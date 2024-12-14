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Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Cengiz Sertel yakalandı
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Suriye bugün zorlu bir sınavdan geçiyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Suriye bugün zorlu bir sınavdan geçiyor
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İslam dünyasının Levant ve Filistin'deki koşullar göz önüne alındığında Batı Asya bölgesinin geleceğinin ne olacağı konusunda... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan'da yayın yapan Al-Akhbar gazetesi için bir makale kaleme aldı.Kaleme aldığı yazıda, 'Suriye'nin bugün zor bir sınavdan geçtiğini' belirten Arakçi, "El Kaide ve IŞİD gibi terörist grupların hareketleri bölgede endişeyi arttırıyor ve teröristlerin Suriye'yi kendileri için güvenli bir kuluçka merkezi haline getirmesinden korkuluyor" dedi.Arakçi kaleme aldığı makalesinde şu cümleleri kaydetti:Mevcut çıkmazdan kurtulmanın, bağımsızlık bayrağını korumanın, Suriye halkının onuruna saygı göstermenin ve bayrağını dalgalandırmanın yolunun Suriye'de insanlar arasında uyum ve bir arada yaşamayı sürdürmekten geçtiği ifade eden Arakçi, Suriye'nin geleceğine tüm halkın karar vermesi gerektiğini dile getirdi.Arakçi makalesinde ayrıca şu cümleleri dile getirdi:
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Suriye bugün zorlu bir sınavdan geçiyor

17:32 14.12.2024 (güncellendi: 17:35 14.12.2024)
© AFP 2023 / ATTA KENAREAbbas Arakçi
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İslam dünyasının Levant ve Filistin'deki koşullar göz önüne alındığında Batı Asya bölgesinin geleceğinin ne olacağı konusunda ciddi endişe duyması gerektiğini belirterek bugün Suriye'nin zorlu bir sınavdan geçtiğinin altını çizdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan'da yayın yapan Al-Akhbar gazetesi için bir makale kaleme aldı.
Kaleme aldığı yazıda, 'Suriye'nin bugün zor bir sınavdan geçtiğini' belirten Arakçi, "El Kaide ve IŞİD gibi terörist grupların hareketleri bölgede endişeyi arttırıyor ve teröristlerin Suriye'yi kendileri için güvenli bir kuluçka merkezi haline getirmesinden korkuluyor" dedi.
Arakçi kaleme aldığı makalesinde şu cümleleri kaydetti:

Bu bölgenin halkları, Müslüman dünyasının siyasi kaderinin şekillenmesinde belirleyici bir role sahip olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Yüzyıllardır olduğu gibi on yıllardır da bilhassa bu bölge halklarının egemenlik hakları göz ardı edildiği için, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bölgemize taşınan Yahudi-Hıristiyan Avrupa'nın krizinden kaynaklanan şiddetli darbelere maruz kalmışlardır.

Öte yandan, Siyonist varlığın ve onun Amerikalı destekçilerinin ve onların dışarıdan bölgesel meydan okuyucularının saldırganlığı ve askeri müdahalelerinden kaynaklanan zorluklar vardır. Hesaplamalarında affedilemez stratejik hatalar yapmışlardır ve bu hatalar gizlenemez. Saldırılar ve müdahaleler açıkça Suriye'nin sosyal yapılarını, bilimsel zenginliğini, ekonomik altyapısını ve savunma kapasitesini yok etmeyi amaçlamaktadır.

Yabancı orduların Suriye'ye saldırısının yol açtığı darbelerin neden olduğu bu süreçteki zorluklara rağmen, Suriye'nin komşuluğunda Suriye halkıyla aynı doğaya sahip bir halkın yaşadığı açıkça görülebilir. Silahsız ama yüksek moral ve güçlü inançla donanmış bir halk. Onları küçük Cibali Mülteci Kampı'nda, Siyonist ordunun kara ve hava saldırılarına karşı iki ay boyunca cesaret ve yiğitlikle direnirken görüyoruz.

Mevcut çıkmazdan kurtulmanın, bağımsızlık bayrağını korumanın, Suriye halkının onuruna saygı göstermenin ve bayrağını dalgalandırmanın yolunun Suriye'de insanlar arasında uyum ve bir arada yaşamayı sürdürmekten geçtiği ifade eden Arakçi, Suriye'nin geleceğine tüm halkın karar vermesi gerektiğini dile getirdi.
Arakçi makalesinde ayrıca şu cümleleri dile getirdi:
Bir ülkenin bayrağının rengini değiştirerek, o toplumun sosyal vizyonunun ve özlemlerinin değişeceğini düşünmek saflıktır. Suriye halkı, 1973'teki Tişreen Savaşı'nda direniş destanları yazan cesur insanlar tarafından temsil edilmektedir. Suriye'nin özgür halkının Filistin davasını savunan bakış açısı, eski Baasçı Arap rejiminin Madrid Konferansı katılımcıları arasına katılmasına rağmen, düşmanların Suriye'nin direniş cephesinden ayrılacağı yönündeki umutlarının boşa çıkmasının temel nedenlerinden biriydi.
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
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Dışişleri Bakanı Arakçi: İran, Suriye ordusunu desteklemeye hazır
6 Aralık, 17:20
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