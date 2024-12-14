https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/resmi-gazetede-yayimlandi-birlesik-metal-is-sendikasinin-grev-karari-2-ay-sureyle-ertelendi-1091521348.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Birleşik Metal-İş Sendikasının grev kararı 2 ay süreyle ertelendi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Birleşik Metal-İş Sendikasının grev kararı 2 ay süreyle ertelendi

Sputnik Türkiye

Birleşik Metal-İş Sendikasının grev kararı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 60 gün süreyle ertelendi. 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T02:20+0300

2024-12-14T02:20+0300

2024-12-14T02:20+0300

türkiye

birleşik metal-iş sendikası

resmi gazete

grev

erteleme

erteleme kararı

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Birleşik Metal-İş Sendikasının grev kararının 'milli güvenliği bozucu nitelikte' görüldüğü için 60 gün süreyle ertelenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Kararın, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince alındığı belirtildi.Kararda, Hitachi Energy Turkey Elektrik Sanayi Anonim Şirketine ait, İstanbul'un Kartal, Ümraniye, Tuzla ilçesindeki ve Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki, Grid Solutions Enerji Endüstrisi Anonim Şirketine ait, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki, Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait, İzmir'in Çiğli ilçesi ile Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki, Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki, İstanbul'un Tuzla ilçesindeki, Arıtaş Kriyojenik Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait, Balıkesir'in Gönen ilçesindeki iş yerlerinde Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınan grev kararının milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendiği belirtildi.

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birleşik metal-iş sendikası, resmi gazete, grev, erteleme, erteleme kararı