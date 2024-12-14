https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/nevsin-mengu-gozaltina-alinmisti-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1091544416.html

Nevşin Mengü'ye terör soruşturması: Yurt dışına çıkış yasağı konuldu

Nevşin Mengü'ye terör soruşturması: Yurt dışına çıkış yasağı konuldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nevşin Mengü'nün kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı ve terör örgütünü övücü söylemleri içerdiği... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T17:57+0300

2024-12-14T17:57+0300

2024-12-14T18:03+0300

türkiye

nevşin mengü

salih müslim

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

cumhuriyet başsavcılığı

adli kontrol şartıyla serbest

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “13.12.2024 tarihinde sosyal medya hesabından YPG/ PYD terör örgütü lideri olup kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı, terör örgütünü ve eylemlerini övücü nitelikteki söylemleri içeren röportajı yayınlayan Nevşin Mengü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, savunmasının alınması akabinde adli kontrol işlemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh ceza Hakimliğinde ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbir uygulanmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi. 'Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek isterim'Röportaja ilişkin sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Nevşin Mengü, şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/reyhanlidaki-teror-saldirisinin-sorumlularindan-cengiz-sertel-yakalandi-1091544041.html

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Sputnik Türkiye

türkiye, nevşin mengü, salih müslim, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, adli kontrol şartıyla serbest