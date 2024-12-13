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ABD, ‘söz dinlemeyen’ Gürcistan'a yaptırımları genişletti: Hükümet üyeleri dahil 20 kişi 'kara listeye' alındı
ABD, ‘söz dinlemeyen’ Gürcistan'a yaptırımları genişletti: Hükümet üyeleri dahil 20 kişi 'kara listeye' alındı
Sputnik Türkiye
ABD, Avrupa entegrasyonunun askıya alınmasına karşı protestoların devam ettiği Gürcistan’ın hükümet üyeleri, milletvekilleri ve güvenlik güçleri yetkililerine... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, vize kısıtlama politikasının bir parçası olarak, “Gürcistan'da demokrasinin baltalanmasından sorumlu olan ya da bu yönde faaliyet gösteren kişilere” vize yasağının getirdiği bildirildi.Açıklamada, “Mevcut uygulama, aralarında bakan ve milletvekili olarak görev yapanlar, kolluk kuvvetleri ve güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere yaklaşık 20 kişi için geçerli olacak” ifadesine yer verildi.Protestoculara, insan hakları savunucularına, muhalif aktivistlere ve gazetecilere yönelik şiddet eylemlerini kınayan ABD’nin, Gürcistan'da demokrasiyi baltaladığı iddia edilen kişileri hesaba çekmek için yaptırımlar dahil ek önlemler almaya hazırlandığı kaydedildi.Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze’nin 28 Kasım’da bazı Avrupalı siyasetçilerin ülkenin içişlerine karıştığı ve Avrupa fonlarıyla şantaj yaptığı gerekçesi ile Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almama kararının ardından ülkede protestolar başlamıştı.ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'la stratejik ilişkilerin dondurulduğunu bildirmişti.Göstericiler, parlamento binasına ve güvenlik güçlerine yönelik çeşitli nesneler ve havai fişeklerle saldırırken, bulundukları bölgelerde ateş yakarak eylemlerini sürdürüyor, arbede yaşanan bazı yerlerde Molotofkokteyli şişelerinin bulunduğu rapor edilmişti. Güvenlik güçleri ise göstericilere basınçlı su ve özel gereçlerle müdahale ediyor.
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abd, abd dışişleri bakanlığı, gürcistan, avrupa birliği, yaptırım, vize, vize yasağı
abd, abd dışişleri bakanlığı, gürcistan, avrupa birliği, yaptırım, vize, vize yasağı

ABD, ‘söz dinlemeyen’ Gürcistan'a yaptırımları genişletti: Hükümet üyeleri dahil 20 kişi 'kara listeye' alındı

06:41 13.12.2024 (güncellendi: 06:46 13.12.2024)
© AP Photo / Shakh AivazovGürcistan'da muhalefet
Gürcistan'da muhalefet - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
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ABD, Avrupa entegrasyonunun askıya alınmasına karşı protestoların devam ettiği Gürcistan’ın hükümet üyeleri, milletvekilleri ve güvenlik güçleri yetkililerine yönelik, ülkedeki “demokrasiyi baltaladıkları” gerekçesiyle vize yasağı getirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, vize kısıtlama politikasının bir parçası olarak, “Gürcistan'da demokrasinin baltalanmasından sorumlu olan ya da bu yönde faaliyet gösteren kişilere” vize yasağının getirdiği bildirildi.
Açıklamada, “Mevcut uygulama, aralarında bakan ve milletvekili olarak görev yapanlar, kolluk kuvvetleri ve güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere yaklaşık 20 kişi için geçerli olacak” ifadesine yer verildi.
Protestoculara, insan hakları savunucularına, muhalif aktivistlere ve gazetecilere yönelik şiddet eylemlerini kınayan ABD’nin, Gürcistan'da demokrasiyi baltaladığı iddia edilen kişileri hesaba çekmek için yaptırımlar dahil ek önlemler almaya hazırlandığı kaydedildi.
Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze’nin 28 Kasım’da bazı Avrupalı siyasetçilerin ülkenin içişlerine karıştığı ve Avrupa fonlarıyla şantaj yaptığı gerekçesi ile Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almama kararının ardından ülkede protestolar başlamıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'la stratejik ilişkilerin dondurulduğunu bildirmişti.
Göstericiler, parlamento binasına ve güvenlik güçlerine yönelik çeşitli nesneler ve havai fişeklerle saldırırken, bulundukları bölgelerde ateş yakarak eylemlerini sürdürüyor, arbede yaşanan bazı yerlerde Molotofkokteyli şişelerinin bulunduğu rapor edilmişti. Güvenlik güçleri ise göstericilere basınçlı su ve özel gereçlerle müdahale ediyor.
President Donald Trump poses for a photo with Chinese President Xi Jinping during a meeting on the sidelines of the G-20 summit in Osaka, Japan, Saturday, June 29, 2019. (AP Photo/Susan Walsh) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
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