https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rus-dis-istihbarat-sefi-nariskin-ukrayna-basarisiz-devlet-haline-geldi-moldova-da-ayni-yola-girdi-1090835740.html

Rus dış istihbarat şefi Narışkin: Ukrayna başarısız devlet haline geldi, Moldova da aynı yola girdi

Rus dış istihbarat şefi Narışkin: Ukrayna başarısız devlet haline geldi, Moldova da aynı yola girdi

Sputnik Türkiye

Avrupa’yla entegrasyonun cazibesine kapılan Ukrayna’nın ABD’nin elinde Rusya’ya karşı temel silah haline geldiğini kaydeden Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR)... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T12:16+0300

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Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Bağımsız Devletler Birliği ülkelerinin güvenlik ve istihbarat kuruluşları yöneticileri toplantısında konuşan SVR Direktörü Sergey Narışkin, şunu dedi:Bunun sonucunda ‘başarısız devlet’ haline gelen Ukrayna’nın yaşamını sürdürebilir siyasi ve ekonomik birim olarak varlığını sürdüremez olduğunu kaydeden Narışkin, Moldova’nın da aynı yönde hareket ettiğini vurguladı.Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu iktidarını ‘totaliter rejim’ olarak nitelendiren SVR Direktörü, Sandu’nun uyguladığı politikanın toplumda feci bölünmeye yol açtığını ekledi.

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