https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/gurcistan-basbakani-kobahidze-ulkemizde-maydan-girisimi-basarisiz-oldu-1091540760.html

Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Ülkemizde Maydan girişimi başarısız oldu

Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Ülkemizde Maydan girişimi başarısız oldu

Sputnik Türkiye

Gürcistan’da darbe girişiminin başarısız olduğunu kaydeden Başbakan Kobahidze, halkın büyük kısmının hükümete destek verdiğini belirterek Cumhurbaşkanı seçilen... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T16:34+0300

2024-12-14T16:34+0300

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darbe girişimi

maydan

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mihail kavelaşvili

salome zurabişvili

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Gürcistan parlamentosunda 300 kişilik seçim kurulunun ülkenin yeni Cumhurbaşkanını seçmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Başbakan İrakliy Kobahidze, ülkede, 2015 Ukrayna’da yaşanan Maydan devrimine benzer senaryonun hiçbir zaman tekrarlanmayacağını vurguladı.Kobahizde, “Gürcistan’da Maydan başarısız oldu ve hiçbir zaman da gerçekleşmeyecek” ifadesini kullandı.Başkent Tiflis’teki gösterileri değerlendiren Başbakan, hükümetin protestocuların şiddet kaynaklarını tamamen etkisiz hale getirmeyi başardığını ve günümüzde radikal muhalefetin bu tür adımlar atma şansının olmadığını söyledi.Şehrin meydanında her gün toplanan protestocuların 2 bin kişi kadar olduğuna dikkat çeken Kobahidze, “Öte yandan iktidardaki Gürcü Rüyası partisine destek veren 1 milyon 120 bin vatandaş var” dedi.Cumhurbaşkanı seçilen Mihail Kavelaşvili’yi tebrik eden Başbakan, yeni Cumhurbaşkanının ülkenin bağımsızlığının güçlenmesine ve ülke içindeki kutuplaşmanın azalmasına katkıda bulunacağı umudunu dile getirdi.Seçimi tanımayı reddeden mevcut Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin durumunu anlayışla karşıladığını söyleyen Kobahidze, “Onun gitmesi gerekecek. Sadece onun için üzgün olduğumu söyleyebilirim” diyerek şunu ekledi:Gürcistan’da 14 Aralık’ta gerçekleştirilen seçimle, ülke tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı halk oylaması yerine 300 kişilik bir seçim kurulu tarafından seçildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/gurcistanin-yeni-cumhurbaskani-belli-oldu--1091534674.html

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gürcistan, irakliy kobahidze, cumhurbaşkanlığı seçimi, devrim, darbe girişimi, maydan, gürcü rüyası, mihail kavelaşvili, salome zurabişvili