https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/mustafa-sarigulden-asgari-ucret-cagrisi--1091529569.html
Mustafa Sarıgül'den asgari ücret çağrısı
Mustafa Sarıgül'den asgari ücret çağrısı
Sputnik Türkiye
Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi'nin asgari ücret beklentisinin 30 bin lira olması gerektiğini söyledi. 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T11:52+0300
2024-12-14T11:52+0300
2024-12-14T11:52+0300
türkiye
mustafa sarıgül
cumhuriyet halk partisi (chp)
asgari ücret
asgari geçim
asgari ücret tespit komisyonu
meclis
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partisinin asgari ücretin 30 bin lira olarak belirlenmesini talep ettiğini açıkladı.Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Sarıgül, Genel Kurulda devam eden bütçe görüşmelerinin önemine dikkat çekti. Bütçenin, bir ülkenin önceliklerini ve kime hizmet ettiğini anlamada önemli bir araç olduğunu belirten Sarıgül, “Bu bütçe, hayat pahalılığı altında ezilenlerin değil, varlıklı kesimlerin bütçesidir. 22 yıldır ülkeyi yönetenlerin sabır isteme hakkı kalmamıştır.” ifadelerini kullandı.'Asgari ücretin alım gücü korunmalı'Asgari ücret belirleme sürecinin başladığını hatırlatan Sarıgül, çalışanların alım gücünün korunması gerektiğini vurgularak, "Asgari ücretin üç ayda bir güncellenmesi gerekiyor. Ayrıca, asgari ücretin normal bir ücret haline gelmesi mutlaka engellenmelidir.” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/1091529408.html
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mustafa sarıgül, cumhuriyet halk partisi (chp), asgari ücret, asgari geçim, asgari ücret tespit komisyonu, meclis
mustafa sarıgül, cumhuriyet halk partisi (chp), asgari ücret, asgari geçim, asgari ücret tespit komisyonu, meclis
Mustafa Sarıgül'den asgari ücret çağrısı
Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi'nin asgari ücret beklentisinin 30 bin lira olması gerektiğini söyledi.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partisinin asgari ücretin 30 bin lira olarak belirlenmesini talep ettiğini açıkladı.
Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Sarıgül, Genel Kurulda devam eden bütçe görüşmelerinin önemine dikkat çekti. Bütçenin, bir ülkenin önceliklerini ve kime hizmet ettiğini anlamada önemli bir araç olduğunu belirten Sarıgül, “Bu bütçe, hayat pahalılığı altında ezilenlerin değil, varlıklı kesimlerin bütçesidir. 22 yıldır ülkeyi yönetenlerin sabır isteme hakkı kalmamıştır.” ifadelerini kullandı.
'Asgari ücretin alım gücü korunmalı'
Asgari ücret belirleme sürecinin başladığını hatırlatan Sarıgül, çalışanların alım gücünün korunması gerektiğini vurgularak, "Asgari ücretin üç ayda bir güncellenmesi gerekiyor. Ayrıca, asgari ücretin normal bir ücret haline gelmesi mutlaka engellenmelidir.” diye konuştu.