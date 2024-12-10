https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/13-yasindaki-bir-kiz-cocuguna-tecavuzle-suclanan-jay-z-santaj-kurbaniyim-diyerek-iddialari-1091372423.html

13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüzle suçlanan Jay-Z 'şantaj kurbanıyım' diyerek iddiaları yalanladı

13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüzle suçlanan Jay-Z 'şantaj kurbanıyım' diyerek iddiaları yalanladı

Sputnik Türkiye

Geçen gün 13 yaşındaki bir kız çocuğuna 24 yıl önce cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen ünlü ABD'li rapçi Jay-Z, kendisinin bir 'şantaj kurbanı olduğunu'... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T17:27+0300

2024-12-10T17:27+0300

2024-12-10T17:27+0300

dünya

abd

jay-z

tina knowles

beyoncé

iddia

cinsel saldırı

dava

çocuklara yönelik cinsel istismar

p. diddy

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ABD'li ünlü rapçi Jay-Z, Sean 'Diddy' Combs ile birlikte 24 yıl önce bir partide 13 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği iddiasını yalanladıktan birkaç saat sonra ailesiyle birlikte bir film prömiyerine katıldı. Dün 'kurbanın' avukatı Tony Buzabee, ünlü rapçinin adının Sean Diddy Combs ile birlikte 13 yaşında bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan bir davaya eklendiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Jay-Z iddialara hemen karşılık vererek kendisinin 'bir şantaj girişiminin kurbanı' olduğunu belirtmişti. Beyonce ile olan üç çocuğunun kendisi hakkında yapılan 'şok edici iddiaların' üzerine 'arkadaşları tarafından dalga konusu olmasına' katlanmak zorunda kalacağından korktuğunu dile getirmişti.Kayınvalidesinin davranışları dikkat çektiJay-Z'nin eşi Beyonce'nin annesi Tina Knowles, sosyal medya üzerinden damadı hakkında çıkan haberlerden birini beğenmesi büyük ilgi topladı. 'Son dakika: Jay-Z ve Diddy, 13 yaşındaki bir kıza tecavüz iddiasıyla açılan davada yer aldı' başlığıyla paylaşılan gönderi beğenen kayınvalide Knowles bir süre sonra beğenisini geri çekti.70 yaşındaki Tina Knowles, beğenisini geri çekmesinin ardından sosyal medya üzerinden şu sözleri paylaştı: Avukattan cevap gecikmediJay-Z'nin 'şantaj girişiminin kurbanı olduğunu söylemesi üzerine ismi açıklanmayan davalının avukatı Tony Buzbee bunun 'sahte ve gülünç' olduğunu dile getirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'kimsenin tehditte bulunmadığını' söyleyen Buzbee, 'bağlı olduğu şirketin, Jay-Z'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden kadın adına arabuluculuk talep eden standart bir talep mektubu gönderdiğini' açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/diddy-davasi-devam-ediyor-unlu-rapci-jay-z-13-yasinda-bir-kiz-cocuguna-tecavuzle-suclaniyor-1091325185.html

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abd, jay-z, tina knowles, beyoncé, iddia, cinsel saldırı, dava, çocuklara yönelik cinsel istismar, p. diddy