Ukraynalı teröristler kana doymuyor: Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde İHA saldırısında bir çocuk öldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İmar hakkı aktarımına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
“Bakanlar TBMM’de neden gergin?”
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 75 bin 717 lira
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Tarihten bugüne korku filmlerinin gelişimi, tarzları, klişeleri ve kişileri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret rakamları neden bu kadar sır, bizden bizim ücretimizi saklıyorlar
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Sığınmacı meselesi ve Suriye
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:34
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
09:13
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
09:32
1 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
09:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
16:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/ukraynali-teroristler-kana-doymuyor-rusyanin-belgorod-bolgesinde-iha-saldirisinda-bir-cocuk-oldu-1091535635.html
Ukraynalı teröristler kana doymuyor: Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde İHA saldırısında bir çocuk öldü
Ukraynalı teröristler kana doymuyor: Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde İHA saldırısında bir çocuk öldü
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde, Ukrayna’nın sabah saatlerinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği terör saldırısında bir erkek çocuğunun hayatını... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T15:02+0300
2024-12-14T15:00+0300
ukrayna krizi
rusya
belgorod
vyaçeslav gladkov
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
sivil kayıp
sivil kayıplar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/12/1063611775_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6ad585928c6a605b840c1b18d42c8b26.jpg
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun Mayskiy kasabasındaki bir eve düzenlediği İHA saldırısında 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun hayatını kaybettiğini bildirdi.Saldırı sırasında evde bulunan anne ve 7 aylık ikinci çocuğunun yaralandığı bildiren Galdkov, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.Babanın etkilenmediği saldırıda evin büyük hasar aldığını söyleyen Vali, komşu evin de zarar gördüğünü belirtti.Sabah saatlerinde 13 Ukrayna İHA’sı engellendiRusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin bu sabah saat 9.10 ilâ 12.40 arasında, Belgorod ve Kursk bölgelerindeki hedeflere yönelik İHA saldırıları düzenlediğini açıkladı.Görev başındaki hava savunma güçlerinin bu saldırıları engellediğini kaydeden Bakanlık, Belgorod Bölgesi’nde 11, Kursk Bölgesi’nde de 2 uçak tipi İHA’nın imha edildiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-bin-375-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1091533246.html
rusya
belgorod
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/12/1063611775_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_58d794d0d4ba025158cd5510e389aa8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, sivil kayıp, sivil kayıplar, rusya savunma bakanlığı, hava savunma
rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, sivil kayıp, sivil kayıplar, rusya savunma bakanlığı, hava savunma

Ukraynalı teröristler kana doymuyor: Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde İHA saldırısında bir çocuk öldü

15:02 14.12.2024
© Sputnik / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Multimedya arşivine gidinBelgorod
Belgorod - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© Sputnik / Пресс-служба губернатора Белгородской области
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde, Ukrayna’nın sabah saatlerinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği terör saldırısında bir erkek çocuğunun hayatını kaybettiğini belirtti.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun Mayskiy kasabasındaki bir eve düzenlediği İHA saldırısında 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun hayatını kaybettiğini bildirdi.
Saldırı sırasında evde bulunan anne ve 7 aylık ikinci çocuğunun yaralandığı bildiren Galdkov, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Babanın etkilenmediği saldırıda evin büyük hasar aldığını söyleyen Vali, komşu evin de zarar gördüğünü belirtti.

Sabah saatlerinde 13 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin bu sabah saat 9.10 ilâ 12.40 arasında, Belgorod ve Kursk bölgelerindeki hedeflere yönelik İHA saldırıları düzenlediğini açıkladı.
Görev başındaki hava savunma güçlerinin bu saldırıları engellediğini kaydeden Bakanlık, Belgorod Bölgesi’nde 11, Kursk Bölgesi’nde de 2 uçak tipi İHA’nın imha edildiğini belirtti.
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 375 askeri etkisiz hale getirildi
13:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала