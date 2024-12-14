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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/jay-z-cinsel-saldiri-davasinda-iddia-sahibinden-celiskili-ifade-sarkici-davanin-dusmesini-talep-1091537631.html
Jay-Z cinsel saldırı davasında iddia sahibinden 'çelişkili ifade': Şarkıcı davanın düşmesini talep etti
Jay-Z cinsel saldırı davasında iddia sahibinden 'çelişkili ifade': Şarkıcı davanın düşmesini talep etti
Sputnik Türkiye
ABD'li rapçi Jay-Z, 24 yıl önce bir parti sonrası Sean 'Diddy' Combs ile birlikte 13 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği iddialarını kesin bir dille reddetti... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T15:37+0300
2024-12-14T15:37+0300
dünya
abd
jay-z
sean combs
p. diddy
cinsel taciz
cinsel saldırı
çocuklara yönelik cinsel istismar
iddia
dava
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Ünlü rap sanatçısı Jay-Z, 2000 yılında MTV Video Müzik Ödülleri sonrasında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği iddialarını yalanlayarak 'davanın yakında sona ereceğini' söyledi. Kimliği açıklanmayan kadın, 24 yıl önce katıldığı bir partide henüz 13 yaşındayken, Jay-Z (gerçek adı Shawn Carter) ve Sean 'Diddy' Combs'un kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. Ancak, iddialarında çelişkiler olduğunu kabul etti.'Dava başlamadan bitti henüz farkında değiller'Yerel medyaya konuşan kadın, "Hatalar yaptım" dedi, ancak iddialarının genel anlamda arkasında durduğunu ifade etti. Jay-Z ve Combs ise suçlamaları tamamen reddediyor. O zamanlar 13 yaşında olan kız ifadesinde 'saldırıdan sonra babası tarafından alındığını' iddia ediyor ancak 5 saatten fazla sürecek olan yolculuğu kızın babası hatırlamıyor. Kimliği açıklanmayan kadın, ifadesinde ayrıca partide konuştuğunu söylediği bir ünlünün adını verdi ancak ismi geçen ünlü o sırada turnede olduğunu söyledi.Ünlü rapçi Jay-Z, avukatıyla beraber, son gelişmelere yanıt olarak sosyal medya üzerinden bazı açıklamalarda bulundu. İddiaların 'sahte ve anlamsız' olduğunu söyleyen Jay-Z, 'davayı açan avukat Tony Buzbee'nin para ve şöhret peşinde kendisine karşı sahte bir şikayette' bulunduğunu öne sürerek, "Bu olay gerçekleşmedi ve yine de mahkemeye başvurdu. Gerçek adalet yakında. Dava başlamadan bitti. Avukat daha bunun farkında değil" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/13-yasindaki-bir-kiz-cocuguna-tecavuzle-suclanan-jay-z-santaj-kurbaniyim-diyerek-iddialari-1091372423.html
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Jay-Z cinsel saldırı davasında iddia sahibinden 'çelişkili ifade': Şarkıcı davanın düşmesini talep etti

15:37 14.12.2024
© AP Photo / Greg AllenABD’li rapçi Jay-Z’nin giydiği tişörte Kenyalı Müslümanlarıdan tepki
ABD’li rapçi Jay-Z’nin giydiği tişörte Kenyalı Müslümanlarıdan tepki - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Greg Allen
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ABD'li rapçi Jay-Z, 24 yıl önce bir parti sonrası Sean 'Diddy' Combs ile birlikte 13 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği iddialarını kesin bir dille reddetti. Davada çelişkili ifadeler olduğunu söyleyen rapçi, davanın düşürülmesi için çağrıda bulundu.
Ünlü rap sanatçısı Jay-Z, 2000 yılında MTV Video Müzik Ödülleri sonrasında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği iddialarını yalanlayarak 'davanın yakında sona ereceğini' söyledi. Kimliği açıklanmayan kadın, 24 yıl önce katıldığı bir partide henüz 13 yaşındayken, Jay-Z (gerçek adı Shawn Carter) ve Sean 'Diddy' Combs'un kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. Ancak, iddialarında çelişkiler olduğunu kabul etti.

'Dava başlamadan bitti henüz farkında değiller'

Yerel medyaya konuşan kadın, "Hatalar yaptım" dedi, ancak iddialarının genel anlamda arkasında durduğunu ifade etti. Jay-Z ve Combs ise suçlamaları tamamen reddediyor. O zamanlar 13 yaşında olan kız ifadesinde 'saldırıdan sonra babası tarafından alındığını' iddia ediyor ancak 5 saatten fazla sürecek olan yolculuğu kızın babası hatırlamıyor. Kimliği açıklanmayan kadın, ifadesinde ayrıca partide konuştuğunu söylediği bir ünlünün adını verdi ancak ismi geçen ünlü o sırada turnede olduğunu söyledi.
Ünlü rapçi Jay-Z, avukatıyla beraber, son gelişmelere yanıt olarak sosyal medya üzerinden bazı açıklamalarda bulundu. İddiaların 'sahte ve anlamsız' olduğunu söyleyen Jay-Z, 'davayı açan avukat Tony Buzbee'nin para ve şöhret peşinde kendisine karşı sahte bir şikayette' bulunduğunu öne sürerek, "Bu olay gerçekleşmedi ve yine de mahkemeye başvurdu. Gerçek adalet yakında. Dava başlamadan bitti. Avukat daha bunun farkında değil" dedi.
Jay-Z, 'cinsel istismar' suçlamalarının ardından ailesiyle birlikte Mufasa: The Lion King etkinliğinde poz verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
DÜNYA
13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüzle suçlanan Jay-Z 'şantaj kurbanıyım' diyerek iddiaları yalanladı
10 Aralık, 17:27
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