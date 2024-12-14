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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/trumptan-abdde-gorulen-gizemli-dronlari-vurma-talebi-1091527776.html
Trump'tan ABD'de görülen 'gizemli dronları' vurma talebi
Trump'tan ABD'de görülen 'gizemli dronları' vurma talebi
Sputnik Türkiye
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ülkenin mevcut yönetiminden, başta New Jersey olmak üzere bazı eyaletlerde görülen ‘gizemli dronların’ menşeini... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T10:45+0300
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Donald Trump, sahibi olduğu sosyal medyada platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin hava sahasında görülen 'gizemli dronları' vurma çağrısında bulundu.Trump, olayla ilgili eyleme geçmeyen hükümeti eleştirdiği açıklamasında şu ifadelerde bulundu:Daha önce Beyaz Saray, New Jersey Eyaleti sakinlerinin birkaç haftadır gökyüzünde gördüğü kamyonet büyüklüğündeki dronların kaynağını tespit etmenin imkansız olduğunu itiraf etmişti. Güvenlik güçleri konuyu incelemeye devam ederken durumun ulusal veya kamu güvenliğine bir tehdit oluşturmadığı ve uçuşların arkasında kötü niyetli kişilerin bulunmadığı dile getirilmişti.New Jersey’de uçan dronlara ilişkin ihbarlar yetkililerin dikkatini çekmişti. FBI, haftalardır eyalet üzerinde uçan dronlara ilişkin ihbarlar aldığını açıklamıştı. Yerel yönetim, eyaletin askeri ve altyapı tesislerine ve hatta seçilmiş Başkan Trump'ın gayrimenkullerine ev sahipliği yapması nedeniyle federal kurumların konuyu incelemesini talep etmişti.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, bu olayın arkasında yabancı devlet ve kuruluşların durmadığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/gurcistanda-bugun-cumhurbaskani-secimi-basladi-ilk-kez-halk-secmiyor--1091526655.html
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abd, donald trump, new jersey, truth social, fbi, drone, insansız hava aracı (iha), iha, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon)
abd, donald trump, new jersey, truth social, fbi, drone, insansız hava aracı (iha), iha, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon)

Trump'tan ABD'de görülen 'gizemli dronları' vurma talebi

10:45 14.12.2024 (güncellendi: 10:48 14.12.2024)
© İHA / İBRAHİM AYDOĞAN-AW275040Donald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© İHA / İBRAHİM AYDOĞAN-AW275040
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ülkenin mevcut yönetiminden, başta New Jersey olmak üzere bazı eyaletlerde görülen ‘gizemli dronların’ menşeini açıklamalarını, aksi takdirde vurmalarını talep etti.
Donald Trump, sahibi olduğu sosyal medyada platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin hava sahasında görülen 'gizemli dronları' vurma çağrısında bulundu.
Trump, olayla ilgili eyleme geçmeyen hükümeti eleştirdiği açıklamasında şu ifadelerde bulundu:
Ülke genelinde gizemli dronlar beliriyor. Böyle bir şey, hükümetimizin bilgisi dışında yaşanabilir mi? Hiç sanmıyorum. Halkı hemen bilgilendirin. Aksi takdirde, onları düşürün.
Daha önce Beyaz Saray, New Jersey Eyaleti sakinlerinin birkaç haftadır gökyüzünde gördüğü kamyonet büyüklüğündeki dronların kaynağını tespit etmenin imkansız olduğunu itiraf etmişti. Güvenlik güçleri konuyu incelemeye devam ederken durumun ulusal veya kamu güvenliğine bir tehdit oluşturmadığı ve uçuşların arkasında kötü niyetli kişilerin bulunmadığı dile getirilmişti.
New Jersey’de uçan dronlara ilişkin ihbarlar yetkililerin dikkatini çekmişti. FBI, haftalardır eyalet üzerinde uçan dronlara ilişkin ihbarlar aldığını açıklamıştı. Yerel yönetim, eyaletin askeri ve altyapı tesislerine ve hatta seçilmiş Başkan Trump'ın gayrimenkullerine ev sahipliği yapması nedeniyle federal kurumların konuyu incelemesini talep etmişti.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, bu olayın arkasında yabancı devlet ve kuruluşların durmadığını açıklamıştı.
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