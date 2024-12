https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/bakan-guler-sahadaki-tum-unsurlar-ve-taraflar-nihai-sonucun-ve-cozumun-turkiyenin-rizasindan-1091518565.html

Bakan Güler: Sahadaki tüm unsurlar ve taraflar, nihai sonucun ve çözümün Türkiye’nin rızasından geçtiğini idrak etmiştir

Bakan Güler: Sahadaki tüm unsurlar ve taraflar, nihai sonucun ve çözümün Türkiye’nin rızasından geçtiğini idrak etmiştir

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM Genel Kurul Bütçe Görüşmeleri'nde yaptığı açıklamada, Suriye'de sahadaki tüm unsurların ve tarafların, nihai sonucun ve... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T22:41+0300

2024-12-13T22:41+0300

2024-12-13T22:41+0300

politika

türkiye

milli savunma bakanlığı

milli savunma bakanı

suriye

israil

pkk

ypg

ypg/pkk

libya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078436755_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_8f1686609b8c51c4214c059e1e81b9c9.jpg

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulu’nda 2025 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2023 Kesin Hesap görüşmelerine katılarak milletvekillerine sunum yaptı. Suriye konusunda Güler, “Suriye Milli Ordusunun, Tel-Rıfat, El-Bab’ın güneyi ve Menbiç hattında başarıyla icra ettiği operasyonlar sonucunda, terör örgütü bu bölgelerden geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bir kez daha vurgulamak isterim ki; PKK/YPG terör örgütünün sahadaki istikrarsızlıktan faydalanmasına asla izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde Suriye’deki siyasi geçişin; güvenli, sorunsuz ve mevcut problemleri çözecek şekilde olması için aktif çabalarımızı ve girişimlerimizi sürdüreceğiz. Şu hususa da özellikle dikkat çekmek gerekirse, bugün tarihi bir dönemin ayak seslerini daha net duymaya başlıyoruz. Artık, sahadaki tüm unsurlar ve taraflar, nihai sonucun ve çözümün Türkiye’nin rızasından geçtiğini idrak etmiştir” dedi.'Mavi ve Gök Vatanımız'daki hakkımızı ve hukukumuzu koruma kararlılığımızı her fırsatta dile getiriyoruz'Ege ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetler konusunda bilgi veren Güler, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Libya ordusuna askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteği veriyoruz'Güler, Libya’nın güvenliği, huzuru ve istikrarı için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek, “İkili anlaşmalar çerçevesinde Libya ordusuna askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteği veriyoruz. Nitekim Türkiye-Libya iş birliği sayesinde sahada huzur tesis edilmiş ve siyasi sürecin önü açılmıştır. En son, Libya’da kalıcı barış ve istikrar ortamının oluşması için atılabilecek kapsamlı adımları istişare etmek üzere Libya’dan gelen ve iki tarafın da temsilcilerinden oluşan '5+5 Ortak Askeri Komisyonu’nu', Bakanlığımızda ağırladık. Doğu ve Batı arasında müşterek çabaların geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunduğumuz görüşmelerde, bu sürece her türlü desteği vereceğimizi vurguladık” şeklinde konuştu.Somali ile Etiyopya arasında tarihi bir uzlaşmaya ev sahipliği yaptıklarını kaydededen Güler, “Bölgenin güvenliği, huzuru ve refahına katkı sağlayacak bu iş birliği mutabakatı, sıcak çatışmaya dönme riski olan ihtilafın çözümünde, ülkemizin üstlendiği yapıcı, etkin ve başarılı rolü açıkça ortaya koyarken, Türkiye’ye olan güvenin de açık bir yansımasıdır” diye konuştu.'Uluslararası camia, Suriye’de önemli bir fırsat penceresinin açıldığı bu tarihi sürece destek vermeli ve İsrail’in eylemlerine sessiz kalmamalıdır'Ortadoğu’yu yakından takip ettiklerini kaydeden Güler, “Maalesef bir yılı aşkın süredir, İsrail’in Gazze’de uyguladığı devlet terörü ve uluslararası hukuku hiçe sayan eylemleri devam etmektedir. İsrail’in saldırganlığının bölgeye yayılma tehlikesi, Lübnan’da da kendini göstermiştir. İsrail, şimdi de yeni fırsatçılık yaparak Suriye’deki saldırılarıyla bölgede yeni bir istikrarsızlık oluşturmaktadır. İsrail’in bu girişimleri, işgalci zihniyetinin en açık yansımasıdır. Uluslararası camia, Suriye’de önemli bir fırsat penceresinin açıldığı bu tarihi sürece destek vermeli ve İsrail’in eylemlerine sessiz kalmamalıdır. Türkiye olarak Suriye’nin, Lübnan’ın ve Filistin’in toprak bütünlüğünü kararlılıkla destekliyor, en başta Gazze’deki insanlık utancının bir an önce bitmesi ve bölgede kalıcı ateşkesin ilan edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu süreçte Türkiye olarak Gazze’ye ve Lübnan’a gerekli yardımları ulaştırırken, bölgedeki gelişmeler çerçevesinde savunma ve güvenlik politikalarımızı tespit ediyor, gerekli tüm tedbirleri alıyoruz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/yunanistan-savunma-bakani-dendias-turkiye-ulkemize-yonelik-iddialarinin-gundemini-yavas-yavas-1091515606.html

suriye

israil

libya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanı, suriye, israil, pkk, ypg, ypg/pkk, libya, tbmm