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SGK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak? SGK uzmanı en düşük emekli maaşı için 'en güçlü' rakamı açıkladı
SGK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak? SGK uzmanı en düşük emekli maaşı için 'en güçlü' rakamı açıkladı
Sputnik Türkiye
Kasım ayı enflasyon verisiyle birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin kümülatif maaş farkı yüzde 14.57 oldu. Aralık ayı verisiyle net zam oranı şekillenecek... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T08:08+0300
2024-12-14T08:08+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
sgk
bağ-kur
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seyyanen zam
memur
memur zammı
memur maaşı
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Kasım ayında enflasyon oranı yüzde 2.24 olarak açıklandı. Bu oranla birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayından itibaren hak ettiği kümülatif maaş farkı yüzde 14,57 seviyesine ulaştı. Ancak bu oran, 2025 Ocak ayında maaşlara yansıyacağı için aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşecek.Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada, “Ocak ayında maaş artışları enflasyon oranına göre belirlenecek. Aralık enflasyonu yüzde 2, yüzde 2.5 ya da yüzde 3 olursa zam oranları sırasıyla yüzde 16.86, 17.81 veya 18 olacak” dedi.Memur ve memur emeklileri i̇çin zam tahminleriMemur ve memur emeklilerinin maaş zammı, toplu sözleşmeye bağlı olarak Ocak ayında yüzde 10 zamla başlayacak. Ancak enflasyon farkı eklenmesiyle bu oran artabilir. Yılmaz, aralık enflasyonuna bağlı olarak memur emeklilerinin zam oranlarının şu şekilde değişeceğini ifade etti:Toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2025 Ocak maaşlarında önemli bir artış olması bekleniyor.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Mevcut en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL’nin artışı konusunda da yeni bir düzenleme bekleniyor. Yılmaz, en düşük maaşın kök aylık üzerinden hesaplandığını belirterek şu tahminlerde bulundu:“En düşük emekli maaşının 15 bin TL seviyelerine çıkması muhtemel. Daha önce taban aylık yüzde 24.73 oranındaki artışla 12 bin 500 TL’ye tamamlanmıştı. Aynı yöntemle yeni artışın 15 bin TL civarında revize edileceğini düşünüyorum.”Ancak kök maaşı 10 bin 610 TL’nin altında olan emekliler, bu sistemin zammından doğrudan faydalanamayabilir. Bu durumda Hazine’nin devreye girerek maaş farklarını tamamlaması bekleniyor.Refah payı ve ek düzenlemeler gündemdeUzmanlar, refah payı ya da seyyanen artışlarla zam oranlarının yukarı çekilebileceğini belirtiyor. Bu tür düzenlemeler, hem SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem de memur emeklilerinin maaşlarında ek artış sağlayabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/tapu-ve-kadastroda-yeni-donem-18-gun-sonra-basliyor-zorunlu-olacak-1091523357.html
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SGK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak? SGK uzmanı en düşük emekli maaşı için 'en güçlü' rakamı açıkladı

08:08 14.12.2024
© İHAEmekli maaş zammı
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© İHA
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Kasım ayı enflasyon verisiyle birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin kümülatif maaş farkı yüzde 14.57 oldu. Aralık ayı verisiyle net zam oranı şekillenecek. Uzmanlar, aralık enflasyonuna bağlı olarak emekli maaş zammının yüzde 16.86 ile yüzde 18 arasında değişebileceğini, ek düzenlemelerle en düşük maaşın 15 bin TL’ye çıkabileceğini tahmin ediyor.
Kasım ayında enflasyon oranı yüzde 2.24 olarak açıklandı. Bu oranla birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayından itibaren hak ettiği kümülatif maaş farkı yüzde 14,57 seviyesine ulaştı. Ancak bu oran, 2025 Ocak ayında maaşlara yansıyacağı için aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşecek.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada, “Ocak ayında maaş artışları enflasyon oranına göre belirlenecek. Aralık enflasyonu yüzde 2, yüzde 2.5 ya da yüzde 3 olursa zam oranları sırasıyla yüzde 16.86, 17.81 veya 18 olacak” dedi.

Memur ve memur emeklileri i̇çin zam tahminleri

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, toplu sözleşmeye bağlı olarak Ocak ayında yüzde 10 zamla başlayacak. Ancak enflasyon farkı eklenmesiyle bu oran artabilir. Yılmaz, aralık enflasyonuna bağlı olarak memur emeklilerinin zam oranlarının şu şekilde değişeceğini ifade etti:
Aralık enflasyonu yüzde 2: Zam farkı yüzde 12.86
Aralık enflasyonu yüzde 2.5: Zam farkı yüzde 13.81
Aralık enflasyonu yüzde 3: Zam farkı yüzde 14
Toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2025 Ocak maaşlarında önemli bir artış olması bekleniyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Mevcut en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL’nin artışı konusunda da yeni bir düzenleme bekleniyor. Yılmaz, en düşük maaşın kök aylık üzerinden hesaplandığını belirterek şu tahminlerde bulundu:
“En düşük emekli maaşının 15 bin TL seviyelerine çıkması muhtemel. Daha önce taban aylık yüzde 24.73 oranındaki artışla 12 bin 500 TL’ye tamamlanmıştı. Aynı yöntemle yeni artışın 15 bin TL civarında revize edileceğini düşünüyorum.”
Ancak kök maaşı 10 bin 610 TL’nin altında olan emekliler, bu sistemin zammından doğrudan faydalanamayabilir. Bu durumda Hazine’nin devreye girerek maaş farklarını tamamlaması bekleniyor.

Refah payı ve ek düzenlemeler gündemde

Uzmanlar, refah payı ya da seyyanen artışlarla zam oranlarının yukarı çekilebileceğini belirtiyor. Bu tür düzenlemeler, hem SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem de memur emeklilerinin maaşlarında ek artış sağlayabilir.
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