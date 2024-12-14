https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/medvedev-en-ufak-bir-intikam-sansi-olmadan-dusmani-yok-etmek-bizim-icin-hayati-onem-tasiyor-1091541017.html

Medvedev: En ufak bir intikam şansı olmadan düşmanı yok etmek bizim için hayati önem taşıyor

Medvedev: En ufak bir intikam şansı olmadan düşmanı yok etmek bizim için hayati önem taşıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya'nın en ufak bir intikam şansı olmadan düşmanı yok etmesi gerektiğini söyledi. 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T16:46+0300

2024-12-14T16:46+0300

2024-12-14T16:52+0300

politika

rusya güvenlik konseyi

dmitriy medvedev

düşman

avrupa

nazizm

neo-nazi

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev XXII Birleşik Rusya Kongresi genel kurulunda yaptığı konuşmada, “Dedelerimizin başarılarına layık olmak, onların çalışmalarını sürdürmek ve en ufak bir intikam şansı olmadan düşmanı yok etmek bizim için hayati önem taşıyor” dedi.'Neo-Nazizm Avrupa'da bir kez daha başını kaldırdı'Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Neo-Nazizmin Avrupa'da bir kez daha başını kaldırdığının altını çizdi.Medvedev konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Batı, eski sömürgelerindeki nüfuzunu kaybetmemek için umutsuzca çabalıyor'Birleşik Rusya Partisi Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Batı'nın eski sömürgelerindeki nüfuzunu kaybetmemek için umutsuzca çabaladığını söyledi.Medvedev kongrede yaptığı konuşmada “Batı, eski sömürgelerindeki nüfuzunu kaybetmemek, dünya düzeninin tek kutuplu modelini korumak için umutsuzca çabalıyor ve bu arada inatçı devletlere yönelik baskı ve sindirme yöntemlerinin tüm cephaneliğini kullanıyor” dedi.Medvedev konuşmasında, Rusya'nın adil bir çok kutuplu dünya düzeninin kurulmasından yana olduğunu vurgulayarak Rusya'nın çok kutuplu bir dünyanın oluşumunda küresel Güney ve Doğu'daki düzinelerce ülke tarafından desteklendiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/rusya-devlet-baskani-putin-birligimizi-zayiflatmaya-yonelik-girisimleri-sert-bir-sekilde-1091538206.html

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rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, düşman, avrupa, nazizm, neo-nazi