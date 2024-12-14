https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/trumptan-abdde-gorulen-gizemli-dronlari-vurma-talebi-1091527776.html

Trump'tan ABD'de görülen 'gizemli dronları' vurma talebi

Trump'tan ABD'de görülen 'gizemli dronları' vurma talebi

Sputnik Türkiye

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ülkenin mevcut yönetiminden, başta New Jersey olmak üzere bazı eyaletlerde görülen ‘gizemli dronların’ menşeini... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T10:45+0300

2024-12-14T10:45+0300

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dünya

abd

donald trump

new jersey

truth social

fbi

drone

insansız hava aracı (iha)

iha

pentagon

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Donald Trump, sahibi olduğu sosyal medyada platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin hava sahasında görülen 'gizemli dronları' vurma çağrısında bulundu.Trump, olayla ilgili eyleme geçmeyen hükümeti eleştirdiği açıklamasında şu ifadelerde bulundu:Daha önce Beyaz Saray, New Jersey Eyaleti sakinlerinin birkaç haftadır gökyüzünde gördüğü kamyonet büyüklüğündeki dronların kaynağını tespit etmenin imkansız olduğunu itiraf etmişti. Güvenlik güçleri konuyu incelemeye devam ederken durumun ulusal veya kamu güvenliğine bir tehdit oluşturmadığı ve uçuşların arkasında kötü niyetli kişilerin bulunmadığı dile getirilmişti.New Jersey’de uçan dronlara ilişkin ihbarlar yetkililerin dikkatini çekmişti. FBI, haftalardır eyalet üzerinde uçan dronlara ilişkin ihbarlar aldığını açıklamıştı. Yerel yönetim, eyaletin askeri ve altyapı tesislerine ve hatta seçilmiş Başkan Trump'ın gayrimenkullerine ev sahipliği yapması nedeniyle federal kurumların konuyu incelemesini talep etmişti.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, bu olayın arkasında yabancı devlet ve kuruluşların durmadığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/gurcistanda-bugun-cumhurbaskani-secimi-basladi-ilk-kez-halk-secmiyor--1091526655.html

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Sputnik Türkiye

abd, donald trump, new jersey, truth social, fbi, drone, insansız hava aracı (iha), iha, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon)