https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/svr-direktoru-nariskin-rusya-ve-abd-arasinda-mahkum-takasi-hususundaki-iletisim-kanali-korunuyor-1091545920.html
SVR Direktörü Narışkin: Rusya ve ABD arasında mahkum takası hususundaki iletişim kanalı korunuyor
SVR Direktörü Narışkin: Rusya ve ABD arasında mahkum takası hususundaki iletişim kanalı korunuyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, mahkumların takası hususunda ABD ile iletişim kanalının korunduğunu dile getirdi. 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T19:38+0300
2024-12-14T19:38+0300
2024-12-14T19:38+0300
politika
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mahkum takası
beşar esad
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SVR Direktörü Sergey Narışkin, esir değişimi konusunda ABD ile bir iletişim kanalının mevcut olduğunu belirterek, "İletişim kanalı var" dedi.Rus makamları gözaltına alınan bu kişilerin suçları kanıtlanmadığını dile getirmişti. İade edilenler mahkumlar, havaalanında bizzat Vladimir Putin tarafından karşılanmış ve devlet nişanı takdim edileceği belirtilmişti.Narışkin konuşmasında ayrıca Suriye'den ayrılarak Moskova'ya gelen Beşar Esad'a devlet koruması sağlanıp sağlanmadığı konusunda da bilgisi olmadığını söyledi. Gazetecilerin Esad'ın şu anda güvenilir bir şekilde korunup korunmadığını soruna yanıt veren Narışkin, “Bu bana yöneltilecek bir soru değil" dedi.Narışkin, Esad'a devlet koruması verilip verilmediği sorusunu da, “Bilmiyorum" diyerek yanıtladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rus-dis-istihbarat-sefi-nariskin-ukrayna-basarisiz-devlet-haline-geldi-moldova-da-ayni-yola-girdi-1090835740.html
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rusya dış istihbarat servisi (svr), sergey narışkin, rusya, abd, mahkum, mahkum takası, beşar esad
rusya dış istihbarat servisi (svr), sergey narışkin, rusya, abd, mahkum, mahkum takası, beşar esad
SVR Direktörü Narışkin: Rusya ve ABD arasında mahkum takası hususundaki iletişim kanalı korunuyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, mahkumların takası hususunda ABD ile iletişim kanalının korunduğunu dile getirdi.
SVR Direktörü Sergey Narışkin, esir değişimi konusunda ABD ile bir iletişim kanalının mevcut olduğunu belirterek, "İletişim kanalı var" dedi.
Rus makamları gözaltına alınan bu kişilerin suçları kanıtlanmadığını dile getirmişti. İade edilenler mahkumlar, havaalanında bizzat Vladimir Putin tarafından karşılanmış ve devlet nişanı takdim edileceği belirtilmişti.
Narışkin konuşmasında ayrıca Suriye'den ayrılarak Moskova'ya gelen Beşar Esad'a devlet koruması sağlanıp sağlanmadığı konusunda da bilgisi olmadığını söyledi.
Gazetecilerin Esad'ın şu anda güvenilir bir şekilde korunup korunmadığını soruna yanıt veren Narışkin, “Bu bana yöneltilecek bir soru değil" dedi.
Narışkin, Esad'a devlet koruması verilip verilmediği sorusunu da, “Bilmiyorum" diyerek yanıtladı.