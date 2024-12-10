https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/netanyahu-golan-tepelerinin-sonsuza-dek-israilin-ayrilmaz-bir-parcasi-olarak-kalacak--1091340910.html

Netanyahu: Golan Tepeleri'nin sonsuza dek İsrail'in ayrılmaz bir parçası olarak kalacak

Netanyahu: Golan Tepeleri'nin sonsuza dek İsrail'in ayrılmaz bir parçası olarak kalacak

Sputnik Türkiye

Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında Golan Tepeleri'nin 'sonsuza dek' İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacağını söyledi. 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T02:31+0300

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2024-12-10T02:31+0300

dünya

israil

golan tepeleri

beşar esad

ortadoğu

iran

suriye

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, “Golan Tepeleri üzerindeki kontrol ve otorite bizi güvende tutuyor. Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olarak kalacaktır” açıklamasında bulundu. Netanyahu, Beşar Esad yönetiminin sona ermesinin, Lübnan'daki Hizbullah hareketi ve İran'a yönelik İsrail ordusunun saldırılarının doğrudan bir sonucu olduğunu iddia ederek, “Ortadoğu'nun yapısını değiştiriyoruz. Farklı bir Suriye görmek istiyoruz ve barış içinde yaşamak isteyenlere elimizi uzatıyoruz” ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-israile-ateskes-konusmaya-gidiyor-1091337419.html

israil

golan tepeleri

iran

suriye

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israil, golan tepeleri, beşar esad, ortadoğu, iran, suriye