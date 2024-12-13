Esir Ukraynalı asker: 'Eğer beni esir alıp yardım etmeselerdi ölmüş olacaktım'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni düzenleme kazalara sebep olabilir mi?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ruhsatsız silah tehdidi büyüyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas: ‘Fiyatların gözle görülür bir şekilde düşmesini beklemek bir hayal’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yaklaşan yılbaşında hediyeleşme ritüeli.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İsrail’in yapay zekayla silahlanması: Geleceğin savaşları yapay zekaya mı yaptırılacak?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: TÜRK-İŞ'in teklifini asgari ücretliler belirleyecek
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Türkiye, Suriye’de öncelikle ülkenin tümüne hakim, merkezi bir yönetim kurulmasına odaklanmalı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İmar hakkı aktarımına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
“Bakanlar TBMM’de neden gergin?”
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 75 bin 717 lira
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Tarihten bugüne korku filmlerinin gelişimi, tarzları, klişeleri ve kişileri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret rakamları neden bu kadar sır, bizden bizim ücretimizi saklıyorlar
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Sığınmacı meselesi ve Suriye
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:34
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/esir-ukraynali-asker-eger-beni-esir-alip-yardim-etmeselerdi-olmus-olacaktim-1091514900.html
Esir Ukraynalı asker: 'Eğer beni esir alıp yardım etmeselerdi ölmüş olacaktım'
Esir Ukraynalı asker: 'Eğer beni esir alıp yardım etmeselerdi ölmüş olacaktım'
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ayrı Hava İndirme Hücum Taburu askeri İvan Sova, Kursk bölgesinde Rus askerlerine teslim oldu. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T22:03+0300
2024-12-13T22:03+0300
ukrayna krizi
video
esir
rusya
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
kursk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0d/1091517264_0:1:2049:1153_1920x0_80_0_0_26d977ef066ef3c7d738e0f3676d946d.png
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan videoda konuşan Sova, ordusuna zorla seferber edildiği, cepheye gönderilmeden önce her Ukrayna askerine yapıldığı gibi kendisine de esir düşmemesi konusunda telkinde bulunup kendisini öldürmesi gerektiğini söylediklerini anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/ukraynali-esir-asker-anlatti-ukraynalilar-kursk-bolgesinde-olulerini-tahliye-etmiyor-ve-gommuyor-1090946206.html
rusya
ukrayna
kursk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Esir Ukraynalı asker: 'Beni ölmem için mevzilere attılar'
Sputnik Türkiye
Esir Ukraynalı asker: 'Beni ölmem için mevzilere attılar'
2024-12-13T22:03+0300
true
PT0M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0d/1091517264_254:0:1793:1154_1920x0_80_0_0_ef6547e653b3cfef38f5222a2ae377a2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
video, esir, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk
video, esir, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk

Esir Ukraynalı asker: 'Eğer beni esir alıp yardım etmeselerdi ölmüş olacaktım'

22:03 13.12.2024
© Sputnik
Abone ol
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ayrı Hava İndirme Hücum Taburu askeri İvan Sova, Kursk bölgesinde Rus askerlerine teslim oldu.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan videoda konuşan Sova, ordusuna zorla seferber edildiği, cepheye gönderilmeden önce her Ukrayna askerine yapıldığı gibi kendisine de esir düşmemesi konusunda telkinde bulunup kendisini öldürmesi gerektiğini söylediklerini anlattı.
Ukraynalı esir asker anlattı: ‘Ukraynalılar Kursk Bölgesi’nde ölülerini tahliye etmiyor ve gömmüyor’ - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
Ukrayna krizi
Ukraynalı esir asker anlattı: ‘Ukraynalılar Kursk Bölgesi’nde ölülerini tahliye etmiyor ve gömmüyor’
28 Kasım, 20:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала