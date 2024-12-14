https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/israil-genelkurmay-baskani-halevi-golan-tepelerinde-konustu-teror-unsurlarinin-buraya-ulasma-1091547750.html

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, Golan Tepeleri'nde konuştu: 'Terör unsurlarının buraya ulaşma tehdidi var'

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, Golan Tepeleri'nde konuştu: 'Terör unsurlarının buraya ulaşma tehdidi var'

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Halevi, Golan Tepeleri'ndeki ordu birliklerine yaptığı ziyarette, Suriye'de olup bitenlere müdahale etmediklerini... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T21:45+0300

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dünya

golan tepeleri

suriye

israil

idf

israil ordusu (idf)

israil savunma kuvvetleri (idf)

herzi halevi

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Golan Tepeleri'ndeki İsrail birliklerini ziyaret eden İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi “Suriye'de olup bitenlere müdahale etmiyoruz” dedi.Konuşmasında, “Burada düşman bir ülke vardı ve ordusu çöktü” diyen Halevi, “Terör unsurlarının buraya ulaşma tehdidi var ve biz de bu yüzden ilerledik. Terör unsurları bizimle olan sınırın yakınına yerleşemeyecek" cümlesini kaydetti.İsrail'in Suriye'yi yönetmek gibi bir niyeti olmadığını ifade eden Halevi, ordunun Suriye sınırındaki hazırlıkları esnasında İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak söz konusu olduğunda ordunun 'kesin bir şekilde müdahale ettiğini' belirtti.

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golan tepeleri, suriye, israil, idf, israil ordusu (idf), israil savunma kuvvetleri (idf), herzi halevi