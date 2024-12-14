https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/silide-64-buyuklugunde-deprem-1091521670.html

Şili'de 6.4 büyüklüğünde deprem

Şili'de 6.4 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Güney Amerika ülkesi Şili'de merkez üssünün Curico eyaletine bağlı Molina kenti olan 6.4 büyüklüğünde ve 110 km derinlikte deprem meydana geldi. Can kaybı... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T04:55+0300

2024-12-14T04:55+0300

2024-12-14T04:55+0300

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şili

deprem

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Şili'de 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Curico eyaletine bağlı Molina kenti olduğunu ve yerin 110 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.Yetkililer, depremde can kaybı veya hasar olmadığını bildirdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, market raflarındaki ürünlerin devrildiği görüldü.Deprem, başkent Santiago'nun yanı sıra Coquimbo, Araucania, Valparaiso, Libertador Gral ve Biobio bölgelerinde de hissedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/afad-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1091490115.html

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