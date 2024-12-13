https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/abd-basini-trumpin-ekibi-beyaz-saray-ve-kiev-yetkilileriyle-gorusmeler-yapti-1091519385.html

ABD basını: Trump'ın ekibi Beyaz Saray ve Kiev yetkilileriyle görüşmeler yaptı

ABD basını: Trump'ın ekibi Beyaz Saray ve Kiev yetkilileriyle görüşmeler yaptı

Sputnik Türkiye

NBC, Trump'ın ekibinin Beyaz Saray ve Kiev yetkilileriyle Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin görüşmeler yaptığını öne sürdü. 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T23:03+0300

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NBC News'in konuya vakıf kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibi, Moskova ile Kiev arasındaki çatışmayı sona erdirmenin yollarını bulmak için mevcut ABD yönetimi yetkilileri ve Ukrayna temsilcileriyle görüşmelerde bulundu.Kaynaklara göre, görüşmelerde yeni ABD yönetimde kilit görevlerde bulunacak adayların da olduğu Trump’ın ekibi, Kiev'e henüz herhangi somut bir plan sunmadı.Trump, daha önce Ukrayna'daki çatışmanın, Biden değil kendisi başkan olsaydı hiç başlamayacağını ifade etmişti. Ayrıca, yeniden seçilmesi durumunda Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafı 24 saat içinde çözmeyi amaçladığını dile getirmişti.Trump'ın sözlerine yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, çatışmanın bir günde çözülemeyecek kadar karmaşık olduğunu kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/trumpin-ukrayna-ozel-temsilcisi-adayi-kellogg-ukrayna-sorunu-onumuzdeki-birkac-ay-icinde-1091518862.html

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