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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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Şili'de 6.4 büyüklüğünde deprem
Şili'de 6.4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Güney Amerika ülkesi Şili'de merkez üssünün Curico eyaletine bağlı Molina kenti olan 6.4 büyüklüğünde ve 110 km derinlikte deprem meydana geldi. Can kaybı... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T04:55+0300
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Şili'de 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Curico eyaletine bağlı Molina kenti olduğunu ve yerin 110 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.Yetkililer, depremde can kaybı veya hasar olmadığını bildirdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, market raflarındaki ürünlerin devrildiği görüldü.Deprem, başkent Santiago'nun yanı sıra Coquimbo, Araucania, Valparaiso, Libertador Gral ve Biobio bölgelerinde de hissedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/afad-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1091490115.html
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şili, deprem, son depremler
şili, deprem, son depremler

Şili'de 6.4 büyüklüğünde deprem

04:55 14.12.2024
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© AA
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Güney Amerika ülkesi Şili'de merkez üssünün Curico eyaletine bağlı Molina kenti olan 6.4 büyüklüğünde ve 110 km derinlikte deprem meydana geldi. Can kaybı bildirilmedi.
Şili'de 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Curico eyaletine bağlı Molina kenti olduğunu ve yerin 110 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Yetkililer, depremde can kaybı veya hasar olmadığını bildirdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, market raflarındaki ürünlerin devrildiği görüldü.
Deprem, başkent Santiago'nun yanı sıra Coquimbo, Araucania, Valparaiso, Libertador Gral ve Biobio bölgelerinde de hissedildi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
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