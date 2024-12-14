https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/bakan-fidan-israilin-saldirilari-derhal-durmali-diyerek-konustu-suriye-halkiyla-yurumeye-devam-1091545732.html

Bakan Fidan, 'İsrail'in saldırıları derhal durmalı' diyerek konuştu: 'Suriye halkıyla yürümeye devam edeceğiz'

Bakan Fidan, 'İsrail'in saldırıları derhal durmalı' diyerek konuştu: 'Suriye halkıyla yürümeye devam edeceğiz'

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan Ürdün’de düzenlenen Suriye konulu toplantıda yaptığı konuşmasında, bölgenin çok tarihi bir dönemden geçtiği belirterek İsrail'in... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T19:05+0300

2024-12-14T19:05+0300

2024-12-14T19:20+0300

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ürdün

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Dışişleri Bakanı Hakan Hakan Fidan, Ürdün'de düzenlenen Suriye konulu toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Suriye halkı bizler gibi yaşamayı hakediyor. Güvenli özgür ve refah içinde" dedi.Suriye'nin istikrarının hem bölge için hem de bölgenin ötesinde tüm dünya için son derece önemli olduğunun altını çizen Fidan, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Konuşmasında, "Suriyeli kardeşlerimize bir mesaj iletmek istiyorum" diyen Fidan, açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:İsrail saldırılarının derhal durması gerektiğinin altını çizen Bakan Fidan, gelecek günlerin kolay olmayacağını belirterek Türkiye olarak Suriye halkıyla omuz omuza yürümeye devam edileceğinin altını çizdi.Bakan Fidan kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtta, Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarından terörizm tehdidi ile karşı karşı olduğunu belirterek PKK'nın son 10 yıldır bu kaos ortamından istifade etmeye çalıştığının da altını çizdi. Fidan soruya verdiği yanıtın devamında, "Türkiye, Suriye Kürtlerinin haklarına saygı duyan bir ülkedir. Dolayısıyla Suriye'deki Kürtleri PKK'dan ayırmak ve Suriye Kürtlerinin meşru temsilcilerinin haklarını Şam'da savunmasını destekliyoruz. Bizim hedefimiz budur" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/fidan-gazze-ile-ilgili-bir-an-once-ateskesin-saglanmasi-konusunda-mutabik-kaldik-1091489927.html

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türkiye, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, suriye, israil, terörizm, ürdün