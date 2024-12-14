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SVR Direktörü Narışkin: Rusya ve ABD arasında mahkum takası hususundaki iletişim kanalı korunuyor
SVR Direktörü Narışkin: Rusya ve ABD arasında mahkum takası hususundaki iletişim kanalı korunuyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, mahkumların takası hususunda ABD ile iletişim kanalının korunduğunu dile getirdi. 14.12.2024, Sputnik Türkiye
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mahkum takası
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SVR Direktörü Sergey Narışkin, esir değişimi konusunda ABD ile bir iletişim kanalının mevcut olduğunu belirterek, "İletişim kanalı var" dedi.Rus makamları gözaltına alınan bu kişilerin suçları kanıtlanmadığını dile getirmişti. İade edilenler mahkumlar, havaalanında bizzat Vladimir Putin tarafından karşılanmış ve devlet nişanı takdim edileceği belirtilmişti.Narışkin konuşmasında ayrıca Suriye'den ayrılarak Moskova'ya gelen Beşar Esad'a devlet koruması sağlanıp sağlanmadığı konusunda da bilgisi olmadığını söyledi. Gazetecilerin Esad'ın şu anda güvenilir bir şekilde korunup korunmadığını soruna yanıt veren Narışkin, “Bu bana yöneltilecek bir soru değil" dedi.Narışkin, Esad'a devlet koruması verilip verilmediği sorusunu da, “Bilmiyorum" diyerek yanıtladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rus-dis-istihbarat-sefi-nariskin-ukrayna-basarisiz-devlet-haline-geldi-moldova-da-ayni-yola-girdi-1090835740.html
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SVR Direktörü Narışkin: Rusya ve ABD arasında mahkum takası hususundaki iletişim kanalı korunuyor

19:38 14.12.2024
© Sputnik / Кирилл КаллиниковRusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, mahkumların takası hususunda ABD ile iletişim kanalının korunduğunu dile getirdi.
SVR Direktörü Sergey Narışkin, esir değişimi konusunda ABD ile bir iletişim kanalının mevcut olduğunu belirterek, "İletişim kanalı var" dedi.
Rus makamları gözaltına alınan bu kişilerin suçları kanıtlanmadığını dile getirmişti. İade edilenler mahkumlar, havaalanında bizzat Vladimir Putin tarafından karşılanmış ve devlet nişanı takdim edileceği belirtilmişti.
Narışkin konuşmasında ayrıca Suriye'den ayrılarak Moskova'ya gelen Beşar Esad'a devlet koruması sağlanıp sağlanmadığı konusunda da bilgisi olmadığını söyledi.
Gazetecilerin Esad'ın şu anda güvenilir bir şekilde korunup korunmadığını soruna yanıt veren Narışkin, “Bu bana yöneltilecek bir soru değil" dedi.
Narışkin, Esad'a devlet koruması verilip verilmediği sorusunu da, “Bilmiyorum" diyerek yanıtladı.
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