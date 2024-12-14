https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/tepecikspor-tribun-liderine-silahli-saldiri-1091532972.html

Tepecikspor tribün liderine silahlı saldırı

Tepecikspor tribün liderine silahlı saldırı

Sputnik Türkiye

Büyükçekmece Tepecikspor tribün lideri Muhammet Uçar'a silahlı saldırı düzenlendi. Ağır yaralanan Uçar, hastanede tedavi altına alındı. 14.12.2024, Sputnik Türkiye

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spor

türkiye

silahlı saldırı

büyükçekmece tepecikspor

muhammet uçar

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Büyükçekmece Tepecikspor tribün lideri Muhammet Uçar kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Uçar'ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.Sokak ortasında gerçekleştiOlay, saat 10.00 sıralarında Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Tepecikspor tribün lideri Muhammet Uçar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Uçar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

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büyükçekmece tepecikspor, büyükçekmece tepecikspor tribün lideri, muhammet uçar, muhammet uçar saldırı