https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/rus-ordusu-ukraynaya-ait-ucak-tipi-5-ihayi-imha-etti-1091550297.html

Rus ordusu Ukrayna'ya ait uçak tipi 5 İHA’yı imha etti

Rus ordusu Ukrayna'ya ait uçak tipi 5 İHA’yı imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgeleri ile Karadeniz suları üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi 5 İHA’yı imha ettiğini... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T23:36+0300

2024-12-14T23:36+0300

2024-12-14T23:35+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

insansız hava aracı (iha)

belgorod

bryansk

kursk bölgesi

karadeniz

terör saldırısı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin akşam saatlerinde Kursk bölgesi üzerinde iki, Belgorod ve Bryansk bölgeleri ile Karadeniz’in suları üzerinde de Ukrayna’ya ait birer uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.Açıklamada, “14 Aralık’ta, Moskova saatiyle 21.30 ile 22.30 arasında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA'larla terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Kursk bölgesi toprakları üzerinde iki, Belgorod ve Bryansk bölgeleri ile Karadeniz suları üzerinde de birer olmak üzere Ukrayna’ya ait toplam 5 İHA imha edildi” denildi.

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belgorod

bryansk

kursk bölgesi

karadeniz

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Sputnik Türkiye

rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, insansız hava aracı (iha), belgorod, bryansk, kursk bölgesi, karadeniz, terör saldırısı