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Bakan Fidan, 'İsrail'in saldırıları derhal durmalı' diyerek konuştu: 'Suriye halkıyla yürümeye devam edeceğiz'
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/bakan-fidan-israilin-saldirilari-derhal-durmali-diyerek-konustu-suriye-halkiyla-yurumeye-devam-1091545732.html
Bakan Fidan, 'İsrail'in saldırıları derhal durmalı' diyerek konuştu: 'Suriye halkıyla yürümeye devam edeceğiz'
Bakan Fidan, 'İsrail'in saldırıları derhal durmalı' diyerek konuştu: 'Suriye halkıyla yürümeye devam edeceğiz'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan Ürdün’de düzenlenen Suriye konulu toplantıda yaptığı konuşmasında, bölgenin çok tarihi bir dönemden geçtiği belirterek İsrail'in... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T19:05+0300
2024-12-14T19:20+0300
politika
türkiye
dışişleri bakanlığı
hakan fidan
suriye
israil
terörizm
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Dışişleri Bakanı Hakan Hakan Fidan, Ürdün'de düzenlenen Suriye konulu toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Suriye halkı bizler gibi yaşamayı hakediyor. Güvenli özgür ve refah içinde" dedi.Suriye'nin istikrarının hem bölge için hem de bölgenin ötesinde tüm dünya için son derece önemli olduğunun altını çizen Fidan, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Konuşmasında, "Suriyeli kardeşlerimize bir mesaj iletmek istiyorum" diyen Fidan, açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:İsrail saldırılarının derhal durması gerektiğinin altını çizen Bakan Fidan, gelecek günlerin kolay olmayacağını belirterek Türkiye olarak Suriye halkıyla omuz omuza yürümeye devam edileceğinin altını çizdi.Bakan Fidan kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtta, Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarından terörizm tehdidi ile karşı karşı olduğunu belirterek PKK'nın son 10 yıldır bu kaos ortamından istifade etmeye çalıştığının da altını çizdi. Fidan soruya verdiği yanıtın devamında, "Türkiye, Suriye Kürtlerinin haklarına saygı duyan bir ülkedir. Dolayısıyla Suriye'deki Kürtleri PKK'dan ayırmak ve Suriye Kürtlerinin meşru temsilcilerinin haklarını Şam'da savunmasını destekliyoruz. Bizim hedefimiz budur" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/fidan-gazze-ile-ilgili-bir-an-once-ateskesin-saglanmasi-konusunda-mutabik-kaldik-1091489927.html
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türkiye, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, suriye, israil, terörizm, ürdün
türkiye, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, suriye, israil, terörizm, ürdün

Bakan Fidan, 'İsrail'in saldırıları derhal durmalı' diyerek konuştu: 'Suriye halkıyla yürümeye devam edeceğiz'

19:05 14.12.2024 (güncellendi: 19:20 14.12.2024)
© AA / Murat GökDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© AA / Murat Gök
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Dışişleri Bakanı Fidan Ürdün’de düzenlenen Suriye konulu toplantıda yaptığı konuşmasında, bölgenin çok tarihi bir dönemden geçtiği belirterek İsrail'in saldırılarını durmasını gerektiğini vurguladığı konuşmasında Türkiye olarak Suriye halkıyla omuz omuz yürümeye devam edeceklerinin altını çizdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Hakan Fidan, Ürdün'de düzenlenen Suriye konulu toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Suriye halkı bizler gibi yaşamayı hakediyor. Güvenli özgür ve refah içinde" dedi.
Suriye'nin istikrarının hem bölge için hem de bölgenin ötesinde tüm dünya için son derece önemli olduğunun altını çizen Fidan, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:

Hepimizin düzenli, kapsayıcı ve Suriyelilerin yönlendirdiği bir geçiş sürecine ihtiyacımız var. Bu tarihi dönemde geçiş dönemi devlet kurumlarının korunması sağlanmalı ve gerektiğinde de reforma tabi tutulmalı. Toprak bütünlüğü ve Suriye'nin bütünüğü bütün koşullar altında korunmalı. Suriye’nin zengin sosyal oluşumu korunmalı ve tüm azınlıklara mutlaka saygı duyulmalı.

Konuşmasında, "Suriyeli kardeşlerimize bir mesaj iletmek istiyorum" diyen Fidan, açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:

Birlik, karşılıklı uzlaşma, dikkat ve özen bu süre içinde gösterilmesi gereken olmazsa olmaz hususlardır. Uluslararası toplum olarak Suriye'yi gerekli siyasi destek ve insanı yardım ile bütün konularda desteklemeye devam etmeliyiz. Terörizmin hiçbir şekilde bu geçiş döneminden faydalanmasına izin vermemeliyiz. Çabalarımızı koordine etmeli ve geçmişin hatalarında desler çıkarmalıyız.

İsrail saldırılarının derhal durması gerektiğinin altını çizen Bakan Fidan, gelecek günlerin kolay olmayacağını belirterek Türkiye olarak Suriye halkıyla omuz omuza yürümeye devam edileceğinin altını çizdi.
Bakan Fidan kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtta, Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarından terörizm tehdidi ile karşı karşı olduğunu belirterek PKK'nın son 10 yıldır bu kaos ortamından istifade etmeye çalıştığının da altını çizdi.
Fidan soruya verdiği yanıtın devamında, "Türkiye, Suriye Kürtlerinin haklarına saygı duyan bir ülkedir. Dolayısıyla Suriye'deki Kürtleri PKK'dan ayırmak ve Suriye Kürtlerinin meşru temsilcilerinin haklarını Şam'da savunmasını destekliyoruz. Bizim hedefimiz budur" dedi.
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
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Fidan: Suriye'de DEAŞ'ın PKK'nın hakim olmaması önceliklerimiz arasında
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