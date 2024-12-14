https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/mustafa-sarigulden-asgari-ucret-cagrisi--1091529569.html

Mustafa Sarıgül'den asgari ücret çağrısı

Mustafa Sarıgül'den asgari ücret çağrısı

Sputnik Türkiye

Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi'nin asgari ücret beklentisinin 30 bin lira olması gerektiğini söyledi. 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T11:52+0300

2024-12-14T11:52+0300

2024-12-14T11:52+0300

türkiye

mustafa sarıgül

cumhuriyet halk partisi (chp)

asgari ücret

asgari geçim

asgari ücret tespit komisyonu

meclis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/09/1074509420_0:0:2662:1498_1920x0_80_0_0_29586be9a22cecd4db6842e95ade0d44.jpg

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partisinin asgari ücretin 30 bin lira olarak belirlenmesini talep ettiğini açıkladı.Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Sarıgül, Genel Kurulda devam eden bütçe görüşmelerinin önemine dikkat çekti. Bütçenin, bir ülkenin önceliklerini ve kime hizmet ettiğini anlamada önemli bir araç olduğunu belirten Sarıgül, “Bu bütçe, hayat pahalılığı altında ezilenlerin değil, varlıklı kesimlerin bütçesidir. 22 yıldır ülkeyi yönetenlerin sabır isteme hakkı kalmamıştır.” ifadelerini kullandı.'Asgari ücretin alım gücü korunmalı'Asgari ücret belirleme sürecinin başladığını hatırlatan Sarıgül, çalışanların alım gücünün korunması gerektiğini vurgularak, "Asgari ücretin üç ayda bir güncellenmesi gerekiyor. Ayrıca, asgari ücretin normal bir ücret haline gelmesi mutlaka engellenmelidir.” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/1091529408.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa sarıgül, cumhuriyet halk partisi (chp), asgari ücret, asgari geçim, asgari ücret tespit komisyonu, meclis