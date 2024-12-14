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Nevşin Mengü'ye terör soruşturması: Yurt dışına çıkış yasağı konuldu
Nevşin Mengü'ye terör soruşturması: Yurt dışına çıkış yasağı konuldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nevşin Mengü'nün kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı ve terör örgütünü övücü söylemleri içerdiği... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
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nevşin mengü
salih müslim
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
cumhuriyet başsavcılığı
adli kontrol şartıyla serbest
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “13.12.2024 tarihinde sosyal medya hesabından YPG/ PYD terör örgütü lideri olup kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı, terör örgütünü ve eylemlerini övücü nitelikteki söylemleri içeren röportajı yayınlayan Nevşin Mengü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, savunmasının alınması akabinde adli kontrol işlemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh ceza Hakimliğinde ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbir uygulanmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi. 'Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek isterim'Röportaja ilişkin sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Nevşin Mengü, şu cümleleri kaydetti:
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türkiye, nevşin mengü, salih müslim, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, adli kontrol şartıyla serbest
türkiye, nevşin mengü, salih müslim, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, adli kontrol şartıyla serbest

Nevşin Mengü'ye terör soruşturması: Yurt dışına çıkış yasağı konuldu

17:57 14.12.2024 (güncellendi: 18:03 14.12.2024)
© Fotoğraf : CNN TürkNevşin Mengü
Nevşin Mengü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© Fotoğraf : CNN Türk
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nevşin Mengü'nün kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı ve terör örgütünü övücü söylemleri içerdiği belirtilen röportajla ilgili re'sen soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Mengü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “13.12.2024 tarihinde sosyal medya hesabından YPG/ PYD terör örgütü lideri olup kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı, terör örgütünü ve eylemlerini övücü nitelikteki söylemleri içeren röportajı yayınlayan Nevşin Mengü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, savunmasının alınması akabinde adli kontrol işlemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh ceza Hakimliğinde ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbir uygulanmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

'Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek isterim'

Röportaja ilişkin sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Nevşin Mengü, şu cümleleri kaydetti:
Malum Suriye’den yeni döndüm. Esad sonrası yeni bir dönemin hazırlıkları var. Bu yeni döneme girilirken, yabancı basına da Türkiye ile konuşmak istediğini söyleyen Salih Müslim’in değerlendirmesini almak istedim. Ancak TCK uyarınca bu röportajın suç ve suçluyu övmek kapsamına girebileceği konusunda hukukçu arkadaşlardan uyarı aldım. Bu nedenle söz konusu röportajı kaldırdım. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek isterim.
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