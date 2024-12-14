https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/ukraynali-teroristler-kana-doymuyor-rusyanin-belgorod-bolgesinde-iha-saldirisinda-bir-cocuk-oldu-1091535635.html
Ukraynalı teröristler kana doymuyor: Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde İHA saldırısında bir çocuk öldü
Ukraynalı teröristler kana doymuyor: Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde İHA saldırısında bir çocuk öldü
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Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde, Ukrayna’nın sabah saatlerinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği terör saldırısında bir erkek çocuğunun hayatını... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T15:02+0300
2024-12-14T15:02+0300
2024-12-14T15:00+0300
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insansız hava aracı (iha)
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun Mayskiy kasabasındaki bir eve düzenlediği İHA saldırısında 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun hayatını kaybettiğini bildirdi.Saldırı sırasında evde bulunan anne ve 7 aylık ikinci çocuğunun yaralandığı bildiren Galdkov, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.Babanın etkilenmediği saldırıda evin büyük hasar aldığını söyleyen Vali, komşu evin de zarar gördüğünü belirtti.Sabah saatlerinde 13 Ukrayna İHA’sı engellendiRusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin bu sabah saat 9.10 ilâ 12.40 arasında, Belgorod ve Kursk bölgelerindeki hedeflere yönelik İHA saldırıları düzenlediğini açıkladı.Görev başındaki hava savunma güçlerinin bu saldırıları engellediğini kaydeden Bakanlık, Belgorod Bölgesi’nde 11, Kursk Bölgesi’nde de 2 uçak tipi İHA’nın imha edildiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-bin-375-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1091533246.html
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rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, sivil kayıp, sivil kayıplar, rusya savunma bakanlığı, hava savunma
rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, sivil kayıp, sivil kayıplar, rusya savunma bakanlığı, hava savunma
Ukraynalı teröristler kana doymuyor: Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde İHA saldırısında bir çocuk öldü
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde, Ukrayna’nın sabah saatlerinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği terör saldırısında bir erkek çocuğunun hayatını kaybettiğini belirtti.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun Mayskiy kasabasındaki bir eve düzenlediği İHA saldırısında 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun hayatını kaybettiğini bildirdi.
Saldırı sırasında evde bulunan anne ve 7 aylık ikinci çocuğunun yaralandığı bildiren Galdkov, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Babanın etkilenmediği saldırıda evin büyük hasar aldığını söyleyen Vali, komşu evin de zarar gördüğünü belirtti.
Sabah saatlerinde 13 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin bu sabah saat 9.10 ilâ 12.40 arasında, Belgorod ve Kursk bölgelerindeki hedeflere yönelik İHA saldırıları düzenlediğini açıkladı.
Görev başındaki hava savunma güçlerinin bu saldırıları engellediğini kaydeden Bakanlık, Belgorod Bölgesi’nde 11, Kursk Bölgesi’nde de 2 uçak tipi İHA’nın imha edildiğini belirtti.