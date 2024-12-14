https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/ukraynali-teroristler-kana-doymuyor-rusyanin-belgorod-bolgesinde-iha-saldirisinda-bir-cocuk-oldu-1091535635.html

Ukraynalı teröristler kana doymuyor: Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde İHA saldırısında bir çocuk öldü

Ukraynalı teröristler kana doymuyor: Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde İHA saldırısında bir çocuk öldü

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde, Ukrayna’nın sabah saatlerinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği terör saldırısında bir erkek çocuğunun hayatını... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T15:02+0300

2024-12-14T15:02+0300

2024-12-14T15:00+0300

ukrayna krizi

rusya

belgorod

vyaçeslav gladkov

ukrayna

ukrayna ordusu

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sivil kayıp

sivil kayıplar

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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun Mayskiy kasabasındaki bir eve düzenlediği İHA saldırısında 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun hayatını kaybettiğini bildirdi.Saldırı sırasında evde bulunan anne ve 7 aylık ikinci çocuğunun yaralandığı bildiren Galdkov, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.Babanın etkilenmediği saldırıda evin büyük hasar aldığını söyleyen Vali, komşu evin de zarar gördüğünü belirtti.Sabah saatlerinde 13 Ukrayna İHA’sı engellendiRusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin bu sabah saat 9.10 ilâ 12.40 arasında, Belgorod ve Kursk bölgelerindeki hedeflere yönelik İHA saldırıları düzenlediğini açıkladı.Görev başındaki hava savunma güçlerinin bu saldırıları engellediğini kaydeden Bakanlık, Belgorod Bölgesi’nde 11, Kursk Bölgesi’nde de 2 uçak tipi İHA’nın imha edildiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-bin-375-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1091533246.html

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