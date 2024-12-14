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Gürcistan'da bugün cumhurbaşkanı seçimi başladı: İlk kez halk seçmiyor
Gürcistan'da bugün cumhurbaşkanı seçimi başladı: İlk kez halk seçmiyor
Sputnik Türkiye
Gürcistan'da cumhurbaşkanı seçimi başladı. Ülke tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı halk tarafından değil, parlamentoda 300 kişiden oluşan seçim kurulu tarafından... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
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Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki parlamento binasında cumhurbaşkanı seçimi düzenleniyor. Ülke tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı 300 kişiden oluşan bir seçim kurulu tarafından seçiliyor. Kurul, 150 milletvekilinin yanı sıra Gürcistan'ın Abhazya Yüksek Konseyi ile Acara Yüksek Konseyi'nin üyeleri ile ülkedeki tüm belediyelerden temsilcilerden oluşuyor. Kuruldaki 300 kişiden 211’i iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin üyesi.Cumhurbaşkanı seçim süreci, parlamentonun sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor. İlk turda oyların üçte ikisini toplayan aday seçimi kazanacak. Adayın yeterli oy alamadığı durumda aynı gün seçimin ikinci turu yapılacak.Oylama yerel saatle 9.00’da (TSİ 8.00) başladı ve 14.00’te (TSİ 13.00) bitecek. Ardından Gürcistan Merkez Seçim Komitesi bir toplantı düzenleyerek oylama sonuçlarını açıklayacak.Tek aday eski futbolcu KavelaşviliCumhurbaşkanlığı için tek aday, iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin adayı eski futbolcu ve mevcut milletvekili Mihail Kavelaşvili oldu.Daha önce Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, yabancı istihbarat servisleri tarafından koordine edilen protesto gösterilerinin organizatörlerinin cumhurbaşkanlık seçimini aksatmayı planladığını açıklamıştı.Mevcut cumhurbaşkanı seçimi tanımayacağını açıklamıştı26 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarını tanımayan mevcut Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, bu seçimlerin meşru olmadığını ifade etmişti.Zurabişvili, "Bu arada hiçbir yere gitmiyorum, makamı kimseyi bırakmayacağım. Buradayım ve burada olacağım" ifadesini kullanmıştı.14 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimini tanımayacağını yenileyen Zurabişvili, yeni parlamento seçimleri yapılana kadar görevde kalacağını ifade etmşti.Başbakan İrakliy Kobahidze, Zurabişvili’nin “duygusal durumunu” anlayışla karşıladığını, ancak “29 Aralık'taki yemin töreninde konutunu terk etmesi ve bu binayı meşru olarak seçilmiş cumhurbaşkanına devretmesi gerekeceğini” söylemişti.
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gürcistan, tiflis, gürcü rüyası, gürcistan devlet güvenlik servisi, cumhurbaşkanlığı seçimi, mihail kavelaşvili, salome zurabişvili, irakliy kobahidze
gürcistan, tiflis, gürcü rüyası, gürcistan devlet güvenlik servisi, cumhurbaşkanlığı seçimi, mihail kavelaşvili, salome zurabişvili, irakliy kobahidze

Gürcistan'da bugün cumhurbaşkanı seçimi başladı: İlk kez halk seçmiyor

10:02 14.12.2024
© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE31 Ekim 2020 Gürcistan genel seçimi sonuçlarının açıklanmasının ardından Tiflis'te parlamento önünde muhalefet protestosu
31 Ekim 2020 Gürcistan genel seçimi sonuçlarının açıklanmasının ardından Tiflis'te parlamento önünde muhalefet protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
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Gürcistan'da cumhurbaşkanı seçimi başladı. Ülke tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı halk tarafından değil, parlamentoda 300 kişiden oluşan seçim kurulu tarafından seçiliyor.
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki parlamento binasında cumhurbaşkanı seçimi düzenleniyor.
Ülke tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı 300 kişiden oluşan bir seçim kurulu tarafından seçiliyor. Kurul, 150 milletvekilinin yanı sıra Gürcistan'ın Abhazya Yüksek Konseyi ile Acara Yüksek Konseyi'nin üyeleri ile ülkedeki tüm belediyelerden temsilcilerden oluşuyor. Kuruldaki 300 kişiden 211’i iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin üyesi.
Cumhurbaşkanı seçim süreci, parlamentonun sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor. İlk turda oyların üçte ikisini toplayan aday seçimi kazanacak. Adayın yeterli oy alamadığı durumda aynı gün seçimin ikinci turu yapılacak.
Oylama yerel saatle 9.00’da (TSİ 8.00) başladı ve 14.00’te (TSİ 13.00) bitecek. Ardından Gürcistan Merkez Seçim Komitesi bir toplantı düzenleyerek oylama sonuçlarını açıklayacak.

Tek aday eski futbolcu Kavelaşvili

Cumhurbaşkanlığı için tek aday, iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin adayı eski futbolcu ve mevcut milletvekili Mihail Kavelaşvili oldu.
Daha önce Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, yabancı istihbarat servisleri tarafından koordine edilen protesto gösterilerinin organizatörlerinin cumhurbaşkanlık seçimini aksatmayı planladığını açıklamıştı.

Mevcut cumhurbaşkanı seçimi tanımayacağını açıklamıştı

26 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarını tanımayan mevcut Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, bu seçimlerin meşru olmadığını ifade etmişti.
Zurabişvili, "Bu arada hiçbir yere gitmiyorum, makamı kimseyi bırakmayacağım. Buradayım ve burada olacağım" ifadesini kullanmıştı.
14 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimini tanımayacağını yenileyen Zurabişvili, yeni parlamento seçimleri yapılana kadar görevde kalacağını ifade etmşti.
Başbakan İrakliy Kobahidze, Zurabişvili’nin “duygusal durumunu” anlayışla karşıladığını, ancak “29 Aralık'taki yemin töreninde konutunu terk etmesi ve bu binayı meşru olarak seçilmiş cumhurbaşkanına devretmesi gerekeceğini” söylemişti.
Luiz Inacio Lula da Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
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