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İstanbul Emniyet Müdürlüğünde atamalar gerçekleşti
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde atamalar gerçekleşti
Sputnik Türkiye
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu. Atamalara göre, 13 şube ve ilçe emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcılığına... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T01:18+0300
2024-12-14T01:18+0300
2024-12-14T01:18+0300
türkiye
istanbul emniyet müdürlüğü
asayiş
organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü
istanbul narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü
istanbul terörle mücadele şube müdürlüğü
istanbul kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlüğü
terörle mücadele şube müdürlüğü
atama
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Atamalar kapsamında, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan ve Fatih İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 13 ikinci sınıf emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcılığına atandı.Yeni görevlendirmeler arasında, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Hakan Öztürk, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Kubilay Akbaş, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne İdris Kaya, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Hakan Dulkadir, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne Mustafa Aktan, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne Halil İbrahim Başlı ve Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne Ahmet Lütfü Çırakoğlu getirildi.Ayrıca, 12 üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürü de çeşitli şubelere tayin oldu.20 İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atama yapıldıFatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Erdem Torlak, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Şinasi Yüzbaşıoğlu, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Serkan Gömce, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Abdurrahman Soğuksu, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Uğur Kurak, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Burak Gürakan, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ömer Faruk Günay, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ise Hüseyin Oğuz Namlı atandı.Bunların yanı sıra, 12 ikinci ve üçüncü sınıf emniyet müdürü de farklı ilçelere görevlendirildi.
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istanbul emniyet müdürlüğü, asayiş, organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü, istanbul narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü, istanbul terörle mücadele şube müdürlüğü, istanbul kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlüğü, terörle mücadele şube müdürlüğü, atama
istanbul emniyet müdürlüğü, asayiş, organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü, istanbul narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü, istanbul terörle mücadele şube müdürlüğü, istanbul kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlüğü, terörle mücadele şube müdürlüğü, atama
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde atamalar gerçekleşti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu. Atamalara göre, 13 şube ve ilçe emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcılığına getirilirken, 19 şube müdürlüğü ve 20 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik yapıldı.
Atamalar kapsamında, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan ve Fatih İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 13 ikinci sınıf emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcılığına atandı.
Yeni görevlendirmeler arasında, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Hakan Öztürk, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Kubilay Akbaş, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne İdris Kaya, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Hakan Dulkadir, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne Mustafa Aktan, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne Halil İbrahim Başlı ve Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne Ahmet Lütfü Çırakoğlu getirildi.
Ayrıca, 12 üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürü de çeşitli şubelere tayin oldu.
20 İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atama yapıldı
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Erdem Torlak, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Şinasi Yüzbaşıoğlu, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Serkan Gömce, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Abdurrahman Soğuksu, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Uğur Kurak, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Burak Gürakan, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ömer Faruk Günay, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ise Hüseyin Oğuz Namlı atandı.
Bunların yanı sıra, 12 ikinci ve üçüncü sınıf emniyet müdürü de farklı ilçelere görevlendirildi.