https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/jay-z-cinsel-saldiri-davasinda-iddia-sahibinden-celiskili-ifade-sarkici-davanin-dusmesini-talep-1091537631.html

Jay-Z cinsel saldırı davasında iddia sahibinden 'çelişkili ifade': Şarkıcı davanın düşmesini talep etti

Jay-Z cinsel saldırı davasında iddia sahibinden 'çelişkili ifade': Şarkıcı davanın düşmesini talep etti

Sputnik Türkiye

ABD'li rapçi Jay-Z, 24 yıl önce bir parti sonrası Sean 'Diddy' Combs ile birlikte 13 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği iddialarını kesin bir dille reddetti... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T15:37+0300

2024-12-14T15:37+0300

2024-12-14T15:37+0300

dünya

abd

jay-z

sean combs

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dava

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Ünlü rap sanatçısı Jay-Z, 2000 yılında MTV Video Müzik Ödülleri sonrasında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği iddialarını yalanlayarak 'davanın yakında sona ereceğini' söyledi. Kimliği açıklanmayan kadın, 24 yıl önce katıldığı bir partide henüz 13 yaşındayken, Jay-Z (gerçek adı Shawn Carter) ve Sean 'Diddy' Combs'un kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. Ancak, iddialarında çelişkiler olduğunu kabul etti.'Dava başlamadan bitti henüz farkında değiller'Yerel medyaya konuşan kadın, "Hatalar yaptım" dedi, ancak iddialarının genel anlamda arkasında durduğunu ifade etti. Jay-Z ve Combs ise suçlamaları tamamen reddediyor. O zamanlar 13 yaşında olan kız ifadesinde 'saldırıdan sonra babası tarafından alındığını' iddia ediyor ancak 5 saatten fazla sürecek olan yolculuğu kızın babası hatırlamıyor. Kimliği açıklanmayan kadın, ifadesinde ayrıca partide konuştuğunu söylediği bir ünlünün adını verdi ancak ismi geçen ünlü o sırada turnede olduğunu söyledi.Ünlü rapçi Jay-Z, avukatıyla beraber, son gelişmelere yanıt olarak sosyal medya üzerinden bazı açıklamalarda bulundu. İddiaların 'sahte ve anlamsız' olduğunu söyleyen Jay-Z, 'davayı açan avukat Tony Buzbee'nin para ve şöhret peşinde kendisine karşı sahte bir şikayette' bulunduğunu öne sürerek, "Bu olay gerçekleşmedi ve yine de mahkemeye başvurdu. Gerçek adalet yakında. Dava başlamadan bitti. Avukat daha bunun farkında değil" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/13-yasindaki-bir-kiz-cocuguna-tecavuzle-suclanan-jay-z-santaj-kurbaniyim-diyerek-iddialari-1091372423.html

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