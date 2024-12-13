https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/abd-soz-dinlemeyen-gurcistana-yaptirimlari-genisletti-hukumet-uyeleri-dahil-20-kisi-kara-listeye-1091477919.html

ABD, ‘söz dinlemeyen’ Gürcistan'a yaptırımları genişletti: Hükümet üyeleri dahil 20 kişi 'kara listeye' alındı

ABD, ‘söz dinlemeyen’ Gürcistan'a yaptırımları genişletti: Hükümet üyeleri dahil 20 kişi 'kara listeye' alındı

Sputnik Türkiye

ABD, Avrupa entegrasyonunun askıya alınmasına karşı protestoların devam ettiği Gürcistan’ın hükümet üyeleri, milletvekilleri ve güvenlik güçleri yetkililerine... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T06:41+0300

2024-12-13T06:41+0300

2024-12-13T06:46+0300

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abd

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vize

vize yasağı

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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, vize kısıtlama politikasının bir parçası olarak, “Gürcistan'da demokrasinin baltalanmasından sorumlu olan ya da bu yönde faaliyet gösteren kişilere” vize yasağının getirdiği bildirildi.Açıklamada, “Mevcut uygulama, aralarında bakan ve milletvekili olarak görev yapanlar, kolluk kuvvetleri ve güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere yaklaşık 20 kişi için geçerli olacak” ifadesine yer verildi.Protestoculara, insan hakları savunucularına, muhalif aktivistlere ve gazetecilere yönelik şiddet eylemlerini kınayan ABD’nin, Gürcistan'da demokrasiyi baltaladığı iddia edilen kişileri hesaba çekmek için yaptırımlar dahil ek önlemler almaya hazırlandığı kaydedildi.Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze’nin 28 Kasım’da bazı Avrupalı siyasetçilerin ülkenin içişlerine karıştığı ve Avrupa fonlarıyla şantaj yaptığı gerekçesi ile Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almama kararının ardından ülkede protestolar başlamıştı.ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'la stratejik ilişkilerin dondurulduğunu bildirmişti.Göstericiler, parlamento binasına ve güvenlik güçlerine yönelik çeşitli nesneler ve havai fişeklerle saldırırken, bulundukları bölgelerde ateş yakarak eylemlerini sürdürüyor, arbede yaşanan bazı yerlerde Molotofkokteyli şişelerinin bulunduğu rapor edilmişti. Güvenlik güçleri ise göstericilere basınçlı su ve özel gereçlerle müdahale ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/cin-daveti-reddetti-si-jinping-trumpin-yemin-torenine-katilmayacak-1091477755.html

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