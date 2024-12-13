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ABD basını: Trump'ın ekibi Beyaz Saray ve Kiev yetkilileriyle görüşmeler yaptı
ABD basını: Trump'ın ekibi Beyaz Saray ve Kiev yetkilileriyle görüşmeler yaptı
Sputnik Türkiye
NBC, Trump'ın ekibinin Beyaz Saray ve Kiev yetkilileriyle Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin görüşmeler yaptığını öne sürdü. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
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NBC News'in konuya vakıf kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibi, Moskova ile Kiev arasındaki çatışmayı sona erdirmenin yollarını bulmak için mevcut ABD yönetimi yetkilileri ve Ukrayna temsilcileriyle görüşmelerde bulundu.Kaynaklara göre, görüşmelerde yeni ABD yönetimde kilit görevlerde bulunacak adayların da olduğu Trump’ın ekibi, Kiev'e henüz herhangi somut bir plan sunmadı.Trump, daha önce Ukrayna'daki çatışmanın, Biden değil kendisi başkan olsaydı hiç başlamayacağını ifade etmişti. Ayrıca, yeniden seçilmesi durumunda Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafı 24 saat içinde çözmeyi amaçladığını dile getirmişti.Trump'ın sözlerine yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, çatışmanın bir günde çözülemeyecek kadar karmaşık olduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/trumpin-ukrayna-ozel-temsilcisi-adayi-kellogg-ukrayna-sorunu-onumuzdeki-birkac-ay-icinde-1091518862.html
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nbc news, abd, donald trump, kiev, ukrayna, ihtilaf, moskova, beyaz saray, rusya, joe biden, dmitriy peskov
nbc news, abd, donald trump, kiev, ukrayna, ihtilaf, moskova, beyaz saray, rusya, joe biden, dmitriy peskov

ABD basını: Trump'ın ekibi Beyaz Saray ve Kiev yetkilileriyle görüşmeler yaptı

23:03 13.12.2024
© AP Photo / Alex BrandonPresident-elect Donald Trump arrives to speak at a meeting of the House GOP conference, Wednesday, Nov. 13, 2024, in Washington.
President-elect Donald Trump arrives to speak at a meeting of the House GOP conference, Wednesday, Nov. 13, 2024, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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NBC, Trump'ın ekibinin Beyaz Saray ve Kiev yetkilileriyle Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin görüşmeler yaptığını öne sürdü.
NBC News'in konuya vakıf kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibi, Moskova ile Kiev arasındaki çatışmayı sona erdirmenin yollarını bulmak için mevcut ABD yönetimi yetkilileri ve Ukrayna temsilcileriyle görüşmelerde bulundu.
Kaynaklara göre, görüşmelerde yeni ABD yönetimde kilit görevlerde bulunacak adayların da olduğu Trump’ın ekibi, Kiev'e henüz herhangi somut bir plan sunmadı.
Trump, daha önce Ukrayna'daki çatışmanın, Biden değil kendisi başkan olsaydı hiç başlamayacağını ifade etmişti. Ayrıca, yeniden seçilmesi durumunda Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafı 24 saat içinde çözmeyi amaçladığını dile getirmişti.
Trump'ın sözlerine yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, çatışmanın bir günde çözülemeyecek kadar karmaşık olduğunu kaydetmişti.
Keith Kellogg - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
DÜNYA
Trump’ın Ukrayna özel temsilcisi adayı Kellogg: Ukrayna sorunu önümüzdeki birkaç ay içinde çözülebilir
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