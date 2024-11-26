https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rus-dis-istihbarat-sefi-nariskin-ukrayna-basarisiz-devlet-haline-geldi-moldova-da-ayni-yola-girdi-1090835740.html
Rus dış istihbarat şefi Narışkin: Ukrayna başarısız devlet haline geldi, Moldova da aynı yola girdi
Rus dış istihbarat şefi Narışkin: Ukrayna başarısız devlet haline geldi, Moldova da aynı yola girdi
Sputnik Türkiye
Avrupa’yla entegrasyonun cazibesine kapılan Ukrayna’nın ABD’nin elinde Rusya’ya karşı temel silah haline geldiğini kaydeden Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR)... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T12:16+0300
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Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Bağımsız Devletler Birliği ülkelerinin güvenlik ve istihbarat kuruluşları yöneticileri toplantısında konuşan SVR Direktörü Sergey Narışkin, şunu dedi:Bunun sonucunda ‘başarısız devlet’ haline gelen Ukrayna’nın yaşamını sürdürebilir siyasi ve ekonomik birim olarak varlığını sürdüremez olduğunu kaydeden Narışkin, Moldova’nın da aynı yönde hareket ettiğini vurguladı.Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu iktidarını ‘totaliter rejim’ olarak nitelendiren SVR Direktörü, Sandu’nun uyguladığı politikanın toplumda feci bölünmeye yol açtığını ekledi.
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rusya, rusya dış istihbarat servisi (svr), sergey narışkin, ukrayna, moldova, avrupa birliği, ab, abd, batı, ukrayna krizi
rusya, rusya dış istihbarat servisi (svr), sergey narışkin, ukrayna, moldova, avrupa birliği, ab, abd, batı, ukrayna krizi
Rus dış istihbarat şefi Narışkin: Ukrayna başarısız devlet haline geldi, Moldova da aynı yola girdi
12:16 26.11.2024 (güncellendi: 12:25 26.11.2024)
Avrupa’yla entegrasyonun cazibesine kapılan Ukrayna’nın ABD’nin elinde Rusya’ya karşı temel silah haline geldiğini kaydeden Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Moldova’nın da bu yönde ilerlemeyi seçtiğini belirtti.
Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Bağımsız Devletler Birliği ülkelerinin güvenlik ve istihbarat kuruluşları yöneticileri toplantısında konuşan SVR Direktörü Sergey Narışkin, şunu dedi:
Batı'nın elini uzattığı her yerde bölünme ve istikrarsızlık görüyoruz. Ukrayna bunun en canlı örneği. Sözde Avrupa entegrasyonunun cazibesine kapılarak, ABD’nin Rusya karşıtı ana silah haline geldi.
Bunun sonucunda ‘başarısız devlet’ haline gelen Ukrayna’nın yaşamını sürdürebilir siyasi ve ekonomik birim olarak varlığını sürdüremez olduğunu kaydeden Narışkin, Moldova’nın da aynı yönde hareket ettiğini vurguladı.
Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu iktidarını ‘totaliter rejim’ olarak nitelendiren SVR Direktörü, Sandu’nun uyguladığı politikanın toplumda feci bölünmeye yol açtığını ekledi.