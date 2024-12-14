https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/turkiyenin-sam-buyukelciligi-faaliyete-basladi-12-yil-once-kapanmisti-1091542153.html

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği faaliyete başladı: 12 yıl önce kapanmıştı

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği faaliyete başladı: 12 yıl önce kapanmıştı

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başladı. 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T16:57+0300

2024-12-14T16:57+0300

2024-12-14T17:00+0300

türkiye

türkiye

şam

suriye

büyükelçilik

büyükelçilik binası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0e/1091541821_0:0:2858:1608_1920x0_80_0_0_eee883fd5e6af86fb751cee78bb7711e.jpg

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl sonra yeniden faaliyete başladı. Büyükelçilik 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu. Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, 12 Aralık'ta Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi. Suriye'de 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışmalara giren muhalifler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış, ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrilmişti. 2012 yılında faaliyetleri durdurulan Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı bugün göndere çekildi ve elçilik faaliyetleri yeniden başladı. Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, 12 Aralık'ta Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu'na yeni görevini tebliğ etmişti.2012'de kapatılmıştıSuriye'nin Şam kentinde diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü. Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/burhan-koroglu-sama-gecici-maslahatguzar-olarak-atandi-1091472828.html

türkiye

şam

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, şam, suriye, büyükelçilik, büyükelçilik binası