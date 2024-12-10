https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/netanyahu-golan-tepelerinin-sonsuza-dek-israilin-ayrilmaz-bir-parcasi-olarak-kalacak--1091340910.html
Netanyahu: Golan Tepeleri'nin sonsuza dek İsrail'in ayrılmaz bir parçası olarak kalacak
Netanyahu: Golan Tepeleri'nin sonsuza dek İsrail'in ayrılmaz bir parçası olarak kalacak
Sputnik Türkiye
Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında Golan Tepeleri'nin 'sonsuza dek' İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacağını söyledi. 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T02:31+0300
2024-12-10T02:31+0300
2024-12-10T02:31+0300
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israil
golan tepeleri
beşar esad
ortadoğu
iran
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, “Golan Tepeleri üzerindeki kontrol ve otorite bizi güvende tutuyor. Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olarak kalacaktır” açıklamasında bulundu. Netanyahu, Beşar Esad yönetiminin sona ermesinin, Lübnan'daki Hizbullah hareketi ve İran'a yönelik İsrail ordusunun saldırılarının doğrudan bir sonucu olduğunu iddia ederek, “Ortadoğu'nun yapısını değiştiriyoruz. Farklı bir Suriye görmek istiyoruz ve barış içinde yaşamak isteyenlere elimizi uzatıyoruz” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-israile-ateskes-konusmaya-gidiyor-1091337419.html
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israil, golan tepeleri, beşar esad, ortadoğu, iran, suriye
israil, golan tepeleri, beşar esad, ortadoğu, iran, suriye
Netanyahu: Golan Tepeleri'nin sonsuza dek İsrail'in ayrılmaz bir parçası olarak kalacak
Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında Golan Tepeleri'nin 'sonsuza dek' İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacağını söyledi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, “Golan Tepeleri üzerindeki kontrol ve otorite bizi güvende tutuyor. Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olarak kalacaktır” açıklamasında bulundu.
Netanyahu, Beşar Esad yönetiminin sona ermesinin, Lübnan'daki Hizbullah hareketi ve İran'a yönelik İsrail ordusunun saldırılarının doğrudan bir sonucu olduğunu iddia ederek, “Ortadoğu'nun yapısını değiştiriyoruz. Farklı bir Suriye görmek istiyoruz ve barış içinde yaşamak isteyenlere elimizi uzatıyoruz” ifadesini kullandı.