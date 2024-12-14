https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/gurcistanda-bugun-cumhurbaskani-secimi-basladi-ilk-kez-halk-secmiyor--1091526655.html

Gürcistan'da bugün cumhurbaşkanı seçimi başladı: İlk kez halk seçmiyor

Gürcistan'da bugün cumhurbaşkanı seçimi başladı: İlk kez halk seçmiyor

Sputnik Türkiye

Gürcistan'da cumhurbaşkanı seçimi başladı. Ülke tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı halk tarafından değil, parlamentoda 300 kişiden oluşan seçim kurulu tarafından... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T10:02+0300

2024-12-14T10:02+0300

2024-12-14T10:00+0300

dünya

gürcistan

tiflis

gürcü rüyası

gürcistan devlet güvenlik servisi

cumhurbaşkanlığı seçimi

mihail kavelaşvili

salome zurabişvili

irakliy kobahidze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/01/1043132469_0:219:2861:1828_1920x0_80_0_0_057cee427d0c750e78fbb835fd59dec2.jpg

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki parlamento binasında cumhurbaşkanı seçimi düzenleniyor. Ülke tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı 300 kişiden oluşan bir seçim kurulu tarafından seçiliyor. Kurul, 150 milletvekilinin yanı sıra Gürcistan'ın Abhazya Yüksek Konseyi ile Acara Yüksek Konseyi'nin üyeleri ile ülkedeki tüm belediyelerden temsilcilerden oluşuyor. Kuruldaki 300 kişiden 211’i iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin üyesi.Cumhurbaşkanı seçim süreci, parlamentonun sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor. İlk turda oyların üçte ikisini toplayan aday seçimi kazanacak. Adayın yeterli oy alamadığı durumda aynı gün seçimin ikinci turu yapılacak.Oylama yerel saatle 9.00’da (TSİ 8.00) başladı ve 14.00’te (TSİ 13.00) bitecek. Ardından Gürcistan Merkez Seçim Komitesi bir toplantı düzenleyerek oylama sonuçlarını açıklayacak.Tek aday eski futbolcu KavelaşviliCumhurbaşkanlığı için tek aday, iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin adayı eski futbolcu ve mevcut milletvekili Mihail Kavelaşvili oldu.Daha önce Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, yabancı istihbarat servisleri tarafından koordine edilen protesto gösterilerinin organizatörlerinin cumhurbaşkanlık seçimini aksatmayı planladığını açıklamıştı.Mevcut cumhurbaşkanı seçimi tanımayacağını açıklamıştı26 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarını tanımayan mevcut Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, bu seçimlerin meşru olmadığını ifade etmişti.Zurabişvili, "Bu arada hiçbir yere gitmiyorum, makamı kimseyi bırakmayacağım. Buradayım ve burada olacağım" ifadesini kullanmıştı.14 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimini tanımayacağını yenileyen Zurabişvili, yeni parlamento seçimleri yapılana kadar görevde kalacağını ifade etmşti.Başbakan İrakliy Kobahidze, Zurabişvili’nin “duygusal durumunu” anlayışla karşıladığını, ancak “29 Aralık'taki yemin töreninde konutunu terk etmesi ve bu binayı meşru olarak seçilmiş cumhurbaşkanına devretmesi gerekeceğini” söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/brezilya-devlet-baskani-lula-yogun-bakimdan-cikti--1091526129.html

gürcistan

tiflis

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gürcistan, tiflis, gürcü rüyası, gürcistan devlet güvenlik servisi, cumhurbaşkanlığı seçimi, mihail kavelaşvili, salome zurabişvili, irakliy kobahidze