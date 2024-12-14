https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/turkiyede-de-tuketiliyor-balik-biti-tespit-edildi-milyonlarcasi-oldu-1091522877.html

Türkiye'de de tüketiliyor: 'Balık biti' tespit edildi, milyonlarcası öldü

Türkiye'de de tüketiliyor: 'Balık biti' tespit edildi, milyonlarcası öldü

Sputnik Türkiye

Norveç çiftliklerinde yetiştirilen somon balıklarında ciddi sağlık sorunları tespit edildi. Balık biti ve enfeksiyon nedeniyle 100 milyon balık öldü... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T07:04+0300

2024-12-14T07:04+0300

2024-12-14T07:04+0300

dünya

somon

norveç

somon çiftlikleri

somon yetiştiriciliği

ölü balık

toplu balık ölümleri

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Norveç’teki balık çiftliklerinde balık biti istilası ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle milyonlarca somon balığı öldü. Bir tüketicileri koruma kuruluşunun yayımladığı rapor, Norveç somonu üretimindeki sağlık koşullarını gözler önüne serdi.Balıklarda hastalık yayıldıSözcü'nün haberine göre, Norveç somonu çiftliklerinde yaklaşık 100 milyon balık, enfeksiyonlar, balık biti istilası ve yaralanmalar nedeniyle hayatını kaybetti. Raporda, çiftliklerdeki kontrolsüz üretimin ölümleri artırdığı belirtilirken, özellikle somon biti (Lacshlaeuse) adı verilen parazitin balıklar arasında hastalık yaydığı ifade edildi. Balık bitlerinin somonların derisi ve kanıyla beslendiği, bu durumun balıklar arasında hızla enfeksiyon yayılmasına neden olduğu vurgulandı.2023 yılında 10 milyar Avro gelir elde eden Norveç somon endüstrisi, sağlık ve çevre sorunlarına rağmen büyümeye devam etti. Norveç somonu, Almanya, İsviçre ve Türkiye gibi birçok ülkede restoranların ve mutfakların vazgeçilmezi konumunda. Norveç somonu, Türkiye’de de satılıyor ve oldukça sağlıklı bir besin. Ancak üretimdeki sorunlar şimdi kafaları karıştırmış durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/somon-baliginin-yuzde-70i-ciftlikte-uretiliyor-deniz-ile-ciftlik-somonu-arasindaki-farklar-1090004386.html

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Sputnik Türkiye

somon, norveç, somon çiftlikleri, somon yetiştiriciliği, ölü balık, toplu balık ölümleri