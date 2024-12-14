https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/israil-genelkurmay-baskani-halevi-golan-tepelerinde-konustu-teror-unsurlarinin-buraya-ulasma-1091547750.html
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, Golan Tepeleri'nde konuştu: 'Terör unsurlarının buraya ulaşma tehdidi var'
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, Golan Tepeleri'nde konuştu: 'Terör unsurlarının buraya ulaşma tehdidi var'
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Halevi, Golan Tepeleri'ndeki ordu birliklerine yaptığı ziyarette, Suriye'de olup bitenlere müdahale etmediklerini... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T21:45+0300
2024-12-14T21:45+0300
2024-12-14T21:45+0300
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golan tepeleri
suriye
israil
idf
israil ordusu (idf)
israil savunma kuvvetleri (idf)
herzi halevi
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Golan Tepeleri'ndeki İsrail birliklerini ziyaret eden İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi “Suriye'de olup bitenlere müdahale etmiyoruz” dedi.Konuşmasında, “Burada düşman bir ülke vardı ve ordusu çöktü” diyen Halevi, “Terör unsurlarının buraya ulaşma tehdidi var ve biz de bu yüzden ilerledik. Terör unsurları bizimle olan sınırın yakınına yerleşemeyecek" cümlesini kaydetti.İsrail'in Suriye'yi yönetmek gibi bir niyeti olmadığını ifade eden Halevi, ordunun Suriye sınırındaki hazırlıkları esnasında İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak söz konusu olduğunda ordunun 'kesin bir şekilde müdahale ettiğini' belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/hizbullah-genel-sekreteri-kasimdan-suriye-aciklamasi-yeni-iktidarin-israili-dusman-olarak-1091547454.html
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golan tepeleri, suriye, israil, idf, israil ordusu (idf), israil savunma kuvvetleri (idf), herzi halevi
golan tepeleri, suriye, israil, idf, israil ordusu (idf), israil savunma kuvvetleri (idf), herzi halevi
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, Golan Tepeleri'nde konuştu: 'Terör unsurlarının buraya ulaşma tehdidi var'
İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Halevi, Golan Tepeleri'ndeki ordu birliklerine yaptığı ziyarette, Suriye'de olup bitenlere müdahale etmediklerini belirterek terör unsurlarının ulaşma tehdidi sebebiyle ilerlediklerini belirtti.
Golan Tepeleri'ndeki İsrail birliklerini ziyaret eden İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi “Suriye'de olup bitenlere müdahale etmiyoruz” dedi.
Konuşmasında, “Burada düşman bir ülke vardı ve ordusu çöktü” diyen Halevi, “Terör unsurlarının buraya ulaşma tehdidi var ve biz de bu yüzden ilerledik. Terör unsurları bizimle olan sınırın yakınına yerleşemeyecek" cümlesini kaydetti.
İsrail'in Suriye'yi yönetmek gibi bir niyeti olmadığını ifade eden Halevi, ordunun Suriye sınırındaki hazırlıkları esnasında İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak söz konusu olduğunda ordunun 'kesin bir şekilde müdahale ettiğini' belirtti.