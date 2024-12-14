https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/tepecikspor-tribun-liderine-silahli-saldiri-1091532972.html
Tepecikspor tribün liderine silahlı saldırı
Tepecikspor tribün liderine silahlı saldırı
Sputnik Türkiye
Büyükçekmece Tepecikspor tribün lideri Muhammet Uçar'a silahlı saldırı düzenlendi. Ağır yaralanan Uçar, hastanede tedavi altına alındı. 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T13:16+0300
2024-12-14T13:16+0300
2024-12-14T13:19+0300
spor
türkiye
silahlı saldırı
büyükçekmece tepecikspor
muhammet uçar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0e/1091532819_0:104:999:666_1920x0_80_0_0_58e05c5a496d69227cbb9580fdfb7311.jpg
Büyükçekmece Tepecikspor tribün lideri Muhammet Uçar kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Uçar'ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.Sokak ortasında gerçekleştiOlay, saat 10.00 sıralarında Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Tepecikspor tribün lideri Muhammet Uçar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Uçar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin saldırı ile ilgili çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/fenerbahce-tribun-lideri-cem-golbasi-gozaltina-alindi-1089999343.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0e/1091532819_0:10:999:759_1920x0_80_0_0_a9b21d8f63cff4216814215322187a61.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
büyükçekmece tepecikspor, büyükçekmece tepecikspor tribün lideri, muhammet uçar, muhammet uçar saldırı
büyükçekmece tepecikspor, büyükçekmece tepecikspor tribün lideri, muhammet uçar, muhammet uçar saldırı
Tepecikspor tribün liderine silahlı saldırı
13:16 14.12.2024 (güncellendi: 13:19 14.12.2024)
Büyükçekmece Tepecikspor tribün lideri Muhammet Uçar'a silahlı saldırı düzenlendi. Ağır yaralanan Uçar, hastanede tedavi altına alındı.
Büyükçekmece Tepecikspor tribün lideri Muhammet Uçar kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Uçar'ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
Sokak ortasında gerçekleşti
Olay, saat 10.00 sıralarında Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Tepecikspor tribün lideri Muhammet Uçar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Uçar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin saldırı ile ilgili çalışma başlattı.