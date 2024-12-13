https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/esir-ukraynali-asker-eger-beni-esir-alip-yardim-etmeselerdi-olmus-olacaktim-1091514900.html

Esir Ukraynalı asker: 'Eğer beni esir alıp yardım etmeselerdi ölmüş olacaktım'

Esir Ukraynalı asker: 'Eğer beni esir alıp yardım etmeselerdi ölmüş olacaktım'

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ayrı Hava İndirme Hücum Taburu askeri İvan Sova, Kursk bölgesinde Rus askerlerine teslim oldu. 13.12.2024, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

video

esir

rusya

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

kursk

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan videoda konuşan Sova, ordusuna zorla seferber edildiği, cepheye gönderilmeden önce her Ukrayna askerine yapıldığı gibi kendisine de esir düşmemesi konusunda telkinde bulunup kendisini öldürmesi gerektiğini söylediklerini anlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/ukraynali-esir-asker-anlatti-ukraynalilar-kursk-bolgesinde-olulerini-tahliye-etmiyor-ve-gommuyor-1090946206.html

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Esir Ukraynalı asker: 'Beni ölmem için mevzilere attılar' Sputnik Türkiye Esir Ukraynalı asker: 'Beni ölmem için mevzilere attılar' 2024-12-13T22:03+0300 true PT0M54S

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video, esir, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk