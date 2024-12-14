https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/unlu-yapay-zeka-firmasinda-calisan-26-yasindaki-muhbir-bu-sirketi-terk-etmelisiniz-demisti-evinde-1091527108.html

Ünlü yapay zeka firmasında çalışan 26 yaşındaki muhbir, 'Bu şirketi terk etmelisiniz' demişti: Evinde ölü bulundu

Ünlü yapay zeka firmasında çalışan 26 yaşındaki muhbir, 'Bu şirketi terk etmelisiniz' demişti: Evinde ölü bulundu

Sputnik Türkiye

OpenAI’nin eski araştırmacısı Suchir Balaji, San Francisco’daki evinde ölü bulundu. Telif hakkı ihlalleriyle ilgili sert eleştirilerde bulunan Balaji’nin... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T10:42+0300

2024-12-14T10:42+0300

2024-12-14T10:42+0300

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OpenAI’de yapay zeka araştırmacısı olarak görev yapan ve sonrasında şirket ifşalayan Suchir Balaji, San Francisco’daki evinde ölü bulundu. 26 yaşındaki Balaji’nin 'intihar ettiği' bildirildi.San Francisco Polis Departmanı Sözcüsü Robert Rueca, Forbes’a yaptığı açıklamada, “İlk soruşturma sırasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.” ifadelerini kullandı. Balaji, LinkedIn profilindeki bilgilere göre, Kasım 2020’den Ağustos 2024’e kadar OpenAI’de çalıştı. Çalışma hayatı boyunca ChatGPT gibi önemli projelerde yer aldı.Elon Musk'tan tepki gelmişti Elon Musk, Balaji’nin ölümü üzerine X (eski adıyla Twitter) platformunda yalnızca “hmm” yazarak gizemli bir paylaşım yaptı. Musk ile OpenAI CEO’su Sam Altman arasında uzun süredir devam eden bir rekabet olduğu biliniyor. Musk, 2015 yılında Sam Altman ile birlikte OpenAI’yi kurmuş, ancak 2018 yılında şirketten ayrılarak rakip bir girişim olan xAI’yi kurmuştu.Geçtiğimiz ay Musk, OpenAI’yi tekelleşmekle suçlamıştı.Suçlamalarda bulunuyorduSuchir Balaji, Ekim ayında OpenAI’nin telif hakkı yasalarını ihlal ettiğini öne sürmüştü. The New York Times’a verdiği bir röportajda, “Benimle aynı şeylere inanıyorsanız, bu şirketi terk etmelisiniz.” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca ChatGPT gibi teknolojilerin internet için zararlı olduğunu savunmuştu.X platformunda yaptığı bir paylaşımda, Balaji, jeneratif yapay zeka ve telif hakkı konusundaki düşüncelerini şu şekilde dile getirmişti:Balaji, blog yazısında jeneratif yapay zekanın adil kullanım kapsamına girip girmediğini belirleyen dört faktörden bahsetti. Bu faktörler arasında, yapay zekanın kullanımı sonucu orijinal eserlerin piyasa değerine etkisi ve kullanım amacının karakteri bulunuyor. Ayrıca, eserlerin yaratıcı mı yoksa daha çok bilgilendirici nitelikte mi olduğu gibi unsurlar da değerlendiriliyor.Balaji, blog yazısını şu ifadelerle bitirdi: Suchir Balaji’nin ölümü, OpenAI’nin telif hakkı ihlalleriyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Soruşturma devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231120/yapay-zeka-devrimi-baslatan-altman-kurdugu-sirketten-kovuldu-ne-oldugunu-anlamaya-calisiyoruz-1077571026.html

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