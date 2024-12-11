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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/kedisinin-tirasini-begenmedi-veteriner-teknikerine-saldirdi-1091398962.html
Kedisinin tıraşını beğenmedi: Veteriner teknikerine saldırdı
Kedisinin tıraşını beğenmedi: Veteriner teknikerine saldırdı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın ve eşi, veterinere saldırdı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T12:26+0300
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türkiye
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bakırköy
cumhuriyet başsavcılığı
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kedi
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İstanbul Bakırköy'de veterinere bıraktığı kedisinin tıraşını beğenmeyen ve 'bıyığının' kesildiğini iddia eden kadın, hamile veteriner teknikerine hakaret edip, tokat attı. Kadının kocasının da dahil olduğu kavgada taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Kasım ayında Bakırköy Yeşilköy’deki bir veteriner kliniğinde yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti; Kedisini tıraş ettirmek isteyen Nurdan Ü., sabah saatlerinde kliniğe gelerek kedisini bıraktı. Akşam saatlerinde eşiyle birlikte tekrar kliniğe gelen Nurdan Ü., kedisini almak istedi. Kedisinin tıraşını beğenmeyen ve bıyığının da kesildiğini iddia eden kadın, eşiyle birlikte Veteriner Teknikeri Saliha Gamze Y.’ye saldırdı. Çiftin hakaretler edip tokat atmasıyla neye uğradığını şaşıran Saliha Gamze Y., Nurdan Ü. ve eşi Serkan Onur Ü. hakkında suç duyurusunda bulundu. Serkan Onur Ü. de eşine hakaret ettiği iddiasıyla Saliha Gamze Y.'den şikayetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tarafların suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.Kedimin bıyıklarını kesmişsin iddiası Soruşturma çerçevesinde ifade veren Veteriner Teknikeri Saliha Gamze Y. yaşananları şöyle anlattı: Arabadan in de göstereyimSerkan Onur Ü. ise ifadesinde, "Tıraş olması için kliniğe bıraktığım kedimi. Akşam eşim Nurdan Ü. ile birlikte almaya gidince bıyığının kesildiğini ve derisinde kırmızılıklar olduğunu gördüm. Tıraşı kimin yaptığını sorduğumda Saliha Gamze Y.'nin yaptığı söylendi. Bizi mağdur ettiklerini ve üzüldüğümü söyledim. Klinikten çıktık araca bindik, gidiyorduk. Saliha Gamze Y. adlı şahıs aracımıza doğru geldi. Eşim kendisine neden kedinin bıyıklarını kestiğini sordu. Bizi tersledi. Eşim bir şeyler daha söylerken küfür etti ve 'Arabadan in de göstereyim' dedi. Klinikten ve Saliha Gamze Y. adlı şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/otogarda-bagaj-ucreti-kavgasi-agir-yaralanan-yolcu-hastaneye-kaldirildi-1091329866.html
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istanbul, bakırköy, cumhuriyet başsavcılığı, veteriner, kedi
istanbul, bakırköy, cumhuriyet başsavcılığı, veteriner, kedi

Kedisinin tıraşını beğenmedi: Veteriner teknikerine saldırdı

12:26 11.12.2024
© İHA-AW347907kavga
kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© İHA-AW347907
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İstanbul'da kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın ve eşi, veterinere saldırdı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.
İstanbul Bakırköy'de veterinere bıraktığı kedisinin tıraşını beğenmeyen ve 'bıyığının' kesildiğini iddia eden kadın, hamile veteriner teknikerine hakaret edip, tokat attı. Kadının kocasının da dahil olduğu kavgada taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.
Kasım ayında Bakırköy Yeşilköy’deki bir veteriner kliniğinde yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti; Kedisini tıraş ettirmek isteyen Nurdan Ü., sabah saatlerinde kliniğe gelerek kedisini bıraktı. Akşam saatlerinde eşiyle birlikte tekrar kliniğe gelen Nurdan Ü., kedisini almak istedi. Kedisinin tıraşını beğenmeyen ve bıyığının da kesildiğini iddia eden kadın, eşiyle birlikte Veteriner Teknikeri Saliha Gamze Y.’ye saldırdı. Çiftin hakaretler edip tokat atmasıyla neye uğradığını şaşıran Saliha Gamze Y., Nurdan Ü. ve eşi Serkan Onur Ü. hakkında suç duyurusunda bulundu. Serkan Onur Ü. de eşine hakaret ettiği iddiasıyla Saliha Gamze Y.'den şikayetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tarafların suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Kedimin bıyıklarını kesmişsin iddiası

Soruşturma çerçevesinde ifade veren Veteriner Teknikeri Saliha Gamze Y. yaşananları şöyle anlattı:

"Olay günü Nurdan Ü. ve eşi tıraş olması için kedisini kliniğe bıraktı. Akşam saatlerinde de eşi ile birlikte almaya geldi. O esnada bankaya gitmiştim. Döndüğümde araca binmişlerdi. Nurdan Ü. araçtan bana seslenerek, 'Kedimi kesmişsiniz' dedi. Ben de 'Şaka mı yapıyorsunuz?' dedim. 'Şaka yapar gibi bir halim var mı?' dedi. Araçtan indi ve 'Kedimin bıyıklarını kesmişsin' diyerek üzerime yürüdü. Kendisi hamile olduğu için 'Yetkilimle görüşün' dedim ve kendimi çektim. Yanıma geldi ve bana tokat attı. 'Seni hamile hamile dövdüm' dedi. Eşi Serkan Onur Ü. de bana tekme atmaya kalkıştı ve küfür etti. Serkan Onur Ü. ve eşi Nurdan Ü.'den davacı ve şikayetçiyim."

Arabadan in de göstereyim

Serkan Onur Ü. ise ifadesinde, "Tıraş olması için kliniğe bıraktığım kedimi. Akşam eşim Nurdan Ü. ile birlikte almaya gidince bıyığının kesildiğini ve derisinde kırmızılıklar olduğunu gördüm. Tıraşı kimin yaptığını sorduğumda Saliha Gamze Y.'nin yaptığı söylendi. Bizi mağdur ettiklerini ve üzüldüğümü söyledim. Klinikten çıktık araca bindik, gidiyorduk. Saliha Gamze Y. adlı şahıs aracımıza doğru geldi. Eşim kendisine neden kedinin bıyıklarını kestiğini sordu. Bizi tersledi. Eşim bir şeyler daha söylerken küfür etti ve 'Arabadan in de göstereyim' dedi. Klinikten ve Saliha Gamze Y. adlı şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dedi.
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