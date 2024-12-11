https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/kedisinin-tirasini-begenmedi-veteriner-teknikerine-saldirdi-1091398962.html

Kedisinin tıraşını beğenmedi: Veteriner teknikerine saldırdı

Kedisinin tıraşını beğenmedi: Veteriner teknikerine saldırdı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın ve eşi, veterinere saldırdı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T12:26+0300

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istanbul

bakırköy

cumhuriyet başsavcılığı

veteriner

kedi

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İstanbul Bakırköy'de veterinere bıraktığı kedisinin tıraşını beğenmeyen ve 'bıyığının' kesildiğini iddia eden kadın, hamile veteriner teknikerine hakaret edip, tokat attı. Kadının kocasının da dahil olduğu kavgada taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Kasım ayında Bakırköy Yeşilköy’deki bir veteriner kliniğinde yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti; Kedisini tıraş ettirmek isteyen Nurdan Ü., sabah saatlerinde kliniğe gelerek kedisini bıraktı. Akşam saatlerinde eşiyle birlikte tekrar kliniğe gelen Nurdan Ü., kedisini almak istedi. Kedisinin tıraşını beğenmeyen ve bıyığının da kesildiğini iddia eden kadın, eşiyle birlikte Veteriner Teknikeri Saliha Gamze Y.’ye saldırdı. Çiftin hakaretler edip tokat atmasıyla neye uğradığını şaşıran Saliha Gamze Y., Nurdan Ü. ve eşi Serkan Onur Ü. hakkında suç duyurusunda bulundu. Serkan Onur Ü. de eşine hakaret ettiği iddiasıyla Saliha Gamze Y.'den şikayetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tarafların suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.Kedimin bıyıklarını kesmişsin iddiası Soruşturma çerçevesinde ifade veren Veteriner Teknikeri Saliha Gamze Y. yaşananları şöyle anlattı: Arabadan in de göstereyimSerkan Onur Ü. ise ifadesinde, "Tıraş olması için kliniğe bıraktığım kedimi. Akşam eşim Nurdan Ü. ile birlikte almaya gidince bıyığının kesildiğini ve derisinde kırmızılıklar olduğunu gördüm. Tıraşı kimin yaptığını sorduğumda Saliha Gamze Y.'nin yaptığı söylendi. Bizi mağdur ettiklerini ve üzüldüğümü söyledim. Klinikten çıktık araca bindik, gidiyorduk. Saliha Gamze Y. adlı şahıs aracımıza doğru geldi. Eşim kendisine neden kedinin bıyıklarını kestiğini sordu. Bizi tersledi. Eşim bir şeyler daha söylerken küfür etti ve 'Arabadan in de göstereyim' dedi. Klinikten ve Saliha Gamze Y. adlı şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

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istanbul, bakırköy, cumhuriyet başsavcılığı, veteriner, kedi