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Hangi yatırım araçları bu hafta yatırımcısını güldürdü?
Hangi yatırım araçları bu hafta yatırımcısını güldürdü?
Sputnik Türkiye
Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar yatırımcısına kazandırdı, 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T11:20+0300
2024-12-14T11:23+0300
ekonomi
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Bu hafta yatırımcısının yüzünü güldüren yatırım araçları belli oldu. Altın, borsa ve dolar yatırımcısına kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,44 değer kazanarak 10.125,46 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.962,62 ve en yüksek 10.276,73 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 0,42 düşerek 11.962,73 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,99 değer kazancıyla 9.807,01 puan, sanayi endeksi 1,70 artışla 13.469,50 puan, teknoloji endeksi yüzde 1,76 kayıpla 13.798,13 puan oldu.En çok hangi hisseler prim yaptı?Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,80 ile Limak Doğu Anadolu oldu. Limak Doğu Anadolu'yu, 16,54 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 15,39 ile Astor Enerji izledi.Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 8,33 ile Papilon Savunma, yüzde 7,60 ile Doğuş Otomotiv, yüzde 6,94 ile Fenerbahçe Futbol AŞ olarak sıralandı.Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 536 milyar 760 milyon lirayla Garanti BBVA, 499 milyar 64 milyon lirayla Koç Holding ve 412 milyar 965 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.Altında son durum ne?24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,42 artışla 2 bin 993 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,46 değer kazanarak 20 bin 303 liraya yükseldi.Doların satış fiyatı yüzde 0,49 artışla 34,9500 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,45 azalışla 36,7460 lira oldu.Geçen hafta 44,5260 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,62 değer kaybederek 44,2520 liraya düştü.İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 1,52 azalışla 39,1600 liradan alıcı buldu.
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türkiye, borsa istanbul, yatırım, altın, borsa, hisse senedi, dolar
türkiye, borsa istanbul, yatırım, altın, borsa, hisse senedi, dolar

Hangi yatırım araçları bu hafta yatırımcısını güldürdü?

11:20 14.12.2024 (güncellendi: 11:23 14.12.2024)
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dolar - altın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© AA
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Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar yatırımcısına kazandırdı,
Bu hafta yatırımcısının yüzünü güldüren yatırım araçları belli oldu. Altın, borsa ve dolar yatırımcısına kazandırdı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,44 değer kazanarak 10.125,46 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.962,62 ve en yüksek 10.276,73 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 0,42 düşerek 11.962,73 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,99 değer kazancıyla 9.807,01 puan, sanayi endeksi 1,70 artışla 13.469,50 puan, teknoloji endeksi yüzde 1,76 kayıpla 13.798,13 puan oldu.

En çok hangi hisseler prim yaptı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,80 ile Limak Doğu Anadolu oldu. Limak Doğu Anadolu'yu, 16,54 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 15,39 ile Astor Enerji izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 8,33 ile Papilon Savunma, yüzde 7,60 ile Doğuş Otomotiv, yüzde 6,94 ile Fenerbahçe Futbol AŞ olarak sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 536 milyar 760 milyon lirayla Garanti BBVA, 499 milyar 64 milyon lirayla Koç Holding ve 412 milyar 965 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altında son durum ne?

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,42 artışla 2 bin 993 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,46 değer kazanarak 20 bin 303 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,49 artışla 34,9500 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,45 azalışla 36,7460 lira oldu.
Geçen hafta 44,5260 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,62 değer kaybederek 44,2520 liraya düştü.
İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 1,52 azalışla 39,1600 liradan alıcı buldu.
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