https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/rus-birlikleri-dhcnin-batisindaki-kurahovo-kentini-ele-gecirdi-1091545157.html
Rus birlikleri DHC’nin batısındaki Kurahovo kentini ele geçirdi
Rus birlikleri DHC’nin batısındaki Kurahovo kentini ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rus Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) batısındaki stratejik öneme sahip Kurahovo kent merkezine girerek meclis binasına Rus bayrağı... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T18:18+0300
2024-12-14T18:18+0300
2024-12-14T18:17+0300
ukrayna krizi
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pokrovsk
rusya kamu odası
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Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus birliklerinin DHC’nin batı kesimindeki Kurahovo’da kent meclisi binasını ele geçirdiği ve çatısına Rus bayrağı çektiğini söyledi.Rogov, “Birliklerimiz kentin kuzeybatı kesiminde ilerliyor, kent meclisi binasını düzenledikleri operasyon sonucu ele geçirerek çatısına Rus bayrağı çektiler” dedi.Daha önce Rogov, Rus birliklerinin Ukrayna Silajhlı Kuvvetlerinin işgali altındaki Kurahovo kentini birkaç yönden kuşattığını, düşmanın doğu, güney ve orta kesimlerden çıkarıldığını, çatışmaların kentin kuzeybatı kesimlerinde sürdüğü bilgisini paylaşmıştı.Kurahovo, DHC’nin batı kesiminde, Donetsk'e 46 kilometre uzaklıkta ve Krasnoarmeysk'in (Pokrovsk) 30 kilometre güneyinde yer alıyor. Stratejik öneme sahip kent, Donbass'ın güneybatı kesimindeki en büyük yerleşim yeri olup Ugledar'ın kurtarılmasının ardından en uzun süre Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolünde kalan kent olmuştu. Kurahovo'nun ele geçirilmesi Rus güçlerinin DHC’nin batı sınırına doğru ilerlemesini sağlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-bin-375-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1091533246.html
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donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, donetsk, krasnoarmeysk, pokrovsk, rusya kamu odası, vladimir rogov, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, ugledar
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, donetsk, krasnoarmeysk, pokrovsk, rusya kamu odası, vladimir rogov, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, ugledar
Rus birlikleri DHC’nin batısındaki Kurahovo kentini ele geçirdi
Rus Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) batısındaki stratejik öneme sahip Kurahovo kent merkezine girerek meclis binasına Rus bayrağı çektiği bildirildi.
Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus birliklerinin DHC’nin batı kesimindeki Kurahovo’da kent meclisi binasını ele geçirdiği ve çatısına Rus bayrağı çektiğini söyledi.
Rogov, “Birliklerimiz kentin kuzeybatı kesiminde ilerliyor, kent meclisi binasını düzenledikleri operasyon sonucu ele geçirerek çatısına Rus bayrağı çektiler” dedi.
Daha önce Rogov, Rus birliklerinin Ukrayna Silajhlı Kuvvetlerinin işgali altındaki Kurahovo kentini birkaç yönden kuşattığını, düşmanın doğu, güney ve orta kesimlerden çıkarıldığını, çatışmaların kentin kuzeybatı kesimlerinde sürdüğü bilgisini paylaşmıştı.
Kurahovo, DHC’nin batı kesiminde, Donetsk'e 46 kilometre uzaklıkta ve Krasnoarmeysk'in (Pokrovsk) 30 kilometre güneyinde yer alıyor. Stratejik öneme sahip kent, Donbass'ın güneybatı kesimindeki en büyük yerleşim yeri olup Ugledar'ın kurtarılmasının ardından en uzun süre Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolünde kalan kent olmuştu.
Kurahovo'nun ele geçirilmesi Rus güçlerinin DHC’nin batı sınırına doğru ilerlemesini sağlayacak.