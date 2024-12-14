https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/izbanda-sigara-icme-kavgasi-iki-guvenlik-gorevlisi-bicaklandi-1091528187.html

İZBAN'da sigara içme kavgası: İki güvenlik görevlisi bıçaklandı

İZBAN'da sigara içme kavgası: İki güvenlik görevlisi bıçaklandı

Sputnik Türkiye

İzmir'de istasyonda sigara içmemesi için uyardıkları bir kişi, iki güvenlik görevlisi bıçakladı. Şüpheli tutuklandı. 14.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

izban

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bıçaklama

bıçaklı saldırı

sigara

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İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi (İZBAN) Alaybey istasyonunda meydana gelen olayda, istasyonda sigara içtiği iddia edilen İ.D. (34), güvenlik görevlileri H.K. (36) ve G.K. (41) tarafından uyarıldı. Bunun üzerine çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada İ.D., güvenlik görevlilerine bıçakla saldırdı. Durumun ihbar edilmesi üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklı saldırgan gözaltına alınırken yaralı 2 güvenlik görevlisi ambulansla İzmir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bıçaklı saldırgan İ.D., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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izban, izmir, bıçaklama, bıçaklı saldırı, sigara