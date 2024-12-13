https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/afad-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1091490115.html

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde peş peşe depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde peş peşe depremler

Sputnik Türkiye

Ege Denizi'nde son günlerde peşi sıra depremler meydana geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

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son depremler

ege denizi

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Son dakika deprem nerede oldu, deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri duyuruyor. Ege Denizi'nde son günlerde gerçekleşen depremlere yenileri eklendi. Ege Denizi'nde önce 3.7 sonra da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD'ın verilerine göre, saat 11.12'de meydana gelen depremin derinliği 8.51 kilometre olarak kaydedildi. Saat 11.34'te gerçekleşen ikinci deprem, 15.73 kilometre derinlikte meydana geldi.Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünü Yunanistan olarak açıkladı. Depremin büyüklüğü ise 4.0 olarak duyuruldu. Kandilli'ye göre depremin büyüklüğü ise 4.9.AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini gün içinde gerçekleşen sarsıntılara göre güncelliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/ege-denizinde-44-buyuklugunde-deprem-canakkale-ve-cevre-illerden-hissedildi-1091453169.html

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