https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/yeni-emekli-olacaklari-ilgilendiriyor-emekli-maas-farkina-duzenleme-olacak-mi-bakan-isikhandan-net-1091525275.html

Yeni emekli olacakları ilgilendiriyor: 2024-2025 emekli maaş farkı kapanacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı

Yeni emekli olacakları ilgilendiriyor: 2024-2025 emekli maaş farkı kapanacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı

Sputnik Türkiye

2024 yılında emeklilik dilekçesi vereceklerle 2025’te başvuru yapacaklar arasında yaklaşık yüzde 30’luk maaş farkı oluşacak. Bu durumun temel sebebi, maaş... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T08:43+0300

2024-12-14T08:43+0300

2024-12-14T08:58+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

maaş farkı

vedat ışıkhan

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2024 yılında emeklilik başvurusu yapacak kişilerle 2025 yılında dilekçe verecekler arasında ciddi maaş farkları oluşacak. 2025’te emekli olacakların maaşı, 2024’te emekli olanlara kıyasla yüzde 30 daha düşük olacak. Emeklilik dilekçesini bu yıl verenlerin maaşı; 2023 sonundaki yüzde 4.5’lik büyüme hızı, yüzde 64.77’lik enflasyon ve emeklilere yapılan yüzde 86.16’lık zamma göre hesaplanacak. Dilekçesini 2025'te verecek olacaklar ise 2024'ün daha düşük büyüme hızı ve yüzde 44 civarında beklenen yıl sonu enflasyon rakamına göre hesaplanan maaşı alacak. Bu oranlarla, 2024’te emekli olanlar toplamda yüzde 86.16’lık bir maaş artışından faydalanacak. 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında emekli olan herkes bu zamdan yararlanabilecek.Uzmanlar, özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklisi olacakların 2025 yılına bırakmadan emeklilik başvurularını tamamlamalarını öneriyor. Aksi takdirde, 2025’te emekli olanlar daha düşük maaşla karşılaşabilir.Emeklinin 2024-2025 maaş zam farkı kapanacak mı? Bakan Işıkhan'dan açıklamaTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti’de yaptığı bir sunumda, 2024 yılının son ayında ve 2025 yılında emeklilik müracaatı yapanlarla ilgili farkın değişmeyeceğini söyledi.2024 ile 2025 yılı emekli aylık tutarlarında farklılığın sebeplerini anlatan Işıkhan “Özellikle enflasyonist dönemlerde aylık artışlarının TÜFE’nin üzerinde verilmesi güncelleme katsayısı ile aylık artışları arasındaki bağı koparmakta. Bu ise mevcut yılda emekli olan ile sonraki yılda emekli olan arasında alınan aylıklarda ciddi farklılıklara neden olmakta" dedi."Emekli aylıkları, 2024 yılının ocak ayında yüzde 49.25, temmuz ayında ise yüzde 24.73 oranında artırıldı. 2024 yılı aylık artışı toplam yüzde 86.16 olarak gerçekleşti" ifadelerini kullanan Işıkhan şunları kaydetti:"1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında emeklilik başvurusu yapan herkes bu zamlardan yararlanacak. 2025 yılında ise; geçmiş yıl primleri, 2024 yılı TÜFE oranının yüzde 45’i ve gelişme hızının da yüzde 6 olacağını varsaydığımızda, 2024 yılına ilişkin güncelleme katsayısı yüzde 46.8 olacak. Primler, bu oranla güncellenece ve 2024 yılı aylık artışı ile güncelleme katsayısı arasında yaklaşık 40 puan fark oluşacaktır. Bu durum bu yıl emekli olmayıp seneye bırakan SSK ve Bağ-Kur’luların emekli aylıklarında yaklaşık yüzde 30 farka neden olacak."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/sgk-ve-bag-kur-emekli-maas-zammi-ne-kadar-olacak-sgk-uzmani-en-dusuk-emekli-maasi-icin-en-guclu-1091523646.html

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