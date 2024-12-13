https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/esir-ukraynali-asker-eger-beni-esir-alip-yardim-etmeselerdi-olmus-olacaktim-1091514900.html
Esir Ukraynalı asker: 'Eğer beni esir alıp yardım etmeselerdi ölmüş olacaktım'
Esir Ukraynalı asker: 'Eğer beni esir alıp yardım etmeselerdi ölmüş olacaktım'
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ayrı Hava İndirme Hücum Taburu askeri İvan Sova, Kursk bölgesinde Rus askerlerine teslim oldu. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T22:03+0300
2024-12-13T22:03+0300
2024-12-13T22:03+0300
ukrayna krizi
video
esir
rusya
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
kursk
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan videoda konuşan Sova, ordusuna zorla seferber edildiği, cepheye gönderilmeden önce her Ukrayna askerine yapıldığı gibi kendisine de esir düşmemesi konusunda telkinde bulunup kendisini öldürmesi gerektiğini söylediklerini anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/ukraynali-esir-asker-anlatti-ukraynalilar-kursk-bolgesinde-olulerini-tahliye-etmiyor-ve-gommuyor-1090946206.html
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Esir Ukraynalı asker: 'Beni ölmem için mevzilere attılar'
Sputnik Türkiye
Esir Ukraynalı asker: 'Beni ölmem için mevzilere attılar'
2024-12-13T22:03+0300
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video, esir, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk
video, esir, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk
Esir Ukraynalı asker: 'Eğer beni esir alıp yardım etmeselerdi ölmüş olacaktım'
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ayrı Hava İndirme Hücum Taburu askeri İvan Sova, Kursk bölgesinde Rus askerlerine teslim oldu.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan videoda konuşan Sova, ordusuna zorla seferber edildiği, cepheye gönderilmeden önce her Ukrayna askerine yapıldığı gibi kendisine de esir düşmemesi konusunda telkinde bulunup kendisini öldürmesi gerektiğini söylediklerini anlattı.