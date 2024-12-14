https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/izbanda-sigara-icme-kavgasi-iki-guvenlik-gorevlisi-bicaklandi-1091528187.html
İZBAN'da sigara içme kavgası: İki güvenlik görevlisi bıçaklandı
İZBAN'da sigara içme kavgası: İki güvenlik görevlisi bıçaklandı
Sputnik Türkiye
İzmir'de istasyonda sigara içmemesi için uyardıkları bir kişi, iki güvenlik görevlisi bıçakladı. Şüpheli tutuklandı. 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T10:56+0300
2024-12-14T10:56+0300
2024-12-14T10:59+0300
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izban
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bıçaklama
bıçaklı saldırı
sigara
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İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi (İZBAN) Alaybey istasyonunda meydana gelen olayda, istasyonda sigara içtiği iddia edilen İ.D. (34), güvenlik görevlileri H.K. (36) ve G.K. (41) tarafından uyarıldı. Bunun üzerine çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada İ.D., güvenlik görevlilerine bıçakla saldırdı. Durumun ihbar edilmesi üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklı saldırgan gözaltına alınırken yaralı 2 güvenlik görevlisi ambulansla İzmir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bıçaklı saldırgan İ.D., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/kedisinin-tirasini-begenmedi-veteriner-teknikerine-saldirdi-1091398962.html
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izban, izmir, bıçaklama, bıçaklı saldırı, sigara
izban, izmir, bıçaklama, bıçaklı saldırı, sigara
İZBAN'da sigara içme kavgası: İki güvenlik görevlisi bıçaklandı
10:56 14.12.2024 (güncellendi: 10:59 14.12.2024)
İzmir'de istasyonda sigara içmemesi için uyardıkları bir kişi, iki güvenlik görevlisi bıçakladı. Şüpheli tutuklandı.
İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi (İZBAN) Alaybey istasyonunda meydana gelen olayda, istasyonda sigara içtiği iddia edilen İ.D. (34), güvenlik görevlileri H.K. (36) ve G.K. (41) tarafından uyarıldı. Bunun üzerine çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.
Çıkan kavgada İ.D., güvenlik görevlilerine bıçakla saldırdı. Durumun ihbar edilmesi üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklı saldırgan gözaltına alınırken yaralı 2 güvenlik görevlisi ambulansla İzmir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bıçaklı saldırgan İ.D., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.