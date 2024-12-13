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Bakan Güler: Sahadaki tüm unsurlar ve taraflar, nihai sonucun ve çözümün Türkiye’nin rızasından geçtiğini idrak etmiştir
Bakan Güler: Sahadaki tüm unsurlar ve taraflar, nihai sonucun ve çözümün Türkiye’nin rızasından geçtiğini idrak etmiştir
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM Genel Kurul Bütçe Görüşmeleri'nde yaptığı açıklamada, Suriye'de sahadaki tüm unsurların ve tarafların, nihai sonucun ve... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T22:41+0300
2024-12-13T22:41+0300
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulu’nda 2025 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2023 Kesin Hesap görüşmelerine katılarak milletvekillerine sunum yaptı. Suriye konusunda Güler, “Suriye Milli Ordusunun, Tel-Rıfat, El-Bab’ın güneyi ve Menbiç hattında başarıyla icra ettiği operasyonlar sonucunda, terör örgütü bu bölgelerden geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bir kez daha vurgulamak isterim ki; PKK/YPG terör örgütünün sahadaki istikrarsızlıktan faydalanmasına asla izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde Suriye’deki siyasi geçişin; güvenli, sorunsuz ve mevcut problemleri çözecek şekilde olması için aktif çabalarımızı ve girişimlerimizi sürdüreceğiz. Şu hususa da özellikle dikkat çekmek gerekirse, bugün tarihi bir dönemin ayak seslerini daha net duymaya başlıyoruz. Artık, sahadaki tüm unsurlar ve taraflar, nihai sonucun ve çözümün Türkiye’nin rızasından geçtiğini idrak etmiştir” dedi.'Mavi ve Gök Vatanımız'daki hakkımızı ve hukukumuzu koruma kararlılığımızı her fırsatta dile getiriyoruz'Ege ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetler konusunda bilgi veren Güler, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Libya ordusuna askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteği veriyoruz'Güler, Libya’nın güvenliği, huzuru ve istikrarı için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek, “İkili anlaşmalar çerçevesinde Libya ordusuna askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteği veriyoruz. Nitekim Türkiye-Libya iş birliği sayesinde sahada huzur tesis edilmiş ve siyasi sürecin önü açılmıştır. En son, Libya’da kalıcı barış ve istikrar ortamının oluşması için atılabilecek kapsamlı adımları istişare etmek üzere Libya’dan gelen ve iki tarafın da temsilcilerinden oluşan '5+5 Ortak Askeri Komisyonu’nu', Bakanlığımızda ağırladık. Doğu ve Batı arasında müşterek çabaların geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunduğumuz görüşmelerde, bu sürece her türlü desteği vereceğimizi vurguladık” şeklinde konuştu.Somali ile Etiyopya arasında tarihi bir uzlaşmaya ev sahipliği yaptıklarını kaydededen Güler, “Bölgenin güvenliği, huzuru ve refahına katkı sağlayacak bu iş birliği mutabakatı, sıcak çatışmaya dönme riski olan ihtilafın çözümünde, ülkemizin üstlendiği yapıcı, etkin ve başarılı rolü açıkça ortaya koyarken, Türkiye’ye olan güvenin de açık bir yansımasıdır” diye konuştu.'Uluslararası camia, Suriye’de önemli bir fırsat penceresinin açıldığı bu tarihi sürece destek vermeli ve İsrail’in eylemlerine sessiz kalmamalıdır'Ortadoğu’yu yakından takip ettiklerini kaydeden Güler, “Maalesef bir yılı aşkın süredir, İsrail’in Gazze’de uyguladığı devlet terörü ve uluslararası hukuku hiçe sayan eylemleri devam etmektedir. İsrail’in saldırganlığının bölgeye yayılma tehlikesi, Lübnan’da da kendini göstermiştir. İsrail, şimdi de yeni fırsatçılık yaparak Suriye’deki saldırılarıyla bölgede yeni bir istikrarsızlık oluşturmaktadır. İsrail’in bu girişimleri, işgalci zihniyetinin en açık yansımasıdır. Uluslararası camia, Suriye’de önemli bir fırsat penceresinin açıldığı bu tarihi sürece destek vermeli ve İsrail’in eylemlerine sessiz kalmamalıdır. Türkiye olarak Suriye’nin, Lübnan’ın ve Filistin’in toprak bütünlüğünü kararlılıkla destekliyor, en başta Gazze’deki insanlık utancının bir an önce bitmesi ve bölgede kalıcı ateşkesin ilan edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu süreçte Türkiye olarak Gazze’ye ve Lübnan’a gerekli yardımları ulaştırırken, bölgedeki gelişmeler çerçevesinde savunma ve güvenlik politikalarımızı tespit ediyor, gerekli tüm tedbirleri alıyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/yunanistan-savunma-bakani-dendias-turkiye-ulkemize-yonelik-iddialarinin-gundemini-yavas-yavas-1091515606.html
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türkiye, milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanı, suriye, israil, pkk, ypg, ypg/pkk, libya, tbmm
türkiye, milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanı, suriye, israil, pkk, ypg, ypg/pkk, libya, tbmm

Bakan Güler: Sahadaki tüm unsurlar ve taraflar, nihai sonucun ve çözümün Türkiye’nin rızasından geçtiğini idrak etmiştir

22:41 13.12.2024
© AA / Metin AktaşMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşma yaptı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AA / Metin Aktaş
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Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM Genel Kurul Bütçe Görüşmeleri'nde yaptığı açıklamada, Suriye'de sahadaki tüm unsurların ve tarafların, nihai sonucun ve çözümün Türkiye’nin rızasından geçtiğini idrak ettiğini dile getirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulu’nda 2025 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2023 Kesin Hesap görüşmelerine katılarak milletvekillerine sunum yaptı.
Suriye konusunda Güler, “Suriye Milli Ordusunun, Tel-Rıfat, El-Bab’ın güneyi ve Menbiç hattında başarıyla icra ettiği operasyonlar sonucunda, terör örgütü bu bölgelerden geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bir kez daha vurgulamak isterim ki; PKK/YPG terör örgütünün sahadaki istikrarsızlıktan faydalanmasına asla izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde Suriye’deki siyasi geçişin; güvenli, sorunsuz ve mevcut problemleri çözecek şekilde olması için aktif çabalarımızı ve girişimlerimizi sürdüreceğiz. Şu hususa da özellikle dikkat çekmek gerekirse, bugün tarihi bir dönemin ayak seslerini daha net duymaya başlıyoruz. Artık, sahadaki tüm unsurlar ve taraflar, nihai sonucun ve çözümün Türkiye’nin rızasından geçtiğini idrak etmiştir” dedi.

'Mavi ve Gök Vatanımız'daki hakkımızı ve hukukumuzu koruma kararlılığımızı her fırsatta dile getiriyoruz'

Ege ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetler konusunda bilgi veren Güler, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Ege ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerimize değinmek gerekirse, bölgedeki hak ve menfaatlerimizi en yüksek düzeyde koruduğumuzu ifade etmek isterim. Komşumuz Yunanistan ile yıllardır süregelen sorunlarımızın olduğu malumdur. Bu sorunları çözmek için barışçıl bir tutum sergilemekte, Ege Denizi’nin bir dostluk ve barış denizi olması için yoğun çaba göstermekteyiz. Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanı’mız ile Yunanistan Başbakanı’nın gayretleriyle tesis edilen ilişkiler çerçevesinde, iki ülke arasındaki gerginlik büyük ölçüde azalmış ve karşılıklı güven artırıcı önlemler kapsamında diyalog süreci yeniden başlamıştır. Bu kapsamda askeri heyetlerimiz arasındaki görüşme ve ziyaretler, sürecin ruhuna uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Tüm bunlarla birlikte 'Mavi ve Gök Vatanımız'daki hakkımızı ve hukukumuzu koruma kararlılığımızı her fırsatta dile getiriyoruz. Diğer yandan, Doğu Akdeniz’de tek yürek olduğumuz kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne her türlü desteği veriyor; soydaşlarımızın haklarını tüm platformlarda en güçlü şekilde savunuyoruz. Bu yıl 50. yıldönümüne ulaşmanın gururunu yaşadığımız Kıbrıs Barış Harekatı’mızı, görkemli etkinliklerle kutlayarak bu desteğimizi en açık şekilde ortaya koyduk. Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitlikleri ile eşit uluslararası statülerinin kabulü bizim için olmazsa olmazdır. Bundan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması başta olmak üzere Kıbrıs meselesinin adil çözümü için gayret göstermeye devam edeceğiz.

'Libya ordusuna askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteği veriyoruz'

Güler, Libya’nın güvenliği, huzuru ve istikrarı için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek, “İkili anlaşmalar çerçevesinde Libya ordusuna askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteği veriyoruz. Nitekim Türkiye-Libya iş birliği sayesinde sahada huzur tesis edilmiş ve siyasi sürecin önü açılmıştır. En son, Libya’da kalıcı barış ve istikrar ortamının oluşması için atılabilecek kapsamlı adımları istişare etmek üzere Libya’dan gelen ve iki tarafın da temsilcilerinden oluşan '5+5 Ortak Askeri Komisyonu’nu', Bakanlığımızda ağırladık. Doğu ve Batı arasında müşterek çabaların geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunduğumuz görüşmelerde, bu sürece her türlü desteği vereceğimizi vurguladık” şeklinde konuştu.
Somali ile Etiyopya arasında tarihi bir uzlaşmaya ev sahipliği yaptıklarını kaydededen Güler, “Bölgenin güvenliği, huzuru ve refahına katkı sağlayacak bu iş birliği mutabakatı, sıcak çatışmaya dönme riski olan ihtilafın çözümünde, ülkemizin üstlendiği yapıcı, etkin ve başarılı rolü açıkça ortaya koyarken, Türkiye’ye olan güvenin de açık bir yansımasıdır” diye konuştu.

'Uluslararası camia, Suriye’de önemli bir fırsat penceresinin açıldığı bu tarihi sürece destek vermeli ve İsrail’in eylemlerine sessiz kalmamalıdır'

Ortadoğu’yu yakından takip ettiklerini kaydeden Güler, “Maalesef bir yılı aşkın süredir, İsrail’in Gazze’de uyguladığı devlet terörü ve uluslararası hukuku hiçe sayan eylemleri devam etmektedir. İsrail’in saldırganlığının bölgeye yayılma tehlikesi, Lübnan’da da kendini göstermiştir. İsrail, şimdi de yeni fırsatçılık yaparak Suriye’deki saldırılarıyla bölgede yeni bir istikrarsızlık oluşturmaktadır. İsrail’in bu girişimleri, işgalci zihniyetinin en açık yansımasıdır. Uluslararası camia, Suriye’de önemli bir fırsat penceresinin açıldığı bu tarihi sürece destek vermeli ve İsrail’in eylemlerine sessiz kalmamalıdır. Türkiye olarak Suriye’nin, Lübnan’ın ve Filistin’in toprak bütünlüğünü kararlılıkla destekliyor, en başta Gazze’deki insanlık utancının bir an önce bitmesi ve bölgede kalıcı ateşkesin ilan edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu süreçte Türkiye olarak Gazze’ye ve Lübnan’a gerekli yardımları ulaştırırken, bölgedeki gelişmeler çerçevesinde savunma ve güvenlik politikalarımızı tespit ediyor, gerekli tüm tedbirleri alıyoruz” dedi.
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