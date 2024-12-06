https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/disisleri-bakani-arakci-iran-suriye-ordusunu-desteklemeyehazir-1091256421.html

Dışişleri Bakanı Arakçi: İran, Suriye ordusunu desteklemeye hazır

Dışişleri Bakanı Arakçi: İran, Suriye ordusunu desteklemeye hazır

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Arakçi yaptığı açıklamada, Suriye'deki güvensizlik ve istikrarsızlığın devam etmesinin bölgedeki tüm ülkelerin güvenliğine yönelik bir... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T17:20+0300

2024-12-06T17:20+0300

2024-12-06T17:20+0300

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi açıklamasında Suriye'deki vaziyetin İsrail ve ABD'nin desteği ile uzun süredir planlanmış bir hadise olduğunu belirterek Suriye'deki güvensizlik ve istikrarsızlığın devam etmesinin tüm ülkelerin güvenliğine yönelik büyük bir tehdit olduğunu vurguladı.Bakan Arkaçi konuşmasında ayrıca, "İran, Suriye hükümetini, halkını ve ordusunu gerektiği ölçüde desteklemeye tamamen hazırdır" dedi.Arakçi açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Konuşmasına devam eden Arakçi, bölge ülkelerinin Suriye'de terörle mücadele ve terörü ortadan kaldırmaya ilgi göstermemesinin bu ülkenin terör örgütlerinin üs ve sponsoru haline gelmesine ve terörün bölgeye dolayısıyla da tüm bölge ülkelerine yayılmasına neden neden olacağı hususunda uyarıda bulunarak teröristlerle mücadele etmenin ve onları yenmenin hayat olduğunun altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/israilden-golan-tepeleri-hamlesi-kara-ve-hava-birlikleri-guclendirilecek-1091252623.html

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iran, iran dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, suriye, israil, abd, işid, ortadoğu