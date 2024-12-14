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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/rus-ordusu-ukraynaya-ait-ucak-tipi-5-ihayi-imha-etti-1091550297.html
Rus ordusu Ukrayna'ya ait uçak tipi 5 İHA’yı imha etti
Rus ordusu Ukrayna'ya ait uçak tipi 5 İHA’yı imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgeleri ile Karadeniz suları üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi 5 İHA’yı imha ettiğini... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T23:36+0300
2024-12-14T23:35+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
insansız hava aracı (iha)
belgorod
bryansk
kursk bölgesi
karadeniz
terör saldırısı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin akşam saatlerinde Kursk bölgesi üzerinde iki, Belgorod ve Bryansk bölgeleri ile Karadeniz’in suları üzerinde de Ukrayna’ya ait birer uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.Açıklamada, “14 Aralık’ta, Moskova saatiyle 21.30 ile 22.30 arasında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA'larla terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Kursk bölgesi toprakları üzerinde iki, Belgorod ve Bryansk bölgeleri ile Karadeniz suları üzerinde de birer olmak üzere Ukrayna’ya ait toplam 5 İHA imha edildi” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/rus-birlikleri-dhcnin-batisindaki-kurahovo-kentini-ele-gecirdi-1091545157.html
belgorod
bryansk
kursk bölgesi
karadeniz
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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, insansız hava aracı (iha), belgorod, bryansk, kursk bölgesi, karadeniz, terör saldırısı
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, insansız hava aracı (iha), belgorod, bryansk, kursk bölgesi, karadeniz, terör saldırısı

Rus ordusu Ukrayna'ya ait uçak tipi 5 İHA’yı imha etti

23:36 14.12.2024
© Sputnik / Сергей МальгавкоRus hava savunma sistemi S-400 kontrol merkezi
Rus hava savunma sistemi S-400 kontrol merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgeleri ile Karadeniz suları üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi 5 İHA’yı imha ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin akşam saatlerinde Kursk bölgesi üzerinde iki, Belgorod ve Bryansk bölgeleri ile Karadeniz’in suları üzerinde de Ukrayna’ya ait birer uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Açıklamada, “14 Aralık’ta, Moskova saatiyle 21.30 ile 22.30 arasında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA'larla terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Kursk bölgesi toprakları üzerinde iki, Belgorod ve Bryansk bölgeleri ile Karadeniz suları üzerinde de birer olmak üzere Ukrayna’ya ait toplam 5 İHA imha edildi” denildi.
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