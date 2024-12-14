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Rus vekil Slutskiy: Gürcistan AB tehditlerine rağmen kendi seçimini yapma hakkını savunacak
Rus vekil Slutskiy: Gürcistan AB tehditlerine rağmen kendi seçimini yapma hakkını savunacak
Sputnik Türkiye
Rus vekil Leonid Slutsky, Gürcistan’ın AB tehditlerine rağmen kendi seçimini yapma hakkını savunmaya devam edeceğini ifade etti. 14.12.2024, Sputnik Türkiye
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Gürcistan Cumhurbaşkanlığına Mihail Kavelaşvili'nin seçilmesini telegram kanalından değerlendiren Slutskiy, Gürcistan’ın Avrupa-Atlantikçilerin tehditlerine rağmen kendi seçimini yapma hakkını savunacağını belirtti.Slutskiy, “Gürcü Rüyası Partisi tarafından aday gösterilen Mihail Kavelaşvili Gürcistan'ın cumhurbaşkanı oldu. Parlamentodan mantıklı ve beklenen bir karar. Asıl soru, Kavelaşvili'nin dışarıdan körüklenen muhalefet protestoları ve selefi Zurabişvili'nin görevi bırakmayı reddettiği bir ortamda seçilmesinden ne bekleneceğidir. Avrupa-Atlantikçilerin tehditlerine rağmen Gürcistan'ın kendi seçimini yapma hakkını savunacağından eminim” ifadelerine yer verdi.Her şeyden önce, ‘kolektif Batı'nın şantaj ve baskılarına rağmen’ Gürcülerin ulusal çıkarlarının gözetilmesi ve savunulmasının devam edeceğini vurgulayan Slutskiy, “Tiflis, Rus düşmanlığına karşı ‘Ukrayna aşısı’ ile başarılı bir şekilde ‘aşılandı’ve muhtemelen dış politikada sağlıklı pragmatizmi sürdürecektir. Bu da komşularla yapıcı ilişkilerin yeniden canlanma şansı olduğu anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.Slutskiy, Kavelaşvili'nin geçmişte ünlü bir futbolcu, şampiyonlukları olan bir forvet olduğunu anımsatarak,Gürcistan Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle ülkenin egemenliği ve bağımsızlığı için verilen mücadelede Batı'nın kalesine bir ‘gol’ daha atmış olduğunu vurguladı.Daha önce Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Giorgi Kalandarişvili, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisinin adayı Mihail Kavelaşvili'nin 300 kişilik seçim kurulunda oyların 224'ünü alarak Gürcistan Cumhurbaşkanı seçildiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/gurcistan-basbakani-kobahidze-ulkemizde-maydan-girisimi-basarisiz-oldu-1091540760.html
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leonid slutsky, gürcistan, mihail kavelaşvili, ukrayna, batı, cumhurbaşkanlığı seçimi, avrupa, atlantik, salome zurabişvili, gürcü rüyası
leonid slutsky, gürcistan, mihail kavelaşvili, ukrayna, batı, cumhurbaşkanlığı seçimi, avrupa, atlantik, salome zurabişvili, gürcü rüyası

Rus vekil Slutskiy: Gürcistan AB tehditlerine rağmen kendi seçimini yapma hakkını savunacak

21:03 14.12.2024
© Sputnik / Владимир Трефилов / Multimedya arşivine gidinLeonid Slutskiy
Leonid Slutskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© Sputnik / Владимир Трефилов
/
Multimedya arşivine gidin
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Rus vekil Leonid Slutsky, Gürcistan’ın AB tehditlerine rağmen kendi seçimini yapma hakkını savunmaya devam edeceğini ifade etti.
Gürcistan Cumhurbaşkanlığına Mihail Kavelaşvili'nin seçilmesini telegram kanalından değerlendiren Slutskiy, Gürcistan’ın Avrupa-Atlantikçilerin tehditlerine rağmen kendi seçimini yapma hakkını savunacağını belirtti.
Slutskiy, “Gürcü Rüyası Partisi tarafından aday gösterilen Mihail Kavelaşvili Gürcistan'ın cumhurbaşkanı oldu. Parlamentodan mantıklı ve beklenen bir karar. Asıl soru, Kavelaşvili'nin dışarıdan körüklenen muhalefet protestoları ve selefi Zurabişvili'nin görevi bırakmayı reddettiği bir ortamda seçilmesinden ne bekleneceğidir. Avrupa-Atlantikçilerin tehditlerine rağmen Gürcistan'ın kendi seçimini yapma hakkını savunacağından eminim” ifadelerine yer verdi.
Her şeyden önce, ‘kolektif Batı'nın şantaj ve baskılarına rağmen’ Gürcülerin ulusal çıkarlarının gözetilmesi ve savunulmasının devam edeceğini vurgulayan Slutskiy, “Tiflis, Rus düşmanlığına karşı ‘Ukrayna aşısı’ ile başarılı bir şekilde ‘aşılandı’ve muhtemelen dış politikada sağlıklı pragmatizmi sürdürecektir. Bu da komşularla yapıcı ilişkilerin yeniden canlanma şansı olduğu anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.
Slutskiy, Kavelaşvili'nin geçmişte ünlü bir futbolcu, şampiyonlukları olan bir forvet olduğunu anımsatarak,Gürcistan Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle ülkenin egemenliği ve bağımsızlığı için verilen mücadelede Batı'nın kalesine bir ‘gol’ daha atmış olduğunu vurguladı.
Daha önce Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Giorgi Kalandarişvili, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisinin adayı Mihail Kavelaşvili'nin 300 kişilik seçim kurulunda oyların 224'ünü alarak Gürcistan Cumhurbaşkanı seçildiğini açıklamıştı.
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