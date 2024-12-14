https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/570-yillik-ozel-fener-rum-ortaokulu-ve-lisesi-ziyarete-acildi-yilbasi-kermesi-duzenleniyor-1091537195.html
570 yıllık Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı: Yılbaşı kermesi düzenleniyor
570 yıllık Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı: Yılbaşı kermesi düzenleniyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'un en eski eğitim kurumlarından olan Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, yeni yıl kermesi nedeniyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Ziyaretçiler tarihi... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T15:17+0300
2024-12-14T15:17+0300
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Fransa'dan getirilen kırmızı tuğlalarla yapıldığı için halk arasında "Kırmızı Okul" diye anılan ve İstanbul'un en eski eğitim kurumlarından Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, yeni yıl kermesi dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.Binanın Fatih Sultan Mehmet'in verdiği izinle kurulduğunu söyleyen okulun müdürü Dimitri Zatos, düzenledikleri geleneksel yılbaşı kermesi dolayısıyla ziyaretçilere kapılarını açtıklarını söyledi. Zatos, "Osmanlı'dan beri toplumların bir arada yaşamasının en önemli sembollerinden birisi olduğunu görebilecekler." dedi.Sanki bir müzeye giriyor gibiyizOkul binasını gezenlerden İsak Kohen, binanın bir sanat eseri olduğunu dile getirerek, "Tuğlaları Marsilya'dan gelmiş. Tabii ki ondan sonra burayı bir okul olarak açtıklarında düşünebiliyor musunuz, eğitim gören çocuklar nasıl bir şatafatın içinde. Okula girdiğiniz zaman sanki bir müzeye giriyormuşsunuz gibi." diye konuştu.Sedef Ertaç da uzun zamandır okulun ziyarete açılmasını beklediğini söyleyerek, "Sabah 10.30'da geldim, epey bekledim. İçi daha fantastik, dış görüntüsü de çok güzel. Çok etkileyici bir bina, Haliç'in manzarasıyla beraber. Çok keyif aldığım bir yer oldu, 'Kırmızı Okul' diye boşuna denmemiş. Çok dikkat çekici ve çok hoş." ifadelerini kullandı.Ailesiyle okulu ziyaret etmek için gelen Selim Noktacı ise "3 yıldır buraya gelmeyi bekliyordum, bugüne nasipmiş, çok mutluyum. Müthiş bir yapı, Marsilya'dan gelen tuğlalar beni çok etkiledi." dedi.Kırmızı tuğlalardan oluşan mimarisiyle dikkati çeken Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, yarın da ziyarete açık olacak.
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haliç, istanbul, özel fener rum ortaokulu ve lisesi,, yılbaşı
570 yıllık Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı: Yılbaşı kermesi düzenleniyor
15:17 14.12.2024 (güncellendi: 15:20 14.12.2024)
İstanbul'un en eski eğitim kurumlarından olan Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, yeni yıl kermesi nedeniyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Ziyaretçiler tarihi binayı gezdi.
Fransa'dan getirilen kırmızı tuğlalarla yapıldığı için halk arasında "Kırmızı Okul" diye anılan ve İstanbul'un en eski eğitim kurumlarından Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, yeni yıl kermesi dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.
Binanın Fatih Sultan Mehmet'in verdiği izinle kurulduğunu söyleyen okulun müdürü Dimitri Zatos, düzenledikleri geleneksel yılbaşı kermesi dolayısıyla ziyaretçilere kapılarını açtıklarını söyledi. Zatos, "Osmanlı'dan beri toplumların bir arada yaşamasının en önemli sembollerinden birisi olduğunu görebilecekler." dedi.
Sanki bir müzeye giriyor gibiyiz
Okul binasını gezenlerden İsak Kohen, binanın bir sanat eseri olduğunu dile getirerek, "Tuğlaları Marsilya'dan gelmiş. Tabii ki ondan sonra burayı bir okul olarak açtıklarında düşünebiliyor musunuz, eğitim gören çocuklar nasıl bir şatafatın içinde. Okula girdiğiniz zaman sanki bir müzeye giriyormuşsunuz gibi." diye konuştu.
Sedef Ertaç da uzun zamandır okulun ziyarete açılmasını beklediğini söyleyerek, "Sabah 10.30'da geldim, epey bekledim. İçi daha fantastik, dış görüntüsü de çok güzel. Çok etkileyici bir bina, Haliç'in manzarasıyla beraber. Çok keyif aldığım bir yer oldu, 'Kırmızı Okul' diye boşuna denmemiş. Çok dikkat çekici ve çok hoş." ifadelerini kullandı.
Ailesiyle okulu ziyaret etmek için gelen Selim Noktacı ise "3 yıldır buraya gelmeyi bekliyordum, bugüne nasipmiş, çok mutluyum. Müthiş bir yapı, Marsilya'dan gelen tuğlalar beni çok etkiledi." dedi.
Kırmızı tuğlalardan oluşan mimarisiyle dikkati çeken Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, yarın da ziyarete açık olacak.