https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/afad-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1091490115.html
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde peş peşe depremler
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde son günlerde peşi sıra depremler meydana geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T11:35+0300
2024-12-13T11:35+0300
2024-12-13T11:54+0300
son depremler
ege denizi
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090077774_0:4:864:490_1920x0_80_0_0_6c3f25629e205e6192dd981c1e48e074.jpg
Son dakika deprem nerede oldu, deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri duyuruyor. Ege Denizi'nde son günlerde gerçekleşen depremlere yenileri eklendi. Ege Denizi'nde önce 3.7 sonra da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD'ın verilerine göre, saat 11.12'de meydana gelen depremin derinliği 8.51 kilometre olarak kaydedildi. Saat 11.34'te gerçekleşen ikinci deprem, 15.73 kilometre derinlikte meydana geldi.Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünü Yunanistan olarak açıkladı. Depremin büyüklüğü ise 4.0 olarak duyuruldu. Kandilli'ye göre depremin büyüklüğü ise 4.9.AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini gün içinde gerçekleşen sarsıntılara göre güncelliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/ege-denizinde-44-buyuklugunde-deprem-canakkale-ve-cevre-illerden-hissedildi-1091453169.html
ege denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090077774_103:0:762:494_1920x0_80_0_0_2630786144cf7e821170481dde3f0a7d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
son dakika deprem, deprem son dakika, son depremler, ege denizi'nde deprem, deprem mi oldu, nerede deprem oldu, ne zaman deprem oldu, afad son dakika deprem, kandilli son dakika deprem, son depremler, ege denizi peş peşe depremler
son dakika deprem, deprem son dakika, son depremler, ege denizi'nde deprem, deprem mi oldu, nerede deprem oldu, ne zaman deprem oldu, afad son dakika deprem, kandilli son dakika deprem, son depremler, ege denizi peş peşe depremler
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde peş peşe depremler
11:35 13.12.2024 (güncellendi: 11:54 13.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
Ege Denizi'nde son günlerde peşi sıra depremler meydana geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 11.12'de gerçekleşen depremi 4.8 büyüklüğünde ikinci bir deprem izledi. Son dakika deprem güncellemeleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor.
Son dakika deprem nerede oldu, deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri duyuruyor. Ege Denizi'nde son günlerde gerçekleşen depremlere yenileri eklendi. Ege Denizi'nde önce 3.7 sonra da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre, saat 11.12'de meydana gelen depremin derinliği 8.51 kilometre olarak kaydedildi. Saat 11.34'te gerçekleşen ikinci deprem, 15.73 kilometre derinlikte meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünü Yunanistan olarak açıkladı. Depremin büyüklüğü ise 4.0 olarak duyuruldu. Kandilli'ye göre depremin büyüklüğü ise 4.9.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini gün içinde gerçekleşen sarsıntılara göre güncelliyor.