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TBMM'de bütçe görüşmelerinde gerginlik
TBMM'de bütçe görüşmelerinde gerginlik
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri TBMM'de kabul edildi. Görüşmeler sırasında Genel... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T06:24+0300
2024-12-14T06:24+0300
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TBMM Genel Kurulunda, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri kabul edildi. Bütçe görüşmeleri sırasında AK Partili milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Genel Kurul'da gerilimin nedeni ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bütçe sunumuna AK Parti sıralarından gelen alkışlı destekti.CHP'li vekiller sırtlarını döndüGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın milletvekillerinin sorularını yanıtlamaya başladığı sırada CHP milletvekilleri, Bak'a tepki göstererek sırtlarını döndü. Bunun üzerine CHP ve Saadet Partisi milletvekilleri Genel Kurul'u terketti.Sunumun ardından salona dönen muhalelefet milletvekilleri ile iktidar milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.Bakan Bak, konuşması sırasında yaşanan tartışmalara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:"Enerji ve tempo yüksek olunca alışamıyorsunuz. Laf atmak bir ritüeldir, laf atmak sanattır. Biz de orada, o koltuklarda bulunduk. Soru sormasını, laf atmasını bileceksin. Eğer atamıyorsan kürsüden cevabını alırsın. Biz burada yıllarca çalıştık, biliyoruz bunu. 'Ben soru sormayacağım.' Sen bilirsin, ister sor ister sorma. Biz işimizi yaparız. Millete hizmet etmeye devam ederiz. Siz, 'İşinize bakın.' diyorsanız, yaparım işimi. Boşu boşuna laf atmaya gerek yok."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/bakan-guler-sahadaki-tum-unsurlar-ve-taraflar-nihai-sonucun-ve-cozumun-turkiyenin-rizasindan-1091518565.html
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meclis, bütçe, tbmm plan ve bütçe komisyonu, gerginlik
meclis, bütçe, tbmm plan ve bütçe komisyonu, gerginlik

TBMM'de bütçe görüşmelerinde gerginlik

06:24 14.12.2024
© AAMeclis bütçe
Meclis bütçe - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri TBMM'de kabul edildi. Görüşmeler sırasında Genel Kurul'da AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
TBMM Genel Kurulunda, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri kabul edildi. Bütçe görüşmeleri sırasında AK Partili milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Genel Kurul'da gerilimin nedeni ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bütçe sunumuna AK Parti sıralarından gelen alkışlı destekti.

CHP'li vekiller sırtlarını döndü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın milletvekillerinin sorularını yanıtlamaya başladığı sırada CHP milletvekilleri, Bak'a tepki göstererek sırtlarını döndü. Bunun üzerine CHP ve Saadet Partisi milletvekilleri Genel Kurul'u terketti.

Sunumun ardından salona dönen muhalelefet milletvekilleri ile iktidar milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.
Bakan Bak, konuşması sırasında yaşanan tartışmalara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Enerji ve tempo yüksek olunca alışamıyorsunuz. Laf atmak bir ritüeldir, laf atmak sanattır. Biz de orada, o koltuklarda bulunduk. Soru sormasını, laf atmasını bileceksin. Eğer atamıyorsan kürsüden cevabını alırsın. Biz burada yıllarca çalıştık, biliyoruz bunu. 'Ben soru sormayacağım.' Sen bilirsin, ister sor ister sorma. Biz işimizi yaparız. Millete hizmet etmeye devam ederiz. Siz, 'İşinize bakın.' diyorsanız, yaparım işimi. Boşu boşuna laf atmaya gerek yok."
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
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