar değişikliklerin yapılacağını açıkladı. Silahlı kuvvetlerin rolünün önemine dikkat çekerek, siber güvenlik ve afet yardım yeteneklerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/yunanistan-savunma-bakani-dendias-turkiye-ulkemize-yonelik-iddialarinin-gundemini-yavas-yavas-1091515606.html
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türkiye, yunanistan, ege, ab, nato, avrupa, füze, nikos dendias
türkiye, yunanistan, ege, ab, nato, avrupa, füze, nikos dendias

Yunanistan silahlı kuvvetlerini yeniden yapılandırmaya gidiyor: 'Ege'de 'füze duvarı' oluşturmak mantıksız mı?'

04:36 14.12.2024
© AP Photo / Darko VojinovicNikos Dendias
Nikos Dendias - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
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Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın AB ve NATO'ya katılımının her zaman garantide olmadığını ve Türkiye'nin 'artan hak iddiaları' olduğunu söyleyerek Silahlı Kuvvetlerin yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti.
Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, jeopolitik değişiklikler çerçevesinde silahlı kuvvetlerin yeniden yapılandırılması ve dış politika konularına dair açıklamalarda bulundu.
Dendias, askerlik hizmetinde değişiklikler yapılacağına, silahlanmaya yaratıcı bir yaklaşım gerektiğine ve 'Türkiye'nin artan iddiaları' karşısında Yunanistan'ın çok yönlü stratejik ittifaklara ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.

'AB ve NATO’ya katılımımız her zaman garantide değil'

Yunan basınına göre Dendias, Yunan siyasi partileri arasında bu konularda daha önce yaşanan anlaşmazlıkları hatırlatarak,AB ve NATO’ya katılımımız her zaman garanti altına alınmadı dedi. Ayrıca Dendias, çok yönlü stratejik ittifaklara olan ihtiyacın altını çizdi.

'Ege'de 'füze duvarı' oluşturmak ekonomik bir çözüm olabilir, mantıksız mı?'

Askerlik hizmeti ve silahlanma konusunda Dendias, “İHA karşıtı yetenekler geliştirmeli ve bir savunma kalkanı kurmalıyız” diyerek İHA’lara karşı savunma yeteneklerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.
Dendias, Ege’de 'füze duvarı' oluşturmanın ekonomik bir çözüm olacağını ifade ettiği konuşmasında, “Füze duvarı inşa etmek mantıksız mı?” diye sorarak 'yaratıcı düşünce' olmadan ilerlemenin imkansız olacağını söyledi.
Ayrıca, askerlik hizmetindeki reformlar için 2025 yılına kadar değişikliklerin yapılacağını açıkladı. Silahlı kuvvetlerin rolünün önemine dikkat çekerek, siber güvenlik ve afet yardım yeteneklerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
POLİTİKA
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye ülkemize yönelik iddialarının gündemini yavaş yavaş genişletiyor
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