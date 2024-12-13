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- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/afad-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1091490115.html
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde peş peşe depremler
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde son günlerde peşi sıra depremler meydana geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T11:35+0300
2024-12-13T11:54+0300
son depremler
ege denizi
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Son dakika deprem nerede oldu, deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri duyuruyor. Ege Denizi'nde son günlerde gerçekleşen depremlere yenileri eklendi. Ege Denizi'nde önce 3.7 sonra da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD'ın verilerine göre, saat 11.12'de meydana gelen depremin derinliği 8.51 kilometre olarak kaydedildi. Saat 11.34'te gerçekleşen ikinci deprem, 15.73 kilometre derinlikte meydana geldi.Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünü Yunanistan olarak açıkladı. Depremin büyüklüğü ise 4.0 olarak duyuruldu. Kandilli'ye göre depremin büyüklüğü ise 4.9.AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini gün içinde gerçekleşen sarsıntılara göre güncelliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/ege-denizinde-44-buyuklugunde-deprem-canakkale-ve-cevre-illerden-hissedildi-1091453169.html
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde peş peşe depremler

11:35 13.12.2024 (güncellendi: 11:54 13.12.2024)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Ege Denizi'nde son günlerde peşi sıra depremler meydana geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 11.12'de gerçekleşen depremi 4.8 büyüklüğünde ikinci bir deprem izledi. Son dakika deprem güncellemeleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor.
Son dakika deprem nerede oldu, deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri duyuruyor. Ege Denizi'nde son günlerde gerçekleşen depremlere yenileri eklendi. Ege Denizi'nde önce 3.7 sonra da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre, saat 11.12'de meydana gelen depremin derinliği 8.51 kilometre olarak kaydedildi. Saat 11.34'te gerçekleşen ikinci deprem, 15.73 kilometre derinlikte meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünü Yunanistan olarak açıkladı. Depremin büyüklüğü ise 4.0 olarak duyuruldu. Kandilli'ye göre depremin büyüklüğü ise 4.9.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini gün içinde gerçekleşen sarsıntılara göre güncelliyor.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'ndeki depremi duyurdu: Çanakkale ve çevre illerden hissedildi
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