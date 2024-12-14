https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/unlu-yapay-zeka-firmasinda-calisan-26-yasindaki-muhbir-bu-sirketi-terk-etmelisiniz-demisti-evinde-1091527108.html
Ünlü yapay zeka firmasında çalışan 26 yaşındaki muhbir, 'Bu şirketi terk etmelisiniz' demişti: Evinde ölü bulundu
Ünlü yapay zeka firmasında çalışan 26 yaşındaki muhbir, 'Bu şirketi terk etmelisiniz' demişti: Evinde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
OpenAI’nin eski araştırmacısı Suchir Balaji, San Francisco’daki evinde ölü bulundu. Telif hakkı ihlalleriyle ilgili sert eleştirilerde bulunan Balaji’nin... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T10:42+0300
2024-12-14T10:42+0300
2024-12-14T10:42+0300
dünya
chatgpt
openai
yapay zeka
sam altman
san francisco
new york
musk
elon musk
x
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091107489_0:0:1792:1009_1920x0_80_0_0_df7c6d2812c78a516e66302e85881874.png
OpenAI’de yapay zeka araştırmacısı olarak görev yapan ve sonrasında şirket ifşalayan Suchir Balaji, San Francisco’daki evinde ölü bulundu. 26 yaşındaki Balaji’nin 'intihar ettiği' bildirildi.San Francisco Polis Departmanı Sözcüsü Robert Rueca, Forbes’a yaptığı açıklamada, “İlk soruşturma sırasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.” ifadelerini kullandı. Balaji, LinkedIn profilindeki bilgilere göre, Kasım 2020’den Ağustos 2024’e kadar OpenAI’de çalıştı. Çalışma hayatı boyunca ChatGPT gibi önemli projelerde yer aldı.Elon Musk'tan tepki gelmişti Elon Musk, Balaji’nin ölümü üzerine X (eski adıyla Twitter) platformunda yalnızca “hmm” yazarak gizemli bir paylaşım yaptı. Musk ile OpenAI CEO’su Sam Altman arasında uzun süredir devam eden bir rekabet olduğu biliniyor. Musk, 2015 yılında Sam Altman ile birlikte OpenAI’yi kurmuş, ancak 2018 yılında şirketten ayrılarak rakip bir girişim olan xAI’yi kurmuştu.Geçtiğimiz ay Musk, OpenAI’yi tekelleşmekle suçlamıştı.Suçlamalarda bulunuyorduSuchir Balaji, Ekim ayında OpenAI’nin telif hakkı yasalarını ihlal ettiğini öne sürmüştü. The New York Times’a verdiği bir röportajda, “Benimle aynı şeylere inanıyorsanız, bu şirketi terk etmelisiniz.” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca ChatGPT gibi teknolojilerin internet için zararlı olduğunu savunmuştu.X platformunda yaptığı bir paylaşımda, Balaji, jeneratif yapay zeka ve telif hakkı konusundaki düşüncelerini şu şekilde dile getirmişti:Balaji, blog yazısında jeneratif yapay zekanın adil kullanım kapsamına girip girmediğini belirleyen dört faktörden bahsetti. Bu faktörler arasında, yapay zekanın kullanımı sonucu orijinal eserlerin piyasa değerine etkisi ve kullanım amacının karakteri bulunuyor. Ayrıca, eserlerin yaratıcı mı yoksa daha çok bilgilendirici nitelikte mi olduğu gibi unsurlar da değerlendiriliyor.Balaji, blog yazısını şu ifadelerle bitirdi: Suchir Balaji’nin ölümü, OpenAI’nin telif hakkı ihlalleriyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Soruşturma devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231120/yapay-zeka-devrimi-baslatan-altman-kurdugu-sirketten-kovuldu-ne-oldugunu-anlamaya-calisiyoruz-1077571026.html
san francisco
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091107489_231:0:1596:1024_1920x0_80_0_0_717c1aa91958cc1fca25c01f3625839a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chatgpt, openai, yapay zeka, sam altman, san francisco, new york, musk, elon musk, x, twitter
chatgpt, openai, yapay zeka, sam altman, san francisco, new york, musk, elon musk, x, twitter
Ünlü yapay zeka firmasında çalışan 26 yaşındaki muhbir, 'Bu şirketi terk etmelisiniz' demişti: Evinde ölü bulundu
OpenAI’nin eski araştırmacısı Suchir Balaji, San Francisco’daki evinde ölü bulundu. Telif hakkı ihlalleriyle ilgili sert eleştirilerde bulunan Balaji’nin ölümü, yapay zeka dünyasında tartışmaları yeniden alevlendirdi.
OpenAI’de yapay zeka araştırmacısı olarak görev yapan ve sonrasında şirket ifşalayan Suchir Balaji, San Francisco’daki evinde ölü bulundu. 26 yaşındaki Balaji’nin 'intihar ettiği' bildirildi.
San Francisco Polis Departmanı Sözcüsü Robert Rueca, Forbes’a yaptığı açıklamada, “İlk soruşturma sırasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.” ifadelerini kullandı.
Balaji, LinkedIn profilindeki bilgilere göre, Kasım 2020’den Ağustos 2024’e kadar OpenAI’de çalıştı. Çalışma hayatı boyunca ChatGPT gibi önemli projelerde yer aldı.
Elon Musk'tan tepki gelmişti
Elon Musk, Balaji’nin ölümü üzerine X (eski adıyla Twitter) platformunda yalnızca “hmm” yazarak gizemli bir paylaşım yaptı. Musk ile OpenAI CEO’su Sam Altman arasında uzun süredir devam eden bir rekabet olduğu biliniyor. Musk, 2015 yılında Sam Altman ile birlikte OpenAI’yi kurmuş, ancak 2018 yılında şirketten ayrılarak rakip bir girişim olan xAI’yi kurmuştu.
Geçtiğimiz ay Musk, OpenAI’yi tekelleşmekle suçlamıştı.
Suchir Balaji, Ekim ayında OpenAI’nin telif hakkı yasalarını ihlal ettiğini öne sürmüştü. The New York Times’a verdiği bir röportajda, “Benimle aynı şeylere inanıyorsanız, bu şirketi terk etmelisiniz.” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca ChatGPT gibi teknolojilerin internet için zararlı olduğunu savunmuştu.
X platformunda yaptığı bir paylaşımda, Balaji, jeneratif yapay zeka ve telif hakkı konusundaki düşüncelerini şu şekilde dile getirmişti:
“Telif hakkı ve adil kullanım gibi konular hakkında başlangıçta pek bir bilgim yoktu. Ancak GenAI (jeneratif yapay zeka) şirketlerine açılan davaları gördükten sonra bu konuyu araştırmaya başladım. Sonunda, birçok jeneratif yapay zeka ürününün adil kullanım savunması yapmasının pek mümkün olmadığını fark ettim.”
Balaji, blog yazısında jeneratif yapay zekanın adil kullanım kapsamına girip girmediğini belirleyen dört faktörden bahsetti. Bu faktörler arasında, yapay zekanın kullanımı sonucu orijinal eserlerin piyasa değerine etkisi ve kullanım amacının karakteri bulunuyor. Ayrıca, eserlerin yaratıcı mı yoksa daha çok bilgilendirici nitelikte mi olduğu gibi unsurlar da değerlendiriliyor.
Balaji, blog yazısını şu ifadelerle bitirdi:
“Bu dört faktörün hiçbiri ChatGPT’nin eğitim verilerini adil kullanım olarak değerlendirilmesine olanak sağlamıyor. Ancak burada belirtilen argümanlar yalnızca ChatGPT ile sınırlı değil; birçok jeneratif yapay zeka ürünü için benzer argümanlar yapılabilir.”
Suchir Balaji’nin ölümü, OpenAI’nin telif hakkı ihlalleriyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.