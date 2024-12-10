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Netanyahu: Golan Tepeleri'nin sonsuza dek İsrail'in ayrılmaz bir parçası olarak kalacak
Netanyahu: Golan Tepeleri'nin sonsuza dek İsrail'in ayrılmaz bir parçası olarak kalacak
Sputnik Türkiye
Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında Golan Tepeleri'nin 'sonsuza dek' İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacağını söyledi. 10.12.2024, Sputnik Türkiye
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, “Golan Tepeleri üzerindeki kontrol ve otorite bizi güvende tutuyor. Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olarak kalacaktır” açıklamasında bulundu. Netanyahu, Beşar Esad yönetiminin sona ermesinin, Lübnan'daki Hizbullah hareketi ve İran'a yönelik İsrail ordusunun saldırılarının doğrudan bir sonucu olduğunu iddia ederek, “Ortadoğu'nun yapısını değiştiriyoruz. Farklı bir Suriye görmek istiyoruz ve barış içinde yaşamak isteyenlere elimizi uzatıyoruz” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-israile-ateskes-konusmaya-gidiyor-1091337419.html
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israil, golan tepeleri, beşar esad, ortadoğu, iran, suriye
israil, golan tepeleri, beşar esad, ortadoğu, iran, suriye

Netanyahu: Golan Tepeleri'nin sonsuza dek İsrail'in ayrılmaz bir parçası olarak kalacak

02:31 10.12.2024
© AP Photo / Matias DelacroixIsraeli soldiers sit on top of a tank along the so-called Alpha Line that separates the Israeli-annexed Golan Heights from Syria, in the town of Majdal Shams, Monday, Dec. 9, 2024. (AP Photo/Matias Delacroix)
Israeli soldiers sit on top of a tank along the so-called Alpha Line that separates the Israeli-annexed Golan Heights from Syria, in the town of Majdal Shams, Monday, Dec. 9, 2024. (AP Photo/Matias Delacroix) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
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Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında Golan Tepeleri'nin 'sonsuza dek' İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacağını söyledi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Golan Tepeleri üzerindeki kontrol ve otorite bizi güvende tutuyor. Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olarak kalacaktır” açıklamasında bulundu.
Netanyahu, Beşar Esad yönetiminin sona ermesinin, Lübnan'daki Hizbullah hareketi ve İran'a yönelik İsrail ordusunun saldırılarının doğrudan bir sonucu olduğunu iddia ederek, “Ortadoğu'nun yapısını değiştiriyoruz. Farklı bir Suriye görmek istiyoruz ve barış içinde yaşamak isteyenlere elimizi uzatıyoruz” ifadesini kullandı.
Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
DÜNYA
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan İsrail'e ateşkes konuşmaya gidiyor
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