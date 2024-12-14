https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/rus-birlikleri-dhcnin-batisindaki-kurahovo-kentini-ele-gecirdi-1091545157.html

Rus birlikleri DHC’nin batısındaki Kurahovo kentini ele geçirdi

Rus birlikleri DHC’nin batısındaki Kurahovo kentini ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Rus Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) batısındaki stratejik öneme sahip Kurahovo kent merkezine girerek meclis binasına Rus bayrağı... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T18:18+0300

2024-12-14T18:18+0300

2024-12-14T18:17+0300

ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

donetsk

krasnoarmeysk

pokrovsk

rusya kamu odası

vladimir rogov

rus ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

ugledar

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Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus birliklerinin DHC’nin batı kesimindeki Kurahovo’da kent meclisi binasını ele geçirdiği ve çatısına Rus bayrağı çektiğini söyledi.Rogov, “Birliklerimiz kentin kuzeybatı kesiminde ilerliyor, kent meclisi binasını düzenledikleri operasyon sonucu ele geçirerek çatısına Rus bayrağı çektiler” dedi.Daha önce Rogov, Rus birliklerinin Ukrayna Silajhlı Kuvvetlerinin işgali altındaki Kurahovo kentini birkaç yönden kuşattığını, düşmanın doğu, güney ve orta kesimlerden çıkarıldığını, çatışmaların kentin kuzeybatı kesimlerinde sürdüğü bilgisini paylaşmıştı.Kurahovo, DHC’nin batı kesiminde, Donetsk'e 46 kilometre uzaklıkta ve Krasnoarmeysk'in (Pokrovsk) 30 kilometre güneyinde yer alıyor. Stratejik öneme sahip kent, Donbass'ın güneybatı kesimindeki en büyük yerleşim yeri olup Ugledar'ın kurtarılmasının ardından en uzun süre Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolünde kalan kent olmuştu. Kurahovo'nun ele geçirilmesi Rus güçlerinin DHC’nin batı sınırına doğru ilerlemesini sağlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-bin-375-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1091533246.html

donetsk

krasnoarmeysk

pokrovsk

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donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, donetsk, krasnoarmeysk, pokrovsk, rusya kamu odası, vladimir rogov, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, ugledar