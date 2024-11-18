https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/havada-3-saatlik-panik-yolcular-fenalasti-ucak-kayseriye-zorunlu-inis-yapti-1090503475.html

Havada 3 saatlik panik, yolcular fenalaştı: Uçak Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı

Havada 3 saatlik panik, yolcular fenalaştı: Uçak Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı

Sputnik Türkiye

Pegasus’un İstanbul-Çukurova Havalimanı seferini yapan uçağı, Kayseri Erkilet Havalimanına zorunlu iniş yaptı. 3 saat havada kalan uçakta fenalaşan yolcular... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T09:47+0300

2024-11-18T09:47+0300

2024-11-18T10:01+0300

türkiye

uçak

kayseri

zorunlu iniş

pegasus

kalp krizi

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İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan saat 16.00'da kalkan Pegasus uçağı, olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı. Yaşananlar nedeniyle rahatsızlanan yolculara, Kayseri'de sağlık ekipleri müdahale etti. Sabah'ın haberine göre, yaklaşık 3 saat boyunca havada kalan ve Kayseri'ye zorunlu iniş yapan uçaktaki çok sayıda yolcu, Erkilet Havalimanı'nda mahsur kaldı.İstanbul-Çukurova uçağında bulunan bir yolcu; "Uçaktaydım böyle rezillik görmedim. Kimse bir şey söylemedi. İşlerimin aksamaması adına kendi imkânlarım ile gidiyorum. 3 saatten fazla mağduriyet var" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/meteorolojiden-16-il-icin-sari-alarm-gok-gurultulu-saganak-ve-kar-yagisi-etkili-olacak-1090501559.html

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uçak, kayseri, zorunlu iniş, pegasus, kalp krizi