https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/hazine-ve-maliye-bakanligindan-456-sozlesmeli-personel-alimi-basvurular-ne-zaman-baslayacak-1091526286.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 456 sözleşmeli personel alımı: Başvurular ne zaman başlayacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 456 sözleşmeli personel alımı: Başvurular ne zaman başlayacak?
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, farklı branşlarda istihdam edilmek üzere 456 sözleşmeli personel alacak. Başvurular, 16-27 Aralık tarihleri arasında elektronik... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T09:52+0300
2024-12-14T09:52+0300
2024-12-14T09:52+0300
türkiye
hazine
maliye bakanlığı
personel alımı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli branşlarda sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete’de yayımlandı. Toplamda 456 kişilik kontenjan açılan alımlarda birçok farklı pozisyonda istihdam sağlanacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı hangi pozisyonlarda alım yapılacak?Bakanlık, ihtiyaç duyulan pozisyonları ve kontenjanları detaylı bir şekilde açıkladı. İşte alınacak personel sayıları:Farklı branşlarda geniş bir kadro açan Bakanlık, adaylardan pozisyonlara uygun niteliklere sahip olmalarını bekliyor.Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 sözleşmeli personel alım başvurusuBaşvurular, 16-27 Aralık tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Adaylar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kariyer Kapısı platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.Başvuruda bulunacak adayların, ilan metninde belirtilen şartları taşıması gerekiyor. İlgili şartlar ve detaylar, başvuru platformunda adayların erişimine sunulmuş durumda.Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı sınavı ne zaman?Başvurusu kabul edilen adaylar, 17 Şubat-7 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak giriş sınavına katılacak. Sınav, sözlü usul ile Ankara’da düzenlenecek.Sınavın detaylarına ilişkin bilgilendirme, adayların başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak. Adaylar, sınav yerleri ve saatlerine dair bilgileri yine Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecek.
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hazine, maliye bakanlığı, personel alımı
hazine, maliye bakanlığı, personel alımı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 456 sözleşmeli personel alımı: Başvurular ne zaman başlayacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, farklı branşlarda istihdam edilmek üzere 456 sözleşmeli personel alacak. Başvurular, 16-27 Aralık tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli branşlarda sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete’de yayımlandı. Toplamda 456 kişilik kontenjan açılan alımlarda birçok farklı pozisyonda istihdam sağlanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı hangi pozisyonlarda alım yapılacak?
Bakanlık, ihtiyaç duyulan pozisyonları ve kontenjanları detaylı bir şekilde açıkladı. İşte alınacak personel sayıları:
14 çözümleyici sistem programcısı 28 koruma ve güvenlik görevlisi
Farklı branşlarda geniş bir kadro açan Bakanlık, adaylardan pozisyonlara uygun niteliklere sahip olmalarını bekliyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 sözleşmeli personel alım başvurusu
Başvurular, 16-27 Aralık
tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Adaylar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kariyer Kapısı
platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
) üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Başvuruda bulunacak adayların, ilan metninde belirtilen şartları taşıması gerekiyor. İlgili şartlar ve detaylar, başvuru platformunda adayların erişimine sunulmuş durumda.
Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı sınavı ne zaman?
Başvurusu kabul edilen adaylar, 17 Şubat-7 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak giriş sınavına katılacak. Sınav, sözlü usul ile Ankara’da düzenlenecek.
Sınavın detaylarına ilişkin bilgilendirme, adayların başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak. Adaylar, sınav yerleri ve saatlerine dair bilgileri yine Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecek.