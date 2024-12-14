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İzmir'de üniversite öğrenci 10 metre yükseklikteki üst geçitten aşağıya atladı
İzmir'de üniversite öğrenci 10 metre yükseklikteki üst geçitten aşağıya atladı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen bir kişi, 10 metre yükseklikte üst geçitten aşağıya atladı. Vücudunda kırıklar meydana gelen... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
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İzmir'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen A.K. (27), köprü üstüne çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin ikna etme çabalarına rağmen bariyerlere tutunan A.K., kendini atacağını söyledi.Bir anda atladıTüm çabalara rağmen ikna olmayan A.K., bir anda 10 metre yükseklikteki köprüden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen A.K.'nin yanına giden sağlık ekipleri, vücudunda kırıklar meydana gelen yaralıyı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.Köprüden kendini boşluğa bırakan A.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/kadir-inanirin-yogun-bakim-sonrasi-son-hali-ortaya-cikti-ilk-fotograf-paylasildi-1091530359.html
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vatandaş, izmir, bornova, öğrenci, köprü, polis, hastane

İzmir'de üniversite öğrenci 10 metre yükseklikteki üst geçitten aşağıya atladı

12:21 14.12.2024 (güncellendi: 12:24 14.12.2024)
© ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - MEHMET PAMUK-AW350045İzmir
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - MEHMET PAMUK-AW350045
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İzmir'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen bir kişi, 10 metre yükseklikte üst geçitten aşağıya atladı. Vücudunda kırıklar meydana gelen öğrenci, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen A.K. (27), köprü üstüne çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin ikna etme çabalarına rağmen bariyerlere tutunan A.K., kendini atacağını söyledi.

Bir anda atladı

Tüm çabalara rağmen ikna olmayan A.K., bir anda 10 metre yükseklikteki köprüden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen A.K.'nin yanına giden sağlık ekipleri, vücudunda kırıklar meydana gelen yaralıyı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Köprüden kendini boşluğa bırakan A.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başladı.
Kadir İnanır - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
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