570 yıllık Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı: Yılbaşı kermesi düzenleniyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İmar hakkı aktarımına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
“Bakanlar TBMM’de neden gergin?”
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 75 bin 717 lira
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Tarihten bugüne korku filmlerinin gelişimi, tarzları, klişeleri ve kişileri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret rakamları neden bu kadar sır, bizden bizim ücretimizi saklıyorlar
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Sığınmacı meselesi ve Suriye
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:34
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
09:13
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
09:32
1 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
09:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
16:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/570-yillik-ozel-fener-rum-ortaokulu-ve-lisesi-ziyarete-acildi-yilbasi-kermesi-duzenleniyor-1091537195.html
570 yıllık Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı: Yılbaşı kermesi düzenleniyor
570 yıllık Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı: Yılbaşı kermesi düzenleniyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'un en eski eğitim kurumlarından olan Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, yeni yıl kermesi nedeniyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Ziyaretçiler tarihi... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T15:17+0300
2024-12-14T15:20+0300
yaşam
haliç
istanbul
özel fener rum ortaokulu ve lisesi,
yılbaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0e/1091536701_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_a2d8824a8962f65d1f814a4a7999b36a.jpg
Fransa'dan getirilen kırmızı tuğlalarla yapıldığı için halk arasında "Kırmızı Okul" diye anılan ve İstanbul'un en eski eğitim kurumlarından Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, yeni yıl kermesi dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.Binanın Fatih Sultan Mehmet'in verdiği izinle kurulduğunu söyleyen okulun müdürü Dimitri Zatos, düzenledikleri geleneksel yılbaşı kermesi dolayısıyla ziyaretçilere kapılarını açtıklarını söyledi. Zatos, "Osmanlı'dan beri toplumların bir arada yaşamasının en önemli sembollerinden birisi olduğunu görebilecekler." dedi.Sanki bir müzeye giriyor gibiyizOkul binasını gezenlerden İsak Kohen, binanın bir sanat eseri olduğunu dile getirerek, "Tuğlaları Marsilya'dan gelmiş. Tabii ki ondan sonra burayı bir okul olarak açtıklarında düşünebiliyor musunuz, eğitim gören çocuklar nasıl bir şatafatın içinde. Okula girdiğiniz zaman sanki bir müzeye giriyormuşsunuz gibi." diye konuştu.Sedef Ertaç da uzun zamandır okulun ziyarete açılmasını beklediğini söyleyerek, "Sabah 10.30'da geldim, epey bekledim. İçi daha fantastik, dış görüntüsü de çok güzel. Çok etkileyici bir bina, Haliç'in manzarasıyla beraber. Çok keyif aldığım bir yer oldu, 'Kırmızı Okul' diye boşuna denmemiş. Çok dikkat çekici ve çok hoş." ifadelerini kullandı.Ailesiyle okulu ziyaret etmek için gelen Selim Noktacı ise "3 yıldır buraya gelmeyi bekliyordum, bugüne nasipmiş, çok mutluyum. Müthiş bir yapı, Marsilya'dan gelen tuğlalar beni çok etkiledi." dedi.Kırmızı tuğlalardan oluşan mimarisiyle dikkati çeken Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, yarın da ziyarete açık olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/emekliler-hayallerini-gerceklestirmek-icin-akin-ediyor-bir-kez-gideni-buyuluyor-herkes-savsata-1091307493.html
haliç
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0e/1091536701_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_c0f584b0605adf99f75539366dda8b6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haliç, istanbul, özel fener rum ortaokulu ve lisesi,, yılbaşı
haliç, istanbul, özel fener rum ortaokulu ve lisesi,, yılbaşı

570 yıllık Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı: Yılbaşı kermesi düzenleniyor

15:17 14.12.2024 (güncellendi: 15:20 14.12.2024)
© Şebnem CoşkunÖzel Fener Rum Ortaokulu
Özel Fener Rum Ortaokulu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© Şebnem Coşkun
Abone ol
İstanbul'un en eski eğitim kurumlarından olan Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, yeni yıl kermesi nedeniyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Ziyaretçiler tarihi binayı gezdi.
Fransa'dan getirilen kırmızı tuğlalarla yapıldığı için halk arasında "Kırmızı Okul" diye anılan ve İstanbul'un en eski eğitim kurumlarından Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, yeni yıl kermesi dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.
Binanın Fatih Sultan Mehmet'in verdiği izinle kurulduğunu söyleyen okulun müdürü Dimitri Zatos, düzenledikleri geleneksel yılbaşı kermesi dolayısıyla ziyaretçilere kapılarını açtıklarını söyledi. Zatos, "Osmanlı'dan beri toplumların bir arada yaşamasının en önemli sembollerinden birisi olduğunu görebilecekler." dedi.
Sanki bir müzeye giriyor gibiyiz
Okul binasını gezenlerden İsak Kohen, binanın bir sanat eseri olduğunu dile getirerek, "Tuğlaları Marsilya'dan gelmiş. Tabii ki ondan sonra burayı bir okul olarak açtıklarında düşünebiliyor musunuz, eğitim gören çocuklar nasıl bir şatafatın içinde. Okula girdiğiniz zaman sanki bir müzeye giriyormuşsunuz gibi." diye konuştu.
© Şebnem CoşkunÖzel Fener Rum Ortaokulu
Özel Fener Rum Ortaokulu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
Özel Fener Rum Ortaokulu
© Şebnem Coşkun
Sedef Ertaç da uzun zamandır okulun ziyarete açılmasını beklediğini söyleyerek, "Sabah 10.30'da geldim, epey bekledim. İçi daha fantastik, dış görüntüsü de çok güzel. Çok etkileyici bir bina, Haliç'in manzarasıyla beraber. Çok keyif aldığım bir yer oldu, 'Kırmızı Okul' diye boşuna denmemiş. Çok dikkat çekici ve çok hoş." ifadelerini kullandı.
© Şebnem CoşkunÖzel Fener Rum Ortaokulu
Özel Fener Rum Ortaokulu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
Özel Fener Rum Ortaokulu
© Şebnem Coşkun
Ailesiyle okulu ziyaret etmek için gelen Selim Noktacı ise "3 yıldır buraya gelmeyi bekliyordum, bugüne nasipmiş, çok mutluyum. Müthiş bir yapı, Marsilya'dan gelen tuğlalar beni çok etkiledi." dedi.
Kırmızı tuğlalardan oluşan mimarisiyle dikkati çeken Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, yarın da ziyarete açık olacak.
Dünyanın 'sakin şehir'i Artvin'in Şavşat ilçesi oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
YAŞAM
Emekliler hayallerini gerçekleştirmek için akın ediyor, bir kez gideni büyülüyor: Herkes Şavşat'a neden yerleşiyor?
9 Aralık, 08:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала