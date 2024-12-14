https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/tapu-ve-kadastroda-yeni-donem-18-gun-sonra-basliyor-zorunlu-olacak-1091523357.html
Tapu ve kadastroda yeni dönem 18 gün sonra başlıyor: Zorunlu olacak
Tapu ve kadastroda yeni dönem 18 gün sonra başlıyor: Zorunlu olacak
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2025 itibarıyla kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerinde 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli kullanımını zorunlu hale... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T07:22+0300
2024-12-14T07:22+0300
2024-12-14T07:22+0300
türkiye
tapu
tapu ve kadastro genel müdürlüğü
kat
mülkiyet
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, yaptığı açıklamada, kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerinde 1 Ocak 2025’ten itibaren 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli kullanımının zorunlu hale geleceğini duyurdu. Uygulama, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi" kapsamında hayata geçirilecek.Gedikli, yeniliğin gayrimenkul sektöründe büyük bir dönüşüm yaratacağını belirtti. Yeni sistem sayesinde yapıların dijital ortamda güvenli şekilde kaydedilip denetlenmesi mümkün hale gelecek. İşlemler, mimari projelerle entegre edilen 3 boyutlu yapı modelleri üzerinden yürütülecek ve Genel Müdürlüğe güvenli elektronik ortamda aktarılacak.Tüm bilgilere “dijitalbina.tkgm.gov.tr” adresinden erişim sağlanabileceği ifade edildi.Gedikli, uygulamanın yalnızca tapu işlemlerinde değil, gayrimenkul sektörünün geneline de olumlu yansıyacağını söyledi. Özellikle doğal afet riski taşıyan bölgelerde yapıların dijital ortamda denetlenmesinin afet yönetiminde büyük bir kolaylık sağlayacağına dikkat çekti.Afet risk yönetiminde yeni dönemUygulamanın en dikkat çeken özelliklerinden biri, afet sonrası yapıların denetlenmesi ve risk yönetiminde etkin bir araç olması. 3 boyutlu yapı modelleri, binaların hem önleyici tedbirler hem de afet sonrası müdahaleler açısından daha hızlı ve etkili bir şekilde kontrol edilmesini sağlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/meteorolojiden-istanbul-dahil-bircok-kent-icin-saatli-uyari-hava-buz-kesecek-saganak-ve-yogun-kar-1091522096.html
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tapu, tapu ve kadastro genel müdürlüğü, kat, mülkiyet
tapu, tapu ve kadastro genel müdürlüğü, kat, mülkiyet
Tapu ve kadastroda yeni dönem 18 gün sonra başlıyor: Zorunlu olacak
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2025 itibarıyla kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerinde 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli kullanımını zorunlu hale getiriyor. Yeni sistem, gayrimenkul işlemlerinde şeffaflık ve güvenlik sağlayarak doğal afet risklerinin yönetiminde etkin rol oynayacak.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, yaptığı açıklamada, kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerinde 1 Ocak 2025’ten itibaren 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli kullanımının zorunlu hale geleceğini duyurdu. Uygulama, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi" kapsamında hayata geçirilecek.
Gedikli, yeniliğin gayrimenkul sektöründe büyük bir dönüşüm yaratacağını belirtti. Yeni sistem sayesinde yapıların dijital ortamda güvenli şekilde kaydedilip denetlenmesi mümkün hale gelecek. İşlemler, mimari projelerle entegre edilen 3 boyutlu yapı modelleri üzerinden yürütülecek ve Genel Müdürlüğe güvenli elektronik ortamda aktarılacak.
Tüm bilgilere “dijitalbina.tkgm.gov.tr” adresinden erişim sağlanabileceği ifade edildi.
Gedikli, uygulamanın yalnızca tapu işlemlerinde değil, gayrimenkul sektörünün geneline de olumlu yansıyacağını söyledi. Özellikle doğal afet riski taşıyan bölgelerde yapıların dijital ortamda denetlenmesinin afet yönetiminde büyük bir kolaylık sağlayacağına dikkat çekti.
Afet risk yönetiminde yeni dönem
Uygulamanın en dikkat çeken özelliklerinden biri, afet sonrası yapıların denetlenmesi ve risk yönetiminde etkin bir araç olması. 3 boyutlu yapı modelleri, binaların hem önleyici tedbirler hem de afet sonrası müdahaleler açısından daha hızlı ve etkili bir şekilde kontrol edilmesini sağlayacak.