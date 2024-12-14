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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-bin-375-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1091533246.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 375 askeri etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 375 askeri etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 375 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T13:09+0300
2024-12-14T13:08+0300
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 60 asker ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. İki karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçler 540 asker ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı ve iki karşı saldırıyı bastırdı. Ukrayna ordusunun 225 askeri etkisiz hale getirildi ve iki zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Dört karşı saldırısı püskürtülen Ukraynalı güçler 365 asker ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerleyişini sürdürdü. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan düşman birlikler 150 kadar asker ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin 35 askerini etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını imha etti.Ukrayna’nın 153 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu üç İHA deposu ve Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 60 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/ukrayna-iha-terorunden-vazgecmiyor-rusya-bolgelerinde-37-hava-hedefi-engellendi-1091525975.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, harkov, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, harkov, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı (iha), iha

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 375 askeri etkisiz hale getirildi

13:09 14.12.2024
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovÖzel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 375 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 60 asker ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. İki karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçler 540 asker ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı ve iki karşı saldırıyı bastırdı. Ukrayna ordusunun 225 askeri etkisiz hale getirildi ve iki zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Dört karşı saldırısı püskürtülen Ukraynalı güçler 365 asker ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerleyişini sürdürdü. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan düşman birlikler 150 kadar asker ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin 35 askerini etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını imha etti.
Ukrayna’nın 153 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu üç İHA deposu ve Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 60 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.
Rus hava savunma sistemi S-400 kontrol merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
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