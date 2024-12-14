https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/tapu-ve-kadastroda-yeni-donem-18-gun-sonra-basliyor-zorunlu-olacak-1091523357.html

Tapu ve kadastroda yeni dönem 18 gün sonra başlıyor: Zorunlu olacak

Tapu ve kadastroda yeni dönem 18 gün sonra başlıyor: Zorunlu olacak

Sputnik Türkiye

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2025 itibarıyla kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerinde 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli kullanımını zorunlu hale... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T07:22+0300

2024-12-14T07:22+0300

2024-12-14T07:22+0300

türkiye

tapu

tapu ve kadastro genel müdürlüğü

kat

mülkiyet

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, yaptığı açıklamada, kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerinde 1 Ocak 2025’ten itibaren 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli kullanımının zorunlu hale geleceğini duyurdu. Uygulama, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi" kapsamında hayata geçirilecek.Gedikli, yeniliğin gayrimenkul sektöründe büyük bir dönüşüm yaratacağını belirtti. Yeni sistem sayesinde yapıların dijital ortamda güvenli şekilde kaydedilip denetlenmesi mümkün hale gelecek. İşlemler, mimari projelerle entegre edilen 3 boyutlu yapı modelleri üzerinden yürütülecek ve Genel Müdürlüğe güvenli elektronik ortamda aktarılacak.Tüm bilgilere “dijitalbina.tkgm.gov.tr” adresinden erişim sağlanabileceği ifade edildi.Gedikli, uygulamanın yalnızca tapu işlemlerinde değil, gayrimenkul sektörünün geneline de olumlu yansıyacağını söyledi. Özellikle doğal afet riski taşıyan bölgelerde yapıların dijital ortamda denetlenmesinin afet yönetiminde büyük bir kolaylık sağlayacağına dikkat çekti.Afet risk yönetiminde yeni dönemUygulamanın en dikkat çeken özelliklerinden biri, afet sonrası yapıların denetlenmesi ve risk yönetiminde etkin bir araç olması. 3 boyutlu yapı modelleri, binaların hem önleyici tedbirler hem de afet sonrası müdahaleler açısından daha hızlı ve etkili bir şekilde kontrol edilmesini sağlayacak.

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