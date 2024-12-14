https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/saglik-bakani-memisoglu-tarih-verdi-iki-uc-ay-icinde-de-randevu-sorunlarini-minimize-ederiz-1091545593.html

Sağlık Bakanı Memişoğlu tarih verdi: 'İki üç ay içinde randevu sorunlarını minimize ederiz'

Sağlık Bakanı Memişoğlu tarih verdi: 'İki üç ay içinde randevu sorunlarını minimize ederiz'

Sputnik Türkiye

Sağlıkta yaşanan randevu sıkıntılarıyla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Memişoğlu, bu sorunun çözümüne ilişkin çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, iki üç ay... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T18:55+0300

2024-12-14T18:55+0300

2024-12-14T19:04+0300

türkiye

türkiye

sağlık bakanı

kemal memişoğlu

merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)

hastane

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Edirne'de temaslarını sürdüren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastane randevularında yaşanan sıkıntılarla ilgili konuştu. Bakan Memişoğlu, "Randevu konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. İki üç ay içinde bunlarla ilgili de hem randevuyu rahatlatacak hem de sistemimizi daha işler hale getirecek bir çalışma içindeyiz. İnşallah bunu da kamuoyuyla paylaşır, randevu sorunlarını minimize ederiz" dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, randevu konusunda bazı branşlarda halen daha sıkıntılar olduğunu, sıkıntıların çözümü konusunda çalışmaların devam ettiğini anlattı. Bakan Memişoğlu, "Özellikle randevu konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Malum bazı branşlarda halen daha sıkıntılarımız var. İki üç ay içinde bunlarla ilgili de hem randevuyu rahatlatacak hem de sistemimizi daha işler hale getirecek bir çalışma içindeyiz. İnşallah bunu da kamuoyuyla paylaşır randevu sorunlarını minimize ederiz." ifadelerini kullandı.Sezaryen oranlarını düşürmemiz gerekiyorDünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan bir sisteme ve insan gücüne sahip olduklarını anlatan Memişoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı kapsamında şehirlerimizi dolaşıyoruz. Neler yapabileceğimize bakıyoruz. Bunun yanında malum özellikle doğurganlık sayısı oranımızın düşmesi, sezaryen gibi, ameliyatın maalesef çok tercih edilmesi ve bu konuda da ebelerin çok daha etkin olabilmesi için çabalıyoruz. Bugün de biliyorsunuz özellikle anne adaylarının eğitimiyle ilgili bir mevzuat daha yayınladık. Böylece normal olanın doğal doğum olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Maalesef bugün sezaryen dediğimiz yüzde 50'nin üzerinde olan oranlarımızı Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği yüzde 15'lere düşürmemiz gerekir. Hem anne sağlığı hem bebek sağlığı açısından, hem de toplumun bu konudaki gelişimi açısından bunu olmazsa olmaz olarak görüyoruz."-

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/tokyo-rekor-seviyede-dusuk-dogurganligi-artirmak-icin-4-gunluk-calisma-modeline-geciyor-1091282767.html

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türkiye, sağlık bakanı, kemal memişoğlu, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), hastane