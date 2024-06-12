https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/bilim-insanlarindan-ruyalari-hatirlamamaya-son-veren-bulus-film-gibi-izleyebileceksiniz-1084760122.html

Bilim insanlarından rüyaları hatırlamamaya son veren buluş: Film gibi izleyebileceksiniz

Bilim insanlarından rüyaları hatırlamamaya son veren buluş: Film gibi izleyebileceksiniz

Sputnik Türkiye

Kyoto'daki ATR Hesaplamalı Sinirbilim Laboratuvarları'ndan bir grup Japon bilim insanı, insanların rüyalarını kaydedebilmek için önemli bir adım attı. Yapılan... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T13:38+0300

2024-06-12T13:38+0300

2024-06-12T13:38+0300

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Çalışmada üç katılımcı, 10 gün boyunca 3 saatlik zaman dilimlerinde MRI tarayıcısına yerleştirilerek uyku sırasında beyin aktiviteleri izlendi. Katılımcıların kafa derilerine, beyindeki küçük elektrik sinyallerini yakalamak için EEG makinesi takıldı. MRI makinesi ise katılımcının uykusunun farklı aşamalarında kan akışındaki değişiklikleri gözlemleyecek şekilde düzenlendi.Yapay zeka ile rüya analiziSmithsonian Magazin'e göre bilim insanları, katılımcılarda REM dışı uykunun birinci evresine odaklandı. Bu evre, "hızlı, tek tük halüsinasyonların" ortaya çıkabildiği uyuklamadan birkaç dakika sonrasını kapsıyor. Katılımcılar bu evreye girdikten sonra uyandırıldı ve rüyalarında ne gördüklerini anlatmaları istendi. Bu işlem yaklaşık 200 kez tekrarlandı.Bilim insanları, önce katılımcıların rüyalarında en sık gördükleri nesneleri (örneğin bir insan ya da bina) tespit etti. Daha sonra bu nesnelerin internetteki görüntüleri katılımcılara MRI makinesinin içindeyken gösterildi. Elde edilen veriler analiz için bir yapay zeka programına yüklendi.Yüzde 60 i̇sabetle tahminCumhuriyet'in haberine göre çalışma sonucunda, katılımcıların rüyalarına ait temel görüntüler oluşturulabildi ve bu görüntüler bir videoda bir araya getirildi. Katılımcıların rüyalarını nasıl gerçekleştiği sorulduğunda alınan yanıtlar, yapay zeka tarafından oluşturulan video tahminleriyle oldukça iyi eşleşti. Algoritma, bir katılımcının rüyasında ne gördüğünü yüzde 60 oranında tahmin edebildi. Ancak belirli bir sahnenin ayrıntılarını tanımlamak konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.Gelecekteki araştırmalarBu çalışma, rüyaların daha ayrıntılı ve doğru bir şekilde kaydedilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bilim insanları, gelecekteki araştırmalarla algoritmanın isabet oranını ve ayrıntı tahmin yeteneklerini daha da geliştirmeyi planlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/turkiyenin-her-yerini-inceledi-yazilim-gelistirildi-deprem-icin-en-riskli-sehri-belli-oldu-1084755666.html

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