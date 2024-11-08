https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/murat-kurum-komisyona-kavanozda-izmir-korfezi-suyu-getirdi-foseptik-cukuru-gibi-kullaniyorlar-1090191825.html

Murat Kurum komisyona kavanozda İzmir Körfezi suyu getirdi: 'Foseptik çukuru gibi kullanıyorlar'

Murat Kurum komisyona kavanozda İzmir Körfezi suyu getirdi: 'Foseptik çukuru gibi kullanıyorlar'

Sputnik Türkiye

Bakan Murat Kurum, İzmir Körfezi'nden alınan bir şişe deniz suyu numunesini komisyona getirdi ve milletvekillerine gösterdi. 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T15:42+0300

2024-11-08T15:42+0300

2024-11-08T15:42+0300

türkiye

murat kurum

izmir

izmir körfezi

deniz kirliliği

çevre kirliliği

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Bakan Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı. Bakan Murat Kurum, İzmir Körfezi'nden alınan bir şişe deniz suyu numunesini komisyona getirdi ve milletvekillerine gösterdi.Komisyonda İzmir Körfezi suyuÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümlerinin gündeme oturduğunu anımsatarak, burada saha incelemesini tamamladıklarını; İzmir Körfezi'ne ve "mavi vatan"a dair sayısız çalışma yapan bilim insanlarından oluşan İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nu kurduklarını bildirdi.Yanında getirdiği, İzmir Körfezi'nden alınan bir şişe deniz suyu numunesini milletvekillerine gösteren Kurum, şöyle devam etti:'İzmir Büyükşehir Belediyesi körfezi foseptik çukuru gibi kullanıyor'İzmir Körfezi'nde, bu şişedekinden daha kötü bir durumun var olduğuna işaret eden Kurum, "Bu kirliliğin nedeni nedir biliyor musunuz? 85 milyonun da malumu olduğu gibi, İzmir'in atık sularını arıtmayan, yağmur suyu ile kanalizasyonu bile birbirinden ayıramayan, pis suları doğrudan İzmir Körfezi'ne döken, körfezi foseptik çukuru gibi kullanan İzmir Büyükşehir Belediyesidir, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimleridir. Bu kirliliği çözmek adına 15 maddeden oluşan İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'mızı milletimizle paylaşmış durumdayız. Orta ve uzun vadeli eylem planlarımızı da çok yakın zamanda açıklayacağız." diye konuştu.'İzmir Körfezi bir zahmet temizlenecek'Bakan Kurum, İzmir Körfezi'nin temizlenmesi sürecinin takipçisi olacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/izmirde-deniz-neden-kotu-kokuyor-izmir-denizindeki-kirlilik-azaldi-mi-bugune-kadar-hangi-hangi-1089755687.html

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murat kurum, izmir, izmir körfezi, deniz kirliliği, çevre kirliliği