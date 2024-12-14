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Kuruyemişte yılbaşı hareketliliği başladı: Fiyatları ne kadar oldu?
Kuruyemişte yılbaşı hareketliliği başladı: Fiyatları ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Yaklaşan yılbaşı ile birlikte kuruyemiş sektöründe hareketlilik başladı. Fındıktan fıstığa, karışık kuruyemişten kabak çekirdeğine kadar birçok ürün satışa... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T11:58+0300
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türkiye
yılbaşı
kuruyemiş
paket
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Yılbaşına sayılı günler kala alışveriş telaşı başladı. Yeni yılı evde karşılamayı planlayanların alışveriş listelerinin olmazsa olmazlarından biri de kuruyemiş. Kuruyemiş paket fiyatları 300 ile 700 TL arasında değişiyor.Sektördeki hareketliliğe dikkat çeken Çitlekçi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, yılbaşı dönemi boyunca satışların cirolarının yüzde 20’sini oluşturmasını beklediklerini söyledi. Tunç, “Türkiye genelindeki 35 mağazamız ve e-ticaret sitemiz üzerinden bu ay 2,5 milyon müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca internet sitemiz üzerinden yurt dışı satışlarımız da başladı” dedi.Taze ve sıcak kuruyemişler rağbet görüyorTunç, Kasım ayında mağaza depolarını çiğ kuruyemişlerle doldurduklarını ve ürünlerini mağaza içindeki makinelerde kavurarak satışa sunduklarını belirtti. En çok talep gören ürünlerin karışık kuruyemiş ve kabak çekirdeği olduğunu ifade eden Tunç, “Kuruyemişin yanı sıra lokum, çikolata ve draje gibi ürünlere de büyük ilgi var” dedi.Yılbaşı paketlerinde geniş bir ürün yelpazesi sunduklarını dile getiren Tunç, “Lüks, süper lüks ve ekstra özel gibi farklı kategorilerde hazırlanan paketlerimiz var. Müşterilerimizin taleplerine göre istedikleri ürün ve gramaja göre paketleme de yapıyoruz” diye konuştu.
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yılbaşı, kuruyemiş, paket
yılbaşı, kuruyemiş, paket

Kuruyemişte yılbaşı hareketliliği başladı: Fiyatları ne kadar oldu?

11:58 14.12.2024
© AAKuruyemiş
Kuruyemiş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© AA
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Yaklaşan yılbaşı ile birlikte kuruyemiş sektöründe hareketlilik başladı. Fındıktan fıstığa, karışık kuruyemişten kabak çekirdeğine kadar birçok ürün satışa sunuldu. Paketlerde kilogramı 300 ile 700 lira arasında değişiyor.
Yılbaşına sayılı günler kala alışveriş telaşı başladı. Yeni yılı evde karşılamayı planlayanların alışveriş listelerinin olmazsa olmazlarından biri de kuruyemiş. Kuruyemiş paket fiyatları 300 ile 700 TL arasında değişiyor.
Sektördeki hareketliliğe dikkat çeken Çitlekçi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, yılbaşı dönemi boyunca satışların cirolarının yüzde 20’sini oluşturmasını beklediklerini söyledi. Tunç, “Türkiye genelindeki 35 mağazamız ve e-ticaret sitemiz üzerinden bu ay 2,5 milyon müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca internet sitemiz üzerinden yurt dışı satışlarımız da başladı” dedi.

Taze ve sıcak kuruyemişler rağbet görüyor

Tunç, Kasım ayında mağaza depolarını çiğ kuruyemişlerle doldurduklarını ve ürünlerini mağaza içindeki makinelerde kavurarak satışa sunduklarını belirtti. En çok talep gören ürünlerin karışık kuruyemiş ve kabak çekirdeği olduğunu ifade eden Tunç, “Kuruyemişin yanı sıra lokum, çikolata ve draje gibi ürünlere de büyük ilgi var” dedi.

Yılbaşı paketlerinde geniş bir ürün yelpazesi sunduklarını dile getiren Tunç, “Lüks, süper lüks ve ekstra özel gibi farklı kategorilerde hazırlanan paketlerimiz var. Müşterilerimizin taleplerine göre istedikleri ürün ve gramaja göre paketleme de yapıyoruz” diye konuştu.
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