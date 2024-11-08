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Murat Kurum komisyona kavanozda İzmir Körfezi suyu getirdi: 'Foseptik çukuru gibi kullanıyorlar'
Murat Kurum komisyona kavanozda İzmir Körfezi suyu getirdi: 'Foseptik çukuru gibi kullanıyorlar'
Sputnik Türkiye
Bakan Murat Kurum, İzmir Körfezi'nden alınan bir şişe deniz suyu numunesini komisyona getirdi ve milletvekillerine gösterdi. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T15:42+0300
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Bakan Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı. Bakan Murat Kurum, İzmir Körfezi'nden alınan bir şişe deniz suyu numunesini komisyona getirdi ve milletvekillerine gösterdi.Komisyonda İzmir Körfezi suyuÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümlerinin gündeme oturduğunu anımsatarak, burada saha incelemesini tamamladıklarını; İzmir Körfezi'ne ve "mavi vatan"a dair sayısız çalışma yapan bilim insanlarından oluşan İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nu kurduklarını bildirdi.Yanında getirdiği, İzmir Körfezi'nden alınan bir şişe deniz suyu numunesini milletvekillerine gösteren Kurum, şöyle devam etti:'İzmir Büyükşehir Belediyesi körfezi foseptik çukuru gibi kullanıyor'İzmir Körfezi'nde, bu şişedekinden daha kötü bir durumun var olduğuna işaret eden Kurum, "Bu kirliliğin nedeni nedir biliyor musunuz? 85 milyonun da malumu olduğu gibi, İzmir'in atık sularını arıtmayan, yağmur suyu ile kanalizasyonu bile birbirinden ayıramayan, pis suları doğrudan İzmir Körfezi'ne döken, körfezi foseptik çukuru gibi kullanan İzmir Büyükşehir Belediyesidir, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimleridir. Bu kirliliği çözmek adına 15 maddeden oluşan İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'mızı milletimizle paylaşmış durumdayız. Orta ve uzun vadeli eylem planlarımızı da çok yakın zamanda açıklayacağız." diye konuştu.'İzmir Körfezi bir zahmet temizlenecek'Bakan Kurum, İzmir Körfezi'nin temizlenmesi sürecinin takipçisi olacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
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murat kurum, izmir, izmir körfezi, deniz kirliliği, çevre kirliliği
murat kurum, izmir, izmir körfezi, deniz kirliliği, çevre kirliliği

Murat Kurum komisyona kavanozda İzmir Körfezi suyu getirdi: 'Foseptik çukuru gibi kullanıyorlar'

15:42 08.11.2024
© AA / Harun ÖzalpMurat Kurum komisyona kavanozda İzmir Körfezi suyu getirdi
Murat Kurum komisyona kavanozda İzmir Körfezi suyu getirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AA / Harun Özalp
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Bakan Murat Kurum, İzmir Körfezi'nden alınan bir şişe deniz suyu numunesini komisyona getirdi ve milletvekillerine gösterdi.
Bakan Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı. Bakan Murat Kurum, İzmir Körfezi'nden alınan bir şişe deniz suyu numunesini komisyona getirdi ve milletvekillerine gösterdi.

Komisyonda İzmir Körfezi suyu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümlerinin gündeme oturduğunu anımsatarak, burada saha incelemesini tamamladıklarını; İzmir Körfezi'ne ve "mavi vatan"a dair sayısız çalışma yapan bilim insanlarından oluşan İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nu kurduklarını bildirdi.
Yanında getirdiği, İzmir Körfezi'nden alınan bir şişe deniz suyu numunesini milletvekillerine gösteren Kurum, şöyle devam etti:
"Bu suyu, İzmir Körfezi'ndeki kirliliği görmekten imtina eden, bu acı tablo karşısında tek bir açıklama dahi yapmayan siyasilere, denizin kirliliğini daha iyi anlatmak için getirdik. Artık İzmir Körfezi'mizde büyük bir çevre felaketi yaşandığını, körfezin içindeki tüm canlılarla birlikte can çekiştiğini, her saat başı binlerce balığın öldüğünü görmenin vakti gelmiş, hatta geçmiştir. Millet önünde soruyorum; şu kirliliğin olduğu bir denizde balıklar yaşayabilir mi? Bu kokunun olduğu bir denizin kıyısında, İzmirliler rahatça hayat sürebilir mi? Şu anda bu su numunesi içerisinde atık su kaynaklı amonyak miktarı, olması gerekenden 50 kat daha fazladır. Bu şişenin içindeki oksijen miktarı sıfırdır, sıfır."
İzmir'de denizde kötü koku - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
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İzmir'de deniz neden kötü kokuyor? İzmir denizindeki kirlilik azaldı mı? Bugüne kadar hangi hangi adımlar atıldı?
31 Ekim, 11:13

'İzmir Büyükşehir Belediyesi körfezi foseptik çukuru gibi kullanıyor'

İzmir Körfezi'nde, bu şişedekinden daha kötü bir durumun var olduğuna işaret eden Kurum, "Bu kirliliğin nedeni nedir biliyor musunuz? 85 milyonun da malumu olduğu gibi, İzmir'in atık sularını arıtmayan, yağmur suyu ile kanalizasyonu bile birbirinden ayıramayan, pis suları doğrudan İzmir Körfezi'ne döken, körfezi foseptik çukuru gibi kullanan İzmir Büyükşehir Belediyesidir, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimleridir. Bu kirliliği çözmek adına 15 maddeden oluşan İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'mızı milletimizle paylaşmış durumdayız. Orta ve uzun vadeli eylem planlarımızı da çok yakın zamanda açıklayacağız." diye konuştu.

'İzmir Körfezi bir zahmet temizlenecek'

Bakan Kurum, İzmir Körfezi'nin temizlenmesi sürecinin takipçisi olacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İzmir Körfezi'nin, umursamaz ellerde heba olmasına; 'Her seçim öncesinde Körfez'de kulaç atacağız.' deyip tek bir olumlu adım atmayan zihniyete müsaade etmeyeceğiz. Ben Çevre Bakanı olarak diyorum ki; bunu herkes not alsın, İzmir Körfezi bir zahmet temizlenecek. Büyükşehir Belediyesi yapması gereken sorumluluklarını, görevlerini bir zahmet yerine getirecek ve İzmir Körfezi'nin temizlenmesi adına ilgili herkese sorumluluklarını, vazifelerini, görevlerini hatırlatmaya İzmir halkı ve milletimiz adına devam edeceğiz."
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