https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/rus-vekil-slutskiy-gurcistan-ab-tehditlerine-ragmen-kendi-secimini-yapma-hakkini-savunacak-1091547323.html

Rus vekil Slutskiy: Gürcistan AB tehditlerine rağmen kendi seçimini yapma hakkını savunacak

Rus vekil Slutskiy: Gürcistan AB tehditlerine rağmen kendi seçimini yapma hakkını savunacak

Sputnik Türkiye

Rus vekil Leonid Slutsky, Gürcistan’ın AB tehditlerine rağmen kendi seçimini yapma hakkını savunmaya devam edeceğini ifade etti. 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T21:03+0300

2024-12-14T21:03+0300

2024-12-14T21:02+0300

dünya

leonid slutsky

gürcistan

mihail kavelaşvili

ukrayna

batı

cumhurbaşkanlığı seçimi

avrupa

atlantik

salome zurabişvili

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/17/1042903032_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0e2223274489062f55e69f06cf9c3e1f.jpg

Gürcistan Cumhurbaşkanlığına Mihail Kavelaşvili'nin seçilmesini telegram kanalından değerlendiren Slutskiy, Gürcistan’ın Avrupa-Atlantikçilerin tehditlerine rağmen kendi seçimini yapma hakkını savunacağını belirtti.Slutskiy, “Gürcü Rüyası Partisi tarafından aday gösterilen Mihail Kavelaşvili Gürcistan'ın cumhurbaşkanı oldu. Parlamentodan mantıklı ve beklenen bir karar. Asıl soru, Kavelaşvili'nin dışarıdan körüklenen muhalefet protestoları ve selefi Zurabişvili'nin görevi bırakmayı reddettiği bir ortamda seçilmesinden ne bekleneceğidir. Avrupa-Atlantikçilerin tehditlerine rağmen Gürcistan'ın kendi seçimini yapma hakkını savunacağından eminim” ifadelerine yer verdi.Her şeyden önce, ‘kolektif Batı'nın şantaj ve baskılarına rağmen’ Gürcülerin ulusal çıkarlarının gözetilmesi ve savunulmasının devam edeceğini vurgulayan Slutskiy, “Tiflis, Rus düşmanlığına karşı ‘Ukrayna aşısı’ ile başarılı bir şekilde ‘aşılandı’ve muhtemelen dış politikada sağlıklı pragmatizmi sürdürecektir. Bu da komşularla yapıcı ilişkilerin yeniden canlanma şansı olduğu anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.Slutskiy, Kavelaşvili'nin geçmişte ünlü bir futbolcu, şampiyonlukları olan bir forvet olduğunu anımsatarak,Gürcistan Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle ülkenin egemenliği ve bağımsızlığı için verilen mücadelede Batı'nın kalesine bir ‘gol’ daha atmış olduğunu vurguladı.Daha önce Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Giorgi Kalandarişvili, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisinin adayı Mihail Kavelaşvili'nin 300 kişilik seçim kurulunda oyların 224'ünü alarak Gürcistan Cumhurbaşkanı seçildiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/gurcistan-basbakani-kobahidze-ulkemizde-maydan-girisimi-basarisiz-oldu-1091540760.html

gürcistan

ukrayna

batı

atlantik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

leonid slutsky, gürcistan, mihail kavelaşvili, ukrayna, batı, cumhurbaşkanlığı seçimi, avrupa, atlantik, salome zurabişvili, gürcü rüyası