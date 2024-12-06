https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/disisleri-bakani-arakci-iran-suriye-ordusunu-desteklemeyehazir-1091256421.html
Dışişleri Bakanı Arakçi: İran, Suriye ordusunu desteklemeye hazır
Dışişleri Bakanı Arakçi: İran, Suriye ordusunu desteklemeye hazır
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi yaptığı açıklamada, Suriye'deki güvensizlik ve istikrarsızlığın devam etmesinin bölgedeki tüm ülkelerin güvenliğine yönelik bir... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T17:20+0300
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi açıklamasında Suriye'deki vaziyetin İsrail ve ABD'nin desteği ile uzun süredir planlanmış bir hadise olduğunu belirterek Suriye'deki güvensizlik ve istikrarsızlığın devam etmesinin tüm ülkelerin güvenliğine yönelik büyük bir tehdit olduğunu vurguladı.Bakan Arkaçi konuşmasında ayrıca, "İran, Suriye hükümetini, halkını ve ordusunu gerektiği ölçüde desteklemeye tamamen hazırdır" dedi.Arakçi açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Konuşmasına devam eden Arakçi, bölge ülkelerinin Suriye'de terörle mücadele ve terörü ortadan kaldırmaya ilgi göstermemesinin bu ülkenin terör örgütlerinin üs ve sponsoru haline gelmesine ve terörün bölgeye dolayısıyla da tüm bölge ülkelerine yayılmasına neden neden olacağı hususunda uyarıda bulunarak teröristlerle mücadele etmenin ve onları yenmenin hayat olduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/israilden-golan-tepeleri-hamlesi-kara-ve-hava-birlikleri-guclendirilecek-1091252623.html
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iran, iran dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, suriye, israil, abd, işid, ortadoğu
iran, iran dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, suriye, israil, abd, işid, ortadoğu
Dışişleri Bakanı Arakçi: İran, Suriye ordusunu desteklemeye hazır
İran Dışişleri Bakanı Arakçi yaptığı açıklamada, Suriye'deki güvensizlik ve istikrarsızlığın devam etmesinin bölgedeki tüm ülkelerin güvenliğine yönelik bir tehdit olduğunu vurgulayarak
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi açıklamasında Suriye'deki vaziyetin İsrail ve ABD'nin desteği ile uzun süredir planlanmış bir hadise olduğunu belirterek Suriye'deki güvensizlik ve istikrarsızlığın devam etmesinin tüm ülkelerin güvenliğine yönelik büyük bir tehdit olduğunu vurguladı.
Bakan Arkaçi konuşmasında ayrıca, "İran, Suriye hükümetini, halkını ve ordusunu gerektiği ölçüde desteklemeye tamamen hazırdır" dedi.
Arakçi açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Irak hükümeti ve halkı için, IŞİD terörüne karşı etkin mücadele sırasında edindikleri acı ve pahalı deneyimler göz önüne alındığında terör tehdidi diğerlerine göre çok daha anlaşılır olup, İran ve diğer bölge ülkelerinin de bu duruma karşı çıkması doğaldır.
Konuşmasına devam eden Arakçi, bölge ülkelerinin Suriye'de terörle mücadele ve terörü ortadan kaldırmaya ilgi göstermemesinin bu ülkenin terör örgütlerinin üs ve sponsoru haline gelmesine ve terörün bölgeye dolayısıyla da tüm bölge ülkelerine yayılmasına neden neden olacağı hususunda uyarıda bulunarak teröristlerle mücadele etmenin ve onları yenmenin hayat olduğunun altını çizdi.