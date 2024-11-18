https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/havada-3-saatlik-panik-yolcular-fenalasti-ucak-kayseriye-zorunlu-inis-yapti-1090503475.html
Havada 3 saatlik panik, yolcular fenalaştı: Uçak Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı
Havada 3 saatlik panik, yolcular fenalaştı: Uçak Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Pegasus’un İstanbul-Çukurova Havalimanı seferini yapan uçağı, Kayseri Erkilet Havalimanına zorunlu iniş yaptı. 3 saat havada kalan uçakta fenalaşan yolcular... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T09:47+0300
2024-11-18T09:47+0300
2024-11-18T10:01+0300
türkiye
uçak
kayseri
zorunlu iniş
pegasus
kalp krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090503220_0:773:900:1279_1920x0_80_0_0_ef77d09ec6a242f416a6c1ae4b6daa8d.jpg
İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan saat 16.00'da kalkan Pegasus uçağı, olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı. Yaşananlar nedeniyle rahatsızlanan yolculara, Kayseri'de sağlık ekipleri müdahale etti. Sabah'ın haberine göre, yaklaşık 3 saat boyunca havada kalan ve Kayseri'ye zorunlu iniş yapan uçaktaki çok sayıda yolcu, Erkilet Havalimanı'nda mahsur kaldı.İstanbul-Çukurova uçağında bulunan bir yolcu; "Uçaktaydım böyle rezillik görmedim. Kimse bir şey söylemedi. İşlerimin aksamaması adına kendi imkânlarım ile gidiyorum. 3 saatten fazla mağduriyet var" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/meteorolojiden-16-il-icin-sari-alarm-gok-gurultulu-saganak-ve-kar-yagisi-etkili-olacak-1090501559.html
türkiye
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090503220_0:689:900:1364_1920x0_80_0_0_4da8cee3bd46525688c9bf65e97d9640.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uçak, kayseri, zorunlu iniş, pegasus, kalp krizi
uçak, kayseri, zorunlu iniş, pegasus, kalp krizi
Havada 3 saatlik panik, yolcular fenalaştı: Uçak Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı
09:47 18.11.2024 (güncellendi: 10:01 18.11.2024)
Pegasus’un İstanbul-Çukurova Havalimanı seferini yapan uçağı, Kayseri Erkilet Havalimanına zorunlu iniş yaptı. 3 saat havada kalan uçakta fenalaşan yolcular olduğu belirtilirken sağlık ekipleri müdahale etti.
İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan saat 16.00'da kalkan Pegasus uçağı, olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı. Yaşananlar nedeniyle rahatsızlanan yolculara, Kayseri'de sağlık ekipleri müdahale etti. Sabah'ın haberine göre, yaklaşık 3 saat boyunca havada kalan ve Kayseri'ye zorunlu iniş yapan uçaktaki çok sayıda yolcu, Erkilet Havalimanı'nda mahsur kaldı.
İstanbul-Çukurova uçağında bulunan bir yolcu; "Uçaktaydım böyle rezillik görmedim. Kimse bir şey söylemedi. İşlerimin aksamaması adına kendi imkânlarım ile gidiyorum. 3 saatten fazla mağduriyet var" ifadelerini kullandı.